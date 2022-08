De nieuwe van Neil Young: allerminst een valse noot in ’s mans robuuste oeuvre ★★★★☆

Noise & Flowers lijkt in de eerste plaat bedoeld om de plooien glad te strijken, sinds Ome Neil halsstarrig weigert om nog op te treden. De singer-songwriter maakt zich zo veel zorgen over het coronavirus dat hij pas weer de hort opgaat wanneer de pandemie is overwonnen. Zijn zelfopgelegde huisarrest staat gelukkig niet in de weg van een indrukwekkende output. Eerder dit jaar verschenen al drie releases in zijn Official Bootleg Series en eentje in zijn Archive Series. Eind vorig jaar was er dan ook nog zijn nieuwe album Barn. En nu is er alweer een nieuw hoofdstuk in zijn Performance Series. Noise & Flowers is de weerslag van een korte Europese tour met Promise of the Real in 2019. Die concerten speelde hij vlak na de dood van Elliot Roberts, een halve eeuw lang zijn beste vriend en manager. Zou het daaraan liggen dat songs als ‘Helpless’, ‘Comes a Time’ of ‘Winterlong’ zo verstoken van hoop en daglicht klinken? Youngs stem is altijd wankel geweest, maar in de treurigste songs grijpt zijn frêle strot je zonder omhaal bij de keel.

De jonge honden van Promise of the Real mogen als begeleidingsgroep dan een ietsiepietsie verbleken tegenover Youngs gebruikelijke clubje ouwe rotten van Crazy Horse, maar tegelijk leggen ze een grote veelzijdigheid aan de dag. Willie Nelsons zonen Lukas and Micah delen de rangen, wat mogelijk verklaart waarom country door de set waait met de deep cut ‘Field of Opportunity’ of ‘From Hank to Hendrix’.

Neil Young & Promise of the Real – 'Noise & Flowers' Beeld rv

In het afsluitende ‘Fuckin’ Up’ gord je dan weer spontaan een luchtgitaar om, terwijl je tijdens het speels zwalpende ‘Are You Ready For The Country?’ meteen naar een fles moonshine zoekt in de drankkast. Verrassend én verrukkelijk is dat ook ‘Throw Your Hatred Down’ de setlist haalde. Het oorspronkelijke achtergrondorkest Pearl Jam wordt zelfs onder tafel gespeeld door deze Promise of the Real.

Niettemin is het extatische hoogtepunt van de plaat gereserveerd voor ‘On the Beach’ dat Young zelden bovenhaalt. Deze in Antwerpen opgenomen versie zou pas de vierde keer zijn sinds 1974 dat het nummer live werd gebracht. Met dit unieke pareltje maakt hij ook meteen goed dat het onnodig lang uitgesponnen ‘Rockin’ in the Free World’ – afklokkend op tien minuten – slechts één luisterbeurt overleeft, en ook ‘Field of Opportunity’ niet meteen aanspraak maakt op een plaatsje in de eregalerij van Neil Young.

Als eerbetoon aan zijn vriend Elliot Roberts is deze Noise & Flowers alvast geslaagd, maar ook in het robuuste oeuvre van Neil Young is dit allerminst een valse noot.

Noise & Flowers is verschenen bij Reprise Records.