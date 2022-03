De Munt-directeur Peter de Caluwe: ‘Alleen als ze de geschiedenis kennen, kunnen mensen weten dat Poetin liegt’

Welke impact heeft de pandemie gehad op De Munt?

“Ik wil de ernst van wat er de voorbije jaren is gebeurd niet in twijfel trekken, maar als er één goed ding uit is voortgekomen, dan wel dat de troepen van De Munt de rangen hebben gesloten. Vroeger was het heel moeilijk om met één stem te spreken over de doelstellingen. Iedereen wist waar hij of zij mee bezig was en hoe dat moest. Maar waarom? Daar werd veel minder over nagedacht. Natuurlijk zijn veel medewerkers moe. Maar zij hebben wel voortgewerkt, zijn blijven geloven in onze missie en hebben geïnvesteerd in de toekomst.

“De pandemie op zichzelf heeft geen negatieve financiële impact gehad. Door niet te kunnen produceren hebben we bespaard. Maar daar zijn we niet blij mee, temeer daar de teller op 1 januari toch weer op nul komt. Positief is dat het publiek blijkt terug te komen. Nochtans hebben zij erg te lijden gehad: elke keer als ze tickets kochten, werd de voorstelling opnieuw geannuleerd en werden ze terugbetaald.

“Maar daarmee zijn onze inkomsten nog niet verzekerd. De staat heeft veel geld uitgegeven aan de pandemie en wie weet hoeveel er naar de oorlog zal moeten vloeien... Er wordt heel veel geïnvesteerd in defensie, in alle betekenissen van het woord. Maar aan de andere kant moeten er offensieve investeringen staan in empowerment van mensen, in educatie. Alleen als ze de geschiedenis kennen, kunnen mensen weten dat Poetin liegt. In onze volgende beheersovereenkomst wordt er elk jaar minder geld gegeven. Dat vind ik een cynische beslissing.”

Beeld Thomas Nolf

U moet dus op zoek naar alternatieve financiering?

“Ik ben geen grote fan van het principe van de taxshelter, maar in de gegeven omstandigheden denk ik dat ons plafond moet verhoogd worden tot 5 of 6 miljoen euro of zelfs moet wegvallen. Anders kunnen we onze ambities voor het seizoen 2024-2025, met onder meer Wagners Ring des Nibelungen niet waarmaken. Nochtans is dat een uiterst relevant stuk over macht.”

Hoe kijkt u naar de toekomst?

“Culturele instellingen moeten dringend op lange termijn gaan denken: wat hebben we écht nog nodig? Daarom vind ik de discussie die nu in Brussel gaande is rond de kandidatuur voor Culturele Hoofdstad in 2030 heel interessant. Waar moet de cultuursector in 2030 staan? Participatie is daarbij belangrijk, de grenzen doorbreken, met de verschillende gemeenschappen in Brussel samenwerken. Niet met één project, maar met een visie op lange termijn.”

Dat soort discussie is toch al lang aan de hand? Wat is er concreet nodig om dat duurzaam te maken?

“Dan moeten we naar het onderwijs kijken. Er moeten opnieuw levensbeschouwelijke, culturele vakken komen in het basisonderwijs. Kinderen moeten niet opgeleid worden naar een vak toe, maar naar het mens-zijn. Zij moeten opnieuw voeling krijgen met de geschiedenis, openstaan voor de ander, door literatuur, film, theater, noem maar op. En neen, niet de cultuursector moet daar de verantwoordelijkheid voor dragen, maar het onderwijs. De school is de enige plaats waar iedereen wordt bereikt.”

Wat is dan wel de rol van de cultuursector?

“Het zijn niet de afzonderlijke artistieke projecten die de relevantie uitmaken, al maken ze er deel van uit. We moeten spreken over een groot cultuurproject. In Berlijn moeten ze de Oost-West-tegenstelling oplossen, in Brussel die tussen Noord en Zuid. De kunst leert ons dat we naar een harmoniemodel toe moeten dat vreedzaam samenleven mogelijk maakt. We zijn dat in het macroperspectief misschien kwijtgeraakt, maar in ons microperspectief in De Munt is het constant aanwezig: discussies ja, conflicten nee. Gastartiesten uit het buitenland noemen dat uniek: ‘Je moet naar De Munt komen om dat mee te maken.’ Naar mijn gevoel kan dat model geëxporteerd worden naar andere sectoren.”

In tijden van oorlog?

“Ons standpunt is zeer duidelijk. Wij zijn er om cultuur te brengen naar de mensen, niet om oorlog te voeren tegen een dictator. Daarom drie punten: we veroordelen de Russische agressie heel streng, we hebben begrip voor mensen die geen keuze kunnen maken, en we moeten zorgen voor de slachtoffers. Maar we gaan niet de Russische muziek als geheel cancelen. Tsjaikovski en Sjostakovitsj zijn tijdens hun leven al genoeg door de Russische machthebbers gepest en gecensureerd. We hebben niet het recht om hen uit onze cultuur te verbannen, ze maken er deel van uit.”