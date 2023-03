‘De Oekraïne-boekentrend is alweer voorbij’: toppers en tegenvallers bij De Zondvloed in Mechelen

Wat verkoopt, wat niet? Bericht uit de boekhandel. Deze week: Johan Vandenbroucke van De Zondvloed, Mechelen.

Welke boeken lopen momenteel goed in De Zondvloed?

“Ian McEwans Lessen is onze absolute topper, samen met Vernietigen van Michel Houellebecq, een heel verzorgde uitgave. Hoe slonziger de man zelf, hoe beter zijn boeken er gaan uitzien, lijkt het wel. J.M. Coetzees De Pool is eveneens een succes, en als het aanhoudt, wordt het zelfs een bestseller, wat voor Coetzee uitzonderlijk is. Wat Nederlandstalig werk betreft steken Iconen van Erik Vlaminck en Zij. van Maaike Neuville erbovenuit. Bij non-­fictie is het opvallend dat Bart De Wevers Over woke veel kopers vindt, net als Ik zal alles verdragen, ook mezelf van Leopold Flam en Het ontstaan van de tijd van Thomas Hertog, wat me toch geen makkelijk boek lijkt over de recente theorie over de oorsprong van ons heelal.”

Ziet u trends in de verkoop?

“Misschien wel dat op de actualiteit gerichte politieke boeken niet goed verkopen en snel weer verdwijnen. Oekraïne heeft het bijvoorbeeld vorig jaar korte tijd goed gedaan, maar dat was het. Of neem Eva Rammeloos Alles onder controle, over het leven in het hedendaagse China. Ze was op De afspraak en daardoor hebben we een paar exemplaren verkocht, maar twee dagen later was het alweer voorbij. En dat Roald Dahl opeens weer in is door alle herrie over die sensitivity­readers, dat is ook een trend. In een week tijd was onze voorraad de deur uit.”

Van welk boek had u meer verwacht?

“Waarvan we hier nog een ellendige stapel liggen hebben, is van Rozeke van Guillaume Van der Stighelen. Vind ik trouwens wel grappig, dat zo’n marketingman de sector eens zal tonen hoe je een boek in de markt zet, hoe hij erin slaagt overal in de media te komen en er, na twee, drie dagen, uiteindelijk bijna niemand nog interesse heeft in zijn roman.”

Wat is het beste boek dat u onlangs hebt gelezen?

“Het leukste vond ik Winkeldagboek 2007–2022 van René Hesselink en Hans Engberts, van het antiquariaat Hinderickx & Winderickx. Er wordt heel wat afgezeurd over het boekhandels­metier: hoe weinig ze in kassa hebben en het opmerke­lijke feit dat iedere weeromslag gepaard gaat met een dag mindere verkoop, en dat geldt net zo goed voor een regendag als voor het begin van een hittegolf. Heerlijk onpretentieus boek.”