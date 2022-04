‘De nieuwe man’: wat is ‘echt’ waard? ★★★★☆

Peter en Natali zoeken in het donker de weg naar het toneel, waar ze Peter en Natali zullen spelen, voormalig geliefden. In de rij bij de paspoortcontrole op het vliegveld van Rome komen ze elkaar na twintig jaar weer tegen. Hij doet alsof hij iemand belt, zodat zij zijn stem zal herkennen. In de fuik van de vliegveldhekjes staan ze de woorden bij te benen die al twintig jaar lagen te wachten op hun tong en nu bij toeval als een roedel jachthonden worden losgelaten. Hoewel, bij toeval?

Natali Broods, Peter Van den Eede en Willem de Wolf spelen op fantastische wijze De nieuwe man. Het stuk is een spiegelpaleis waarin spel en echt door elkaar lopen, en onderwijl tientallen vragen worden opgeworpen over de waarde van zowel spel als echtheid. Dat begint er al mee dat de personages dezelfde voornaam dragen als de spelers, en tijdens het spelen voortdurend het publiek aanspreken.

De ontmoeting op het vliegveld is een vehikel voor een hele berg anekdotes en overpeinzingen, over liefde, leeftijd, politieke overtuigingen, Louis Vuitton, het vak van acteur, sociale media. Uiteindelijk gaan die allemaal over echt en nep, over integriteit en waarde.

Willem de Wolf zit wat terzijde en kijkt. Naar zijn medespelers en naar het publiek. Zijn rol is lang een mooi raadsel. Tot hij opstaat en begint te bellen. Nu ja, bellen: “Je verstaat mij niet, want ik spreek Italiaans”, zegt hij, terwijl hij Van den Eede aankijkt. Deze man doet ook al alsof. En dan verklapt hij waarom hij daar zit en komt de ontmoeting tussen Peter en Natali in een heel ander daglicht te staan.

Een vliegveld is een openbare plek, net als een socialemediaplatform, en de twee gedragen zich hyperbewust van het feit dat er anderen meekijken. Zouden die twee ook zo intens met elkaar in gesprek gaan als er niemand keek? Of doen ze maar alsof ze zo blij verrast zijn om elkaar te zien, voor de buitenwereld? Voor elkaar? En waarom? Vinden ze het spannend om een rollenspel te spelen of vinden ze het eng om zichzelf te zijn? De vraag is uiteindelijk waar op de schaal daartussen zij hun gevoel voor eigenwaarde vinden.

De nieuwe man, 12 en 13/4 in Leuven, 21/4 in Berchem en 30/4 in Eeklo.