De ontwerper of de mozaïekkunstenaar: rechtbank moet oordelen wie auteur is van groots KMSKA-werk

Het is de grootste kunstmozaïek van het land die in het KMSKA ligt, maar wie is er nu de auteur van: de kunstenares die de ontwerptekening maakte, of de mozaïekleggers? Of toch allebei? De rechter moet erover oordelen.

480.000 steentjes, 3 ton zwaar, een oppervlakte van 76 vierkante meter, 6.000 werkuren. Het was met enige trots dat het KMSKA enkele jaren geleden, toen men nog volop aan het renoveren was, aankondigde dat de grootste kunstmozaïek van het land in het museum zou komen te liggen. “Een welkomsttapijt in steen”, heette het.

Maar de prestigieuze mozaïek is de voorbije jaren het onderwerp geworden van een bittere juridische strijd met drie partijen: kunstenares Marie Zolamian, de ­ambachtslui van Mosaico di Due en de Vlaamse Gemeenschap, als opdrachtgever en voogdijoverheid. Het dispuut zorgde er mee voor dat er de voorbije maanden, bij de grootse heropening van het KMSKA, nauwelijks aandacht aan de mozaïek werd gegeven.

Beeld Tine Schoemaker

Zolamian had in 2018 van de ondertussen vertrokken KMSKA-directeur Manfred Sellink de opdracht gekregen om een ontwerptekening te maken voor een nieuwe mozaïek in het peristilium van het museum. Gino Tondat en Sarah Landtmeters, die samen de vennootschap Mosaico di Due vormen, moesten voor de creatie van dat ontwerp zorgen. Na een moeilijke samenwerking werd de mozaïek in oktober 2021 geplaatst. De Vlaamse Gemeenschap plaatste er een naamplaatje bij: ‘Ontwerptekening: Marie Zolamian - Ontwerp en uitvoering mozaïek: Mosaico di Due.’ Of anders gezegd: het auteursrecht voor de mozaïek lag volgens dit bordje volledig bij Tondat en Landtmeters.

Een brug te ver voor Zolamian, die de Vlaamse Gemeenschap voor de rechter daagde. Die oordeelde in juni vorig jaar dat Zolamian “exclusief het auteursrecht geniet op de mozaïektekening en de uitvoering ervan in het peristilium van het KMSKA”. Eén probleem: in die zaak werden Tondat en Landtmeters niet gehoord. “We werden als speelbal gebruikt en zijn op onze eer gepakt”, zegt Tondat. Dus spanden ze een nieuwe zaak aan, tegen Zolamian en de Vlaamse Gemeenschap. Die zaak wordt woensdag ingeleid voor de rechtbank in Brussel.

“Wij gaan akkoord dat mevrouw Zolamian de auteur is van de ontwerptekening”, legt Tondat uit. “Daar bestaat geen discussie over. Maar niet van de mozaïek: wij zijn daar medeauteur. We hebben haar ontwerp onder handen genomen en geïnterpreteerd. We zijn samen met haar in Carrara de hoofdkleuren van het marmer gaan kiezen, maar alle andere tinten hebben we zelf bepaald. Wij hebben gekozen hoe je de steentjes klieft, waardoor je bepaalde patronen kan herkennen.” In de dagvaarding vermelden ze ook enkele voorbeelden van door hen veranderde scènes in vergelijking met de ontwerptekening.

Beeld Tine Schoemaker

Mozaïeken leggen is meer dan een ambacht, zegt Tondat. “Het is ook kunst, alleen is dat hier nauwelijks bekend. Maar als je dezelfde opdracht aan een ander atelier zou geven, zal je weliswaar hetzelfde ontwerp zien, maar in een andere stijl. Elk atelier heeft zijn eigen stijl.” Uit de dagvaarding blijkt dat Tondat en Landtmeters elk 40 procent van het auteurschap van de mozaïek vragen. De resterende 20 procent zou voor Zolamian zijn.

Een eis die volgens de kunstenares van de pot gerukt is. “Ik heb veel respect voor hun ambacht, want wat zij qua vakmanschap kunnen is indrukwekkend. Maar zij hebben alleen maar mijn ontwerp uitgevoerd, zonder enige creatieve inbreng. Ik was steeds nauw betrokken bij de creatie, en dat kan ik ook bewijzen. Er moesten veel beslissingen genomen worden bij de creatie, maar ik heb telkens gevraagd mijn keuze te volgen. Een paar keer is dat niet gebeurd, maar dat is dan gecorrigeerd. Ze hebben geen enkel bewijs dat ze zelf voor enige inbreng gezorgd hebben.”

Rubens

De vraag die in deze rechtszaak aan bod komt is bijna een klassieker in het auteursrecht: wie is de kunstenaar? Hij of zij die het ontwerp bedacht, of diegene die het uitvoerde? De eeuwenoude vraag speelde eeuwen geleden al – zijn de schilders in het atelier van Rubens bijvoorbeeld ook mede-auteur? – en zorgde al voor ettelijke rechtszaken.

In 1980 won de Belgische beeldhouwster Christine Forani een rechtszaak van Salvador Dalí. Die laatste had alleen zichzelf als auteur vermeld bij een borstbeeld van Dante, maar Forani had volgens de rechter een wezenlijke bijdrage geleverd en moest dus als coauteur erkend worden. Vorig jaar nog verloor de Franse beeldhouwer Daniel Druet een rechtszaak tegen de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan, vooral bekend van zijn met ducttape aan de muur geplakte banaan.

Druet had acht wassculpturen gemaakt in opdracht van Cattelan en vond dat hij daardoor het recht had om ‘exclusieve auteur’ genoemd te worden. Niets van, oordeelde de rechtbank in Parijs: Druet was onderaannemer die in opdracht de beelden had gemaakt. Catellan was de bedenker. Ook een culinair journaliste die had meegewerkt aan het boek Basic BBQ van kok Peter De Clercq kreeg nul op het rekest van de rechtbank. Het is niet omdat je taalkundige wijzigingen en redactionele aanpassingen maakt dat je coauteur bent, luidde het oordeel.

“Bij films kan je zulke discussies ook hebben rond het auteurschap van de regisseur en de inbreng van de cameraman of nog de monteur”, legt Katrien Van der Perre uit. Zij is directeur van de beheersvennootschap deAuteurs en prof auteursrecht aan de Gentse universiteit en het RITCS. “De wet schrijft voor dat je een fundamentele creatieve en persoonlijke inbreng gehad moet hebben om als coauteur erkend te worden. In het geval van de mozaïek zal dus heel precies nagegaan moeten worden wie wat gedaan heeft.”