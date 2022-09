De prille liefde tussen Jean (80) en Jeanine (76): ‘Elke dag samen is een geschenk uit de hemel’

Een mens is nooit te oud voor de liefde, kijk maar naar Jean (80) en Jeanine (76). Precies een jaar geleden vonden de twee elkaar via een datingapp en vandaag spat de verliefdheid ervan af. Fotografe Rebecca Fertinel legde de kostbare momenten van haar opa en zijn Jeanine vast in een persoonlijk en hoopgevend dagboek.

Op je tachtigste de liefde van je leven vinden, het kan ook zonder tv-programma’s als Hotel Romantiek. Bij Jean (80) en Jeanine (76) sloeg de vonk vorig jaar over, met Facebook Dating als Cupido van dienst. “Ik zag haar foto en wist direct: dat is ze”, glundert Jean. “Ik heb haar dan een berichtje gestuurd. Gewoon, ‘Hoe gaat het?’ Jeanine reageerde onmiddellijk. We hebben elkaar nog diezelfde dag gebeld en spraken enkele dagen later af op restaurant. Sindsdien zijn we geen dag meer zonder elkaar geweest. Op onze leeftijd moet je niet meer wachten.”

Beeld Rebecca Fertinel

Jeans kleindochter, fotografe Rebecca Fertinel, legde hun eerste jaar samen vast in een intieme, vertederende fotoreeks. Het werd een ingetogen en hoopvolle collage van uit het leven gegrepen fragmenten, van Jeanine die ’s morgens liefdevol Jeans boterhammen smeert en zijn pilletjes klaarlegt tot hun vaste knuffel­kwartier in bed, ’s avonds voor het slapengaan. “Mijn opa kan nog geen mail sturen, maar ­online daten lukt dan wel”, lacht Rebecca. “Ze zijn zo schattig samen dat ik hen als een persoonlijk project ben beginnen te fotograferen. Jeanine was direct enthousiast, mijn opa iets minder. Maar hij is wel de eerste die een traantje wegpinkt als hij door de foto’s gaat.”

Beeld Rebecca Fertinel

De onverwachtste dingen zijn meestal de mooiste, zeg dat Jeanine het gezegd heeft. “Het voelt alsof ik mijn hele leven op hem heb gewacht. Jean is zo’n brave, correcte en verzorgde man. Ik heb met hem echt het groot lot gewonnen. Het is een wonder dat hij me nog wil, met mijn hoorapparaat”, lacht ze. Na een jaar zijn ze nog altijd even verliefd en halen ze elke dag het beste in elkaar naar boven.

Beeld Rebecca Fertinel

Beeld Rebecca Fertinel

Beeld Rebecca Fertinel

Jeanine babbelt, Jean luistert. Zij is de uitbun­dige bon-vivant die staat op haar zelfstandigheid, hij de rustige huismus die zich graag laat verzorgen. Ondanks hun verschillend temperament vullen ze elkaar perfect aan, al was het in het begin wel even zoeken naar een compatibele levensstijl. Samenwonen doen ze afwisselend bij hem en bij haar thuis. Jeanine: “Om de paar weken trekken we bij elkaar in. Op die manier hoeft niemand te verhuizen en kunnen we toch elke dag bij elkaar zijn. Ik woon op 150 kilometer van Jean, in een chalet in het bos. Ik kom het best tot rust in de natuur en zou mijn huisje tussen de bomen niet kunnen missen, hoe graag ik ook bij Jean ben. Zolang we alle twee kunnen blijven autorijden, is er geen probleem.”

Beeld Rebecca Fertinel

Dag per dag

Zo lang mogelijk gezond blijven is hun grootste wens. Jean fietst nog elke dag met zijn mountainbike door de heuvels van het Pajottenland en voor een lange wandeling met Jeanine neemt hij zijn scootmobiel. De toekomst nemen ze dag per dag en zo goed als het gaat. Onlangs gingen ze nog champagne inslaan in Reims en in het voorjaar plannen ze een reisje naar Lourdes. “Ik houd van reizen, Jean gaat graag op restaurant”, zegt Jeanine. “Maar we genieten vooral van de kleine dingen. Ik ben gelukkig als Jean gelukkig is. Wij hebben één groot voordeel: op onze leeftijd moet er niets meer. Wij ervaren de druk niet die op jonge koppels rust en hebben genoeg aan elkaars gezelschap.” Samen tegen de eenzaamheid is helaas een realiteit. Jean: “We zijn op het punt gekomen dat vrienden wegvallen. We proberen daar niet te veel bij stil te staan, maar danken de hemel voor elke dag dat we in elkaars armen wakker worden.”