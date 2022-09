De natuur en hoe ze te filmen: documentairefilm over Belgische fauna en flora is huzarenstuk

De Belgische natuur zoals je die nog nooit gezien hebt. Dat is de baseline van de film Onze natuur, die deze week in de zalen komt. Maar hoe maak je die belofte waar?

Het idee

Eigenlijk hebben we Onze natuur een beetje aan onze noorderburen te danken. Zes jaar geleden zijn ze bij Hotel Hungaria, het productiehuis achter de film, volop bezig met Groenland, een tuinprogramma met en rond Bartel Van Riet. Omdat het programma wat breder mag gaan dan enkel onze eigen achtertuin, gaat Van Riet voor een van de items praten met de makers van De nieuwe wildernis. Die natuurdocu, gedraaid in de Oostvaardersplassen, lokte de Nederlanders massaal naar de bioscoop. Het project maakt indruk op de Belgen van Hotel Hungaria. Daar en dan begint het dromen. Want waarom zou iets wat in Nederland kan, niet in België lukken?

Onze Natuur Beeld Onze Natuur

Het geld

Helaas staan tussen droom en daad meestal praktische bezwaren. Dat was ook bij Onze natuur het geval. Te beginnen bij het gigantische budget dat je voor zo’n project nodig hebt. Een natuurdocu als Onze natuur draaien is een werk van lange adem. Het plan was om twee jaar lang vrijwel continu te filmen. Kwestie van alle seizoenen optimaal in beeld te brengen. Bovendien zouden twee ploegen het veld in gestuurd worden. De ene met Pim Niesten achter de camera, de andere met zijn collega Dick Harrewijn als director of photography. Tel daar de gespecialiseerde teams bij voor droneshots en onderwaterbeelden en je komt aan een totaal van zowat 960 draaidagen. Een gigantisch aantal.

“We wilden ook geen enkele toegeving doen wat beeldkwaliteit betreft”, vertelt producer Line Leeters. “Alles is met het beste materiaal gefilmd.” Een investering die nu zijn vruchten afwerpt. Want de bioscoopfilm die nu in de zalen komt, stond aanvankelijk niet op de planning. Onze natuur zou een zevendelige docureeks worden, voor televisie. “Maar toen we het beeldmateriaal zagen en merkten hoe haarscherp dat was, vonden we het een beetje zonde om dat niet op groot scherm te laten zien. Vandaar is er nu eerst de film. Volgend voorjaar is dan de docureeks op Canvas en RTL te zien.”

Onze Natuur Beeld Onze Natuur

De slotfactuur komt uiteindelijk op zo’n 4,5 miljoen euro uit. Te veel voor een productiehuis als Hotel Hungaria om alleen te dragen. En dus gaan ze hun ambitieuze plannen voorstellen aan het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) in de hoop op steun. Het eerste dossier stuit op een njet. Pas wanneer er een pilot gedraaid wordt waarin te zien is hoe een boomvalk op libellen jaagt, gaat het VAF overstag. Ook de VRT is ondertussen mee in het verhaal.

“Maar ook met die twee partners was het budgettaire plaatje verre van rond”, vertelt Leeters. “Uiteindelijk hebben we beslist om toch al te beginnen draaien, ondanks het gat in ons financiële plan. We waren ervan overtuigd dat er nog andere partners in zouden stappen, eens we wat meer beeldmateriaal hadden. Wat ook is gebeurd.”

Onze Natuur Beeld Onze Natuur

Het geduld

Op 4 maart 2019 gaat Pim Niesten, de man die het merendeel van de beelden maakte, voor het eerst het veld in. In de weken en maanden daarvoor is een uitgebreid script gemaakt waarin staat uitgeschreven welke dieren hij tijdens welke activiteiten vast moet leggen. “Dat scenario was gigantisch”, herinnert Leeters zich. “De planning palmde de hele muur van ons kantoor in.” Maar de strikte planning is al na een paar draaidagen compleet achterhaald. De natuur laat zich niet zo makkelijk in een draaiboek duwen. Neem nu de heikikker. Een zeldzaam beestje waarvan de mannelijke exemplaren in paartijd een paar dagen lang felblauw kleuren. Een schouwspel dat al van bij die eerste draaidagen op de planning stond. “Maar uiteindelijk heb ik bijna drie jaar op die beesten gewacht”, vertelt Niesten. “De eerste twee lentes was het te droog en te warm. Een fatale combinatie voor die kikkers. Er was amper sprake van een paartijd. Ik wilde per se grote groepen van die blauwe kikkers op beeld maar veel meer dan meldingen van af en toe een verdwaald exemplaar liepen er niet binnen.”

Gelukkig beleefden we vorig jaar wel een min of meer normale lente. En dus waren de kikkers er opeens wel. Maar ook toen was het nog spannend. “Toen ik telefoon kreeg dat de paring zou beginnen heb ik alles waar ik mee bezig was meteen laten vallen”, vertelt Niesten. “Die kikkers kleuren immers maar een heel korte periode blauw. Ik moest dus alle beelden die ik nodig had op een zo kort mogelijke periode draaien. Uiteindelijk is het me, met wat meeval gelukt, om op één draaidag de volledige scène uit de film vast te leggen. Gelukkig maar, want toen ik me de dag erna aan dezelfde poel installeerde was er amper nog een kikker te zien.

Onze Natuur Beeld Onze Natuur

De heikikkers zijn niet de enige dieren die het geduld van Niesten op de proef stelden. Ook eerder ordinaire soorten als herten of hazen bleken moeilijker te strikken dan je op het eerste gezicht zou denken. Al heeft dat ook met het perfectionisme van Niesten en co. te maken. “Ik wou niet zomaar hazen filmen. Het moesten boksende exemplaren zijn. In de paartijd gaan zowel mannetjes als vrouwtjes met elkaar op de vuist om de onderlinge rangorde te bepalen. Een fantastisch schouwspel dat ik absoluut op beeld wou.” Maar daar heb je dus wat geluk voor nodig. Niet alleen moeten de hazen willen boksen, ze moeten dat ook nog eens doen in een mooi decor waar de lichtinval precies goed zit.

Ook de edelherten verdienen een speciale vermelding. Die mogen dan in de Ardense bossen al behoorlijk talrijk zijn, als je zoals Niesten een gevecht tussen twee burlende mannetjes wil vastleggen wordt de zoektocht plots een stuk moeilijker. “Komt daar nog bij dat ik ook altijd heel close beelden van zo’n tafereel wil. Maar herten zijn heel schuw. Het minste lawaai is genoeg om ze in de bossen te laten verdwijnen.”

Onze Natuur Beeld Onze Natuur

De techniek

Bij de beelden van die herten, hazen of heikikkers kan je je als toeschouwer nog min of meer inbeelden hoe die gemaakt zijn. Dat verandert wanneer je plots een lentevuurspin over het scherm ziet kruipen. In de film is te zien hoe het rood gekleurde mannetje met gevaar voor eigen leven het ondergrondse hol van het vrouwtje binnensluipt om daar met haar te paren. “Met voorsprong de moeilijkste sequentie uit de hele film”, zegt Niesten. “We hebben het hier over diertjes van amper een centimeter groot die bovendien hun ding doen in een pikkedonker ondergronds hol. In het veld zelf is dat bijna onmogelijk in beeld te brengen.”

Samen met spinnen-expert Koen Van Keer bedacht Niesten een ander plan van aanpak. “Koen had al eens eerder een kolonie van die spinnen verhuisd van industriegebied naar een veiliger gebied. Dat hadden ze toen gedaan met behulp van kokers waarmee ze de spinnen met hol en al konden verplaatsen. Wij hebben diezelfde techniek toegepast en de spin met hol en al in een soort aquarium gezet zodat we zicht hadden op wat er onder de grond gebeurt.”

Het resultaat overtrof de stoutste verwachtingen. “De beelden zijn echt uniek. De paring van de lentevuurspin is nog nooit waargenomen, laat staan op beeld vastgelegd. Ook voor een specialist als Koen was dit totaal nieuwe informatie. De bewuste scène is ondertussen als studiemateriaal naar een hele reeks wetenschappers in binnen -en buitenland gestuurd.”

Onze Natuur Beeld Onze Natuur

Het netwerk

Uit de verhalen die Niesten vertelt blijkt telkens weer hoe cruciaal tijd is. De heikikkers kleuren maar een handvol dagen blauw, de lentevuurspin is net in die ene week bovengronds te vinden, jonge vosjes komen maar één keer voor het eerst boven de grond en voor de scène waarin hagedissen uit het ei komen, kan je ook maar beter niet te laat zijn.

“Dat we al die dingen ondanks de beperkte tijd hebben kunnen filmen is voor een groot stuk te danken aan ons netwerk”, vertelt Niesten. “Overal in België liepen boswachters, wetenschappers, mensen van Natuurpunt of gewoon enthousiaste natuurliefhebbers rond die ons op de hoogte hielden van wat ze hoorden of zagen. Zonder hen was dit project nooit geworden wat het nu is. Als ik het veld in ga, ben ik vooral bezig met die ene soort die ik hoop te filmen. Dan raak je in een soort tunnelvisie en ben je niet meer bezig met wat er nog zoal gebeurt. Gelukkig was er dan ons netwerk om me daarvan op de hoogte te houden.”

Onze Natuur Beeld Onze Natuur

De grote afwezige

Als er één dier is waar er de voorbije jaren heel wat over te doen was dan is het wel de wolf. Maar van het grootste roofdier van ons land is in Onze natuur geen spoor te bekennen. “We wilden rond elk dier dat in de film of in de reeks zit een verhaal vertellen”, legt Niesten uit. “Wat betekent dat je het tijdens een bepaalde actie moet kunnen filmen. Bij een uiterst schuw dier als de wolf is dat moeilijk. Met wat geluk hadden we misschien een passerend exemplaar op beeld kunnen vastleggen, maar welk verhaal vertel je daar dan mee?”

Bovendien was er tijdens de draaiperiode heel wat te doen rond die wolf. “Wolvin Naja was net onder verdachte omstandigheden verdwenen waardoor de mensen van Natuur en Bos heel beschermend waren wanneer het over de wolven ging. Hun locatie werd met zo weinig mogelijk mensen gedeeld. Het leefgebied van die dieren bevindt zich dan ook nog eens voor het grootste deel op militair domein. We kregen niet zomaar toelating om daar te filmen.”

Al blijft Niesten het verhaal over de comeback van de wolf wel heel fascinerend vinden. “Natuurlijk zou ik daar graag mee aan de slag gaan. Maar omdat wolven zo schuw zijn is dat een gigantisch complex project. Het budget dat je nodig hebt om dat verhaal goed te vertellen zal ongeveer overeenkomen met het totaalbudget dat we nu voor Onze natuur hadden. Maar als iemand dat er voor over heeft maak ik er graag tijd voor.”

Onze natuur, vanaf 21 september in de bioscoop