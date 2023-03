De nieuwe ‘Dertigers’: het topproduct uit een methlab met een vernieuwde en betere formule

Geluk is vrij te interpreteren. Volgens Laura uit Dertigers-met-een-nieuwe-cast zit het in een vrijstaande bungalow in Lakenberg, met een elektrische fiets slechts op een steenworp van de beschaving. Brouwerij 3 Fonteinen heeft er zijn thuis, wat betekent dat je er ontwaakt met de geur van geuze. Sinds de nieuwe Dertigers weet ik: het paradijs bevindt zich langs de E19 tussen Halle en Drogenbos.

De makers van Dertigers zetten verder koers met de goede elementen – herkenbare personages, dramatische wendingen en het verslavende karakter van de serie – terwijl de ballast overboord werd gegooid. Met het vertrek van Pieter is de nieuwe cast calimerovrij, niemand flirt met de irritatiegrens zoals Tinne destijds en de acteerprestaties zijn erop vooruitgegaan – en niet een klein beetje. Dertigers 2.0 voelt na de eerste week als het topproduct uit een methlab dat een vernieuwde en betere formule heeft gekregen.

De nieuwe dertigers zijn een pak jonger dan de oude en bovendien ongetrouwd en kinderloos, waardoor de problemen van scheidingen en kwade pluspapa’s naar epc-waarden en geldnood verschuiven. En de biologische klok, die tikt genadeloos verder. Als 31-jarige die omringd is door mensen die hetzelfde kweekprogramma als Laura volgen, roept het doen en laten van deze groep akelig veel herkenning op. En laat dat nog steeds de succesfactor van de soap zijn.

Dertigers speelt zich ditmaal af in de Groene Gordel rond Brussel. Het is de hemel op aarde voor fietstoeristen, zo maakt het subsidiegeld de kijker duidelijk. De introverte Sami heeft een fietsenwinkel, houdt van games en woont nog bij zijn oma. Nele is een bohemien en weigert zich te settelen, daar waar het geluk van haar zus Laura afhangt van een berg bakstenen en een bevruchte eicel. Chiro is wat de meeste personages bindt, Ada voegt zich bij de bende nadat ze na een toxische relatie intrekt bij Ruben, een dj die droomt van een eigen club in Miami of op Ibiza.

Op papier lijkt de invulling van de cast het resultaat van een inclusiviteitstest, maar in de praktijk levert de bonte verzameling individuen een goede soap op. Acteurs als Issam Dakka (Sami), Emma Moortgat (Laura) en Sofie Joan Wouters (Nele) kruipen schijnbaar moeiteloos in de huid van hun personages, als waren de verhaallijnen uit hun leven gegrepen, terwijl de vorige cast spontaniteit iets te vaak verwarde met krampachtigheid.

Dertigers is er als soap op vooruitgegaan. Het blijft in de basis vederlicht entertainment waarbij de saaiheid van het bestaan soms tot een Griekse tragedie leidt. We zijn weer vertrokken voor een reeks of vijf, en ik ben er niet rouwig om.

Dertigers, van maandag tot donderdag rond 21.30 uur op Eén en integraal op VRT MAX.