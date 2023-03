De personages van ‘Hello Tomorrow!’ lopen in de weg van het prachtige decor

Ronald Meeus zet de blik op oneindig. Vandaag: Hello Tomorrow! op Apple TV+.

Een in het beste geval nog heel ver voor ons uit liggende toekomst verkopen alsof ze zometeen al voor de deur zal staan: dat is zo’n beetje het magistrale voorschrift voor de betere miljoenenzwendel. Kijk naar het West-Vlaamse taalsoftwarebedrijf Lernout & Hauspie een kleine kwarteeuw geleden, wiens uiteindelijk onder curatele verkochte technologie pas nu ongeveer – na vele omzwervingen – zijn beloftes van toen begint waar te maken. Twintig jaar nadat, met het faillissement van het bedrijf, een heel legioen van bakkers en beenhouwers uit het Ieperse in ’t zak werden gezet.

In de alternatieve jaren vijftig van Apple TV+-reeks Hello Tomorrow! zijn timeshares op de Maan het centrale sjacherproduct dat Jack Billings (Billy Crudup) en zijn team aan nietsvermoedende sukkels proberen te verpatsen, zonder dat hun slachtoffers goed beseffen dat ze gebakken lucht hebben gekocht. Alleen: in een tijd waarin gewone personenwagens kunnen zweven, robots je drank serveren op café en ieder telefoontje dat je pleegt een soort prehistorische Zoom-call is (van een internet of smartphones is er dan weer geen spoor), is het ook weer niet zo vreemd om te geloven in wéér een technologisch mirakel. Ook al ligt dat ook in deze realiteit nog lang niet binnen handbereik.

Hello Tomorrow! baadt in het soort technologische optimisme dat in de echte jaren 50 werd beleden in tijdschriftillustraties. Zeer rooskleurige extrapolaties van nog kakelverse technologie van die tijd (zoals raketten en geavanceerde telecommunicatie), niet zelden met het toen nog verre jaartal 2000 ergens erbij gestanst, maar dan wel nog altijd met de kleurrijke, puntige architectuur van de fifties. Zichtbaar dolgelukkige mensen die in hun voortuin een sigaretje staan te roken terwijl hun huishoudrobot de door een raket geleverde post aanpakt, dat soort dingen.

Die mix van glimmende Americana en tot in de puntjes gedetailleerd retrofuturisme maakt van Hello Tomorrow! een reeks die bijzonder prettig is om naar te kijken. Maar ze heeft binnen dat unieke, charmante universum vervolgens bijna niets te vertellen. De personages tuimelen van de ene onzinnige situatie in de andere zonder dat het allemaal een aanwijsbare reden heeft. Probeert men ons te vertellen dat technologie onze ziel steelt? Is het een allegorie op de leugens die we anderen en onszelf wijsmaken? Geen idee, en eigenlijk kon het me gedurende de vijf afleveringen die ik heb gezien ook geen hol schelen. Je zou de personages van Hello Tomorrow! bijna gaan toesnauwen dat ze uit beeld moeten: ze lopen het prachtige decor in de weg.