De muziek van de week verwarmt u met gloeiendhete gumbo en wufte tienerfantasie

Mount Kimbie – MK 3.5: Die Cuts | City Planning ★★★★☆

Mount Kimbie doet een ‘Outkastje’ op zijn vierde plaat MK 3.5. Zoals Big Boi en André 3000 ten tijde van Speakerboxxx/The Love Below elk hun weg gingen, opteren ook Dom Maker en Kai Campos voor twee aparte routes. Maker liet zich inspireren door zijn verhuis naar L.A. en pakt uit met futuristische r&b en hiphop vol hypercoole gaststemmen zoals die van James Blake en slowthai. Campos bouwt verder op zijn dj-ervaring van de voorbije jaren. Op zijn City Planning krijgt geraffineerde techno à la Four Tet de bovenhand, naast ambient en abstracte elektronica.

School is Cool – Brittle Dream ★★★☆☆

Vlak na hun vorige plaat Things That Don’t Go Right ging de wereld op slot. De opvolger Brittle Dream klinkt dan ook niet toevallig alsof de indie­rockgroep uit een b(r)oze droom ontwaakt: in ‘Touching People’ heeft frontman Johannes Genard het over een “awful year”. Toch blaakt de plaat van onschuld: op de hoes prijkt een brooddoos en ‘Uh-Huh’ gaat over de wufte fantasie van een tiener op de tram. Genard is het enige oorspronkelijke lid van de band, maar het DNA van de groep lijkt onveranderd. Met een grootse retrosound schurkt School is Cool meer dan ooit aan tegen Simple Minds, ­Bruce Springsteen en Arcade Fire.

Ezra Collective – Where I’m Meant To Be ★★★☆☆

Trappen we op tenen als we de Londenaars van Ezra Collective traditionalisten noemen? Ze beheersen hun afrobeat, latinsoul, fusion en bebop als geen ander maar vroeger deden ze weinig meer dan die subgenres door elkaar klutsen tot een gloeiendhete gumbo. Toch verrast het kwintet op hun tweede plaat door gastzangers naar frisse muzikale oorden te sturen. De Zambiaanse rapheldin Sampa the Great aardt prima in Afro-Caraïbische carnavalsmuziek. Popzangeres Emeli Sandé schittert tussen Braziliaanse kleuren en r&b-prinses Nao trippelt verleidelijk door kosmische jazz. Charmant.