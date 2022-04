De nieuwe Nicci French: een griezelig landschap van verlangens

De gunst, zo heet het nieuwe boek van het Britse schrijversduo Nicci French. De ­centrale vraag: wat als iemand nog iets tegoed van je heeft, maar je de ­tegenprestatie niet kan of wil ­leveren?

Dat Nicci Gerrard (63) en Sean French (62) een zwak hebben voor de Lage Landen, is al langer duidelijk, temeer er zelfs al een Nederlandse tulp naar hen is genoemd. Recent zakten ze zelfs af naar het Amsterdamse Boekenbal om er de benen te strekken. En zo krijgen Nederland en Vlaanderen telkens weer de primeur van hun nieuwste, om de hevige fans ter wille te zijn. Met De gunst zijn ze toe aan hun 25ste boek. “We zijn net boeren. Elk jaar zaaien we in, laten we de gewassen groeien en dan oogsten we”, klinkt het in Het Parool.

De gunst – geen Frieda Klein-thriller ditmaal – cirkelt rondom de vraag: ‘Als iemand ooit iets voor je heeft gedaan dat het daglicht niet kon verdragen en die persoon vraagt iets terug, in hoeverre ben je dat dan verplicht? En wat als dat iets is waar je niet achter staat?’, aldus Sean in het Algemeen Dagblad.

Het leven van de succesvolle arts Jude gaat in De gunst in gruzelementen, net als ze op het punt staat te huwen met haar verloofde Nat. Tot out of the blue Liam opduikt, aan het ziekenhuis waar ze werkt. De begaafde losbol Liam was Judes eerste, overweldigende liefde, maar hun kortstondige affaire eindigde dramatisch na een auto-ongeval, zowat tien jaar eerder. Nu vraagt Liam – wiens leven nooit op de rails raakte – nogal opdringerig om een gunst: is het mogelijk dat hij haar in het weekend, in een Air­bnb in Norfolk, ontmoet? Daar zal Liam precies uitleggen wat hij van haar verwacht. Een kleinigheid is het maar, verzekert hij. Maar wil Jude haar tripje aub wél verzwijgen voor Nat? Jude stemt toe. ‘Jude dacht aan Liam, hoe hij haar met zijn donkere ogen had gadegeslagen, de vrouw die ze was geworden: een arts die ging trouwen, die binnenkort een huis en wellicht ook een kat zou hebben.’

Maar wanneer ze op het afgesproken tijdstip aankomt bij de cottage, blijkt Liam vermoord. Waardoor ze meteen ook de hoofdverdachte wordt. Welke geheimen omsingelen haar? En brengt Jude het er levend van af?

Zoals steeds neemt het thrillerduo de tijd om hun personages uit te diepen, met thema’s als eerste liefde, jaloezie en familiebanden. En putten ze weer uit hun eigen bestaan: “Onze boeken laten zien hoe wij door het leven zijn gegaan en hoe we ons in verschillende periodes hebben ontwikkeld. Een beetje als jaarringen op een boom.”

De gunst gaat ook over de bedrieglijkheid van onvoorwaardelijkheid in relaties. “Als iemand je een gunst verleent, geef je die ander macht en dat kan gevaarlijk zijn. Want die iemand houdt, en dat blijft vaak onuitgesproken, iets van je tegoed.” Opnieuw exploreert Nicci French “het grote, griezelige landschap van onze herinneringen en verlangens”.

Nicci French, De gunst, Ambo/Anthos, 410 p., 22,99 euro. Verschijnt vanaf maart.