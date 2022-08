De prequel piekt: goeie vondst of durven studio’s niet met iets nieuws te komen?

Het is misschien wel de bekendste prequel van de filmwereld: episodes I, II en III van de Star Wars-reeks werden pas meer dan twintig jaar na de oorspronkelijke films (IV, V en VI), gemaakt. Hoewel fans niet bepaald unaniem te spreken waren over de toevoegingen aan het Star Wars-universum, sloeg de prequel als concept wel degelijk aan. De prequel, een film die zich afspeelt voor alle gebeurtenissen die we al kennen uit de originele film of serie, is tegenwoordig een populaire trend die de filmwereld domineert. Van recente animatiefilms Minions: The Rise of Gru en Lightyear, over astronaut Buzz Lightyear uit de Toy Story-reeks. Maar ook Disneys Cruella (de schurk uit 101 Dalmatiërs), Fantastic Beasts, de vervolgreeks op Harry Potter, maar ook House of the Dragon op HBO, de prequel bij Game of Thrones, en de nieuwe Amazon-reeks The Rings of Power, die voorafgaat aan de The Lord of the Rings-films.

‘Minions: The Rise of Gru’ gaat vooraf aan de eerder uitgebrachte ‘Minions’-film en de voltallige ‘Despicable Me’-films. Beeld rv

De prequel mag dan alomtegenwoordig zijn, in verhalend opzicht werkt hij niet zo goed, zegt filmwetenschapper Dan Hassler-Forest. Om voor de hand liggende redenen: je weet al wie het gaat overleven en wie niet en waarom dingen gaan lopen zoals ze lopen. “Dat maakt het veel moeilijker om het idee te hebben dat er veel belangrijks op het spel staat. Mensen zeggen dan: ‘de effecten zijn heel mooi’, ‘de wereld is wat verder uitgebreid’, maar qua verhaal is het natuurlijk niet zo spannend.”

Het idee van een prequel is vooral iets van de 21ste eeuw. Voorheen waren filmmaatschappijen veel meer gericht op het maken van één film, soms met een vervolg – de sequel. “Tegenwoordig denken mediabedrijven niet meer in termen van een film die een verhaal vertelt, maar in franchises en uitgebreide verhaalwerelden”, aldus Hassler-Forest. Of, zoals Patty Watson, senior productmanager bij de Nederlandse tak van de filmmaatschappij Universal Pictures, vertelt: “Bij franchises besluiten de producenten vaak om voor een prequel te kiezen om meer achtergrondinformatie te geven over de personages of de plot van een film.”

Emma Stone als Cruella in de gelijknamige prequel. Beeld Laurie Sparham

Dat kan leuk of verhelderend zijn. Maar ook gemakzuchtig. Hassler-Forest noemt de Star Wars-film Solo “een heel luie film die een jongere acteur cast in een heel bekende rol. Hoe kwam hij aan zijn naam? Hoe ontmoette hij Chewbacca? Je krijgt een soort checkbox-mentaliteit waarbij een verhaal wordt gebouwd rondom allerlei vaak onbelangrijke details die in een eerdere film terloops zijn genoemd.”

Waarom is de prequel dan zo populair geworden om te maken? Als eigenaar van distributiekanalen en bioscopen hadden Hollywood-studio’s in de jaren 50 een monopoliepositie. Ze konden in verschillende landen het filmaanbod volledig opkopen. Nu zijn er veel meer filmstudio’s en zijn er ook allerlei streamingdiensten die wereldwijd uitzenden. Het aanbod is daarmee gefragmenteerder en het bioscooppubliek is niet meer per se het voornaamste publiek. Alleen de grootste en duurste films worden bij voorkeur in de cinema ingezet. Om kijkers te trekken, kan het dan handig zijn om een verhaal te brengen waar het publiek al mee bekend is.

Jessica Williams en Callum Turner in 'Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore', een spin-off van 'Harry Potter'. Beeld AP

Ook de digitalisering helpt mee. Films, televisie, games, alles staat in continue verbinding met elkaar. “De film Doctor Strange in the Multiverse of Madness kun je niet volgen als je de serie Wandavision op Disney+ niet hebt gezien. De barrière tussen industrieën wordt steeds kleiner”, zegt Hassler-Forest.

Dekbedovertrekken

Omdat film een commerciële industrie is, willen filmmakers succesvolle films graag voortzetten. Dat kan echter niet altijd, bijvoorbeeld omdat een hoofdpersoon sterft, zoals in Butch Cassidy and the Sundance Kid. De prequel uit 1979, Butch and Sundance: The Early Days, vertelt hoe Butch en the Sundance Kid elkaar ontmoetten. “Filmmaatschappijen denken: als er geen weg vooruit is voor een sequel, dan maar de weg terug. Dan kunnen ze nogmaals geld verdienen aan een idee”, zegt Hassler-Forest.

'Lightyear' vertelt het oorspronkelijke verhaal van astronaut annex superheld Buzz Lightyear, bekend uit de 'Toy Story'-reeks. Beeld PIXAR

Gaan we naar een toekomst waarin we alleen nog maar een paar filmreeksen hebben waarop telkens wordt voortgeborduurd? Dat is wel de trend, zegt Hassler-Forest: “De filmcultuur an sich wordt veel meer een monocultuur. Films worden alleen nog maar gemaakt als ze deel zijn van een bestaande verhaalwereld.” Dit gaat volgens hem ten koste van film als medium. “Films laten veel aan de verbeelding over, er is geen definitief uitsluitsel over wat met iets wordt bedoeld. Juist door dat soort dingen open te laten geef je het publiek de uitdaging om dit met hun eigen verbeelding in te vullen. Op het moment dat een film antwoord geeft op alle vragen maak je het minder prikkelend en spannend.”

Volgens Patty Watson kunnen prequels juist heel leuk en interessant zijn. “Wanneer ze goed worden uitgevoerd én een nieuwe invalshoek aan de franchise geven.” Ook belangrijk bij de prequel is dat mediabedrijven filmbedrijven zijn waar film onderdeel is van een groter geheel. Hassler-Forest: “Disney verdient veel meer aan hun themaparken en Mickey Mouse-dekbedovertrekken dan dat ze aan films verdienen.” En dan kom je terecht bij superhelden en tekenfilmfiguren die zich hier uitstekend voor lenen. “The Godfather is een geweldige film met een sequel en een prequel, alleen kun je hier moeilijker een achtbaanrit omheen bouwen met videogames of een pyjama. Bij Minions is dat wel heel makkelijk.”