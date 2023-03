De perfecte popplaat van Miley Cyrus laat nog even op zich wachten. Maar de Olympus is in zicht ★★★☆☆

“Baby, I’m a wildcard”, verwittigt Miley Cyrus u op deze achtste langspeler. Ze geeft aan maar zo lang de rol van de gehoorzame echtgenote te kunnen spelen, voor ze weer móét losbreken. Na de vooruitgestuurde wraaksong ‘Flowers’, waarin de popster haar ex-man Liam Hemsworth het voetje licht, speelt het spook van de scheiding ook voortdurend parten op deze plaat. In ‘Muddy Feet’ trapt ze andermaal na. “Get the fuck out of my head, bed and house”, bijt ze haar ontrouwe ex toe, om dan een rauwe rockstrot open te trekken.

Toch droomt Cyrus kennelijk nog steeds van huiselijk geluk in de bluesy sixtiespop van ‘Rose Colored Lenses’. En terwijl ‘Thousand Miles’ het op een countrydrafje zet, uit ze twijfels over een relatiebreuk en haar eigen geestesgezondheid.

Endless Summer Vacation bestaat volgens Cyrus uit een ‘AM’-kant die “zoemt van verse energie en nieuwe kansen”, terwijl ‘PM’ er een is van “rust en herstel”. Maar ook een van louche glamour en vrijgevochten escapades, maakt ze snel duidelijk. Geen wonder dat die helft avontuurlijk aandoet. Het broeierige ‘Handstand’ is een link tussen beide delen, en begint onder oscillerende synths en een parlando dat schatplichtig is aan Madonna’s ‘Justify My Love’. De albumhoes van Endless Summer Vacation, waarin Miley aan een trapeze hangt, herinnert trouwens net zo goed aan La Ciccone’s koffietafelboek Sex. En had ‘Island’ niet het wasbleke achternichtje van ‘La Isla Bonita’ kunnen zijn?

Los van die link is de seksuele spanning te snijden in de frivole club-banger ‘River’, waar Cyrus het aanlegt met euforische 80s-synths. Het vormt de opmaat voor ‘Violet Chemistry’, waar ze met James Blake en Sia achttienkaraatse pop opdelft, met een stevige glans van funk en r&b.

Het is evenwel niet alleen goud dat blinkt. ‘Wonder Woman’ is een halfbakken poging tot feministisch volkslied: een zoetsappige Elton John-pianoballade met countrysnik die vooral bedoeld lijkt om in patriottische huishoudens van de Biblebelt te weergalmen. Ook in de eerste helft houdt Miley Cyrus vaker zo’n slag om de arm, om radio en Republikeinse puriteinen ter wille te blijven. ‘Jaded’ is in strak korset gehesen radiopop, waarbij alleen haar stem grote emotie verraadt. Nee, dan liever de reprise van ‘Flowers’ waarmee Cyrus de luisteraar in een elegant boudoir uitgeleide lijkt te willen doen.

De perfecte popplaat laat dus nog op zich wachten. Maar de top van de Olympus? Die trekpleister is vaak genoeg in zicht op Endless Summer Vacation.

Endless Summer Vacation is zopas verschenen bij Columbia/Sony.