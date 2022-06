De novelle-met-tekeningen ‘Klem’ is een broeierige kritiek op hedendaagse kunst en erotiek

Sven Verhaeghe en Roderik Six werken al jaren intens samen. Zo verzorgt Verhaeghe de covers van de romans van de auteur van Val en Volt. Voor de groepstentoonstelling ­Duets zocht CC De Steiger uit Menen naar duo’s en kwamen ze bij Six en ­Verhaeghe uit. Six schreef een novelle en ­Verhaeghe maakt er tekeningen in grafietpotlood bij.

In het zintuiglijke, broeierige Klem treffen we de hoofdfiguur Werther aan in een wachtkamer, een ‘modern voorgeborchte waarin zijn leven tot stilstand komt’. Zijn afkeer van moderne kunst overvalt hem: ‘Hij ervoer het nooit, de extase, de goddelijke openbaring, de ontroering van de schoonheid. Meestal was hij gewoon ­geërgerd of voelde hij zich bespot door de doodse voorwerpen die grijnzend hun geheimen weigerden prijs te geven.’

Zijn blik valt op een wereldberoemd schilderij, waardoor Werther terugdenkt aan een performance van de mysterieuze glaskunstenares OLGA. In een hangar exploiteerde ze alle dickpicks die ze ongevraagd toegestuurd kreeg. Waarom prikkelt haar intrede Werther zo, terwijl de menigte zich verdringt rondom een gigantische glazen fallus die een kale ruimte domineert?

Klem hekelt niet alleen de holheid van bepaalde hedendaagse kunst, maar taxeert ook de male gaze. Is erotische kunst een ‘klem’? Mag er nog ongegeneerd naar naakt gekeken worden of domineert de schaamte? Verhaeghes tekeningen zorgen voor ‘een soort soundtrack bij de tekst’, ze tonen een ‘donkere en grimmige natuur’. De lezer komt er niet ongeschonden uit. Six zet zijn zinnelijke exploraties van onze duistere begeerten én roerselen resoluut verder.

Roderik Six en Sven Verhaeghe, Klem, CC De Steiger, 60 p., 29,90 euro. Te verkrijgen via Passa Porta en Paard van Troje, gesigneerd en genummerd.