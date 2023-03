De Oscar-inzending voor grootste poeha van dit jaar: de saga rond actrice Andrea Riseborough

De verwarring tussen La La land en Moonlight of de welgemikte kaakslag van Will Smith, genoeg drama op vorige Oscar-uitreikingen. De inzending voor grootste poeha van dit jaar: de saga rond actrice Andrea Riseborough. Wie is de nobele onbekende die vannacht kans maakt op een Oscar?

Ontsteltenis bij de aankondiging van de Oscar-nominaties in de categorie ‘Beste Actrice in een Hoofdrol’. Geen Viola Davis (The Woman King) of Danielle Deadwyler (Till) op het kaartje, wel Andrea Riseborough uit To Leslie. Weinig naamsbekendheid, nog minder budget en een film die financieel flopte met een opbrengst van slechts 30.700 euro. Zelfs de grootste bluffers schreven de 41-jarige Britse niet op hun pronostiek.

Riseborough speelt in To Leslie een alcoholverslaafde vrouw die jaren geleden de loterij won, maar dat geld in een recordtijd opsoupeerde. In haar laveloze leven duwt ze iedereen van zich af. De weinige vrienden die overblijven, weten ten einde raad niet wat met Leslie aan te vangen: hulp bieden of haar toch maar naar de bodem laten zinken?

Voor haar vertolking kreeg Andrea Riseborough terecht lof: ze beeldt Leslie uit alsof ze zelf al jaren aan de fles hangt. “Het optreden van Riseborough is ronduit spectaculair”, schreef Variety.

Riseborough is inderdaad de soort toegewijde, theatrale actrice die verhalen vertelt met een krachtige mimiek. Door die uitgesproken stijl vloog ze veelal onder de radar, al maakt het haar wel geliefd bij collega-acteurs. Daarom krijgt ze al eens de stempel van ‘favoriete actrice van je favoriete actrice’, en daar heeft ze allicht ook haar Oscar-nominatie aan te danken. To Leslie was te klein om een dure campagne te voeren, maar haar straffe acteerprestatie kreeg genoeg aandacht van invloedrijke sterren om genomineerd te worden.

Zo vertelde Edward Norton aan zijn twee miljoen volgers dat het “de meest aangrijpende uitvoering” was die hij in lange tijd zag. Ook Gwyneth Paltrow vond dat “Andrea elke prijs zou moeten winnen die er is en alle prijzen die nog niet zijn uitgevonden”. Later volgde nog steun van onder meer Kate Winslet, Jennifer Aniston, Charlize Theron en Courteney Cox.

Andrea wie?

De naam Andrea Riseborough doet waarschijnlijk niet meteen een belletje rinkelen, al herkent u haar scherpe blik ongetwijfeld van enkele succesfilms. Zo speelde ze naast Andrew Garfield in Never Let Me Go, vertolkte ze een belangrijke rol in de Oscar-winnende Birdman, en acteerde ze onlangs nog in Amsterdam en Matilda the Musical.

Dat is maar een kleine greep uit haar acteercarrière, want het voorbije decennium speelde de Britse ongeveer in drie films per jaar, ettelijke bijrollen op televisie niet meegerekend. Een straffe werkethiek, “die ik te danken heb aan mijn genen en geografie”, vertelde ze aan The Guardian. “Ik kom uit de Tyne and Wear-regio, mijn moeder was secretaresse en mijn vader garagist. Ginds, in het noordoosten van Engeland houden we nu eenmaal van hard werken. Mijn oma streek zelfs aan het kerstdiner.”

In 2005 ging Riseborough Dramatic Art studeren. Twee jaar na haar diploma volgde al een eerste Bafta-nominatie voor haar rol als een jonge Margaret Thatcher in The Long Walk to Finchley. Niet veel later, In 2013, lag ze in bed met Tom Cruise op de set van de postapocalyptische blockbuster Oblivion. “Zulke kaskrakers doe ik nooit meer, ik maak mezelf nog liever van kant”, vertelde ze toen aan de Britse pers.

Toen Birdman in 2015 een Oscar won, kraakte Riseborough toch. “Ik voelde me een onbelangrijk radertje in een veel te grote machine. Het studiosysteem deed me pijn, ik moest er echt uit.”

Ze zei het acteren even gedag en concentreerde zich ten volle op Mother Sucker, haar productiebedrijf dat zich toelegt op het creëren van banen voor vrouwen en op hun verhalen. “Hoewel Hollywood in de nasleep van #MeToo een heel eind heeft gewerkt aan gelijkheid, is er nog een lange, lange weg te gaan”, benadrukte ze onlangs. “Om maar een voorbeeld te geven: in een van mijn films verdiende ik een 24ste van wat mijn mannelijke tegenspeler kreeg.”

In To Leslie vond Riseborough haar liefde voor het metier weer terug. “Het mooiste aan de vertolking van Leslie was dat gevoel van roekeloze overgave. Heel de set was totale anarchie”, vertelt ze aan The Guardian.

Commotie

Na twintig jaar kreeg Riseborough nu haar eerste Oscar-nominatie, al is het maar de vraag in hoeverre ze daarvan kan genieten. De steun van vele sterren en de mond-tot-mondcampagne zorgden voor heel wat commotie. Riseborough zou bovendien bevriende Academy-leden rechtstreeks hebben gevraagd om haar te nomineren en voor To Leslie te lobbyen. En de sterren die online reclame maakten zitten domweg bij hetzelfde bureau.

“Aan de ene kant kan ik mijn nominatie niet geloven, ik durfde me nooit zoiets geks in te beelden. Aan de andere kant is alle heisa erg verwarrend, ik heb tijd nodig om dit te verwerken”, vertelde ze vorige maand op YouTube. Na een onderzoek besliste ‘The Academy’ haar nominatie niet in te trekken.

Of ze de nominatie ook heeft kunnen verzilveren, is deze nacht duidelijk geworden. Maar de kans was klein: vooral Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) en Cate Blanchett (Tar) werden getipt als grote kanshebbers. Als Andrea Riseborough toch won, gaat ze de eeuwigheid in als de onbekende die het systeem wist te omzeilen.