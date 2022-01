De monsterhit die Marilyn Manson bijna tot moorden dreef: wat kwam er nog van New Radicals na ‘You Get What You Give’?

Het was een test. En een soort afscheidsbrief. ‘You Get What You Give’, een van de ultieme indiepopsongs uit de tweede helft van de jaren negentig, diende meer dan één doel. Voor Gregg Alexander, bezieler van New Radicals, vormden de hysterische reacties op het hitsucces van het liedje een eyeopener. Nu had hij natuurlijk zelf het vuur aan de lont gestoken. Door, bijvoorbeeld, maatschappelijke kritiek te smokkelen in de staart van het nummer. “Health insurance, rip off lying / FDA, big bankers buying / Fake computer crashes dining / Cloning while they’re multiplying.”

Benieuwd of mijn boodschap ook blijft hangen als ik vervolgens wat rocksterren beledig, moet Alexander hebben gedacht. En kijk, de regels “Fashion shoots with Beck and Hanson / Courtney Love and Marilyn Manson / You’re all fakes / Run to your mansions / Come around, we’ll kick your ­asses” gingen na de release van ‘You Get What You Give’ met alle aandacht lopen. Marilyn Manson dreigde ermee Alexanders schedel in twee te splijten. Niet omdat die hem beledigde maar omdat Manson niet in één zin met Courtney Love wilde worden genoemd.

Toch was Alexander gedesillusioneerd. Dat had deels te maken met zijn teleurstelling in de muziekwereld tout court. Op zijn 28ste had de Amerikaanse songschrijver al twee platen uitgebracht die genadeloos waren geflopt. Toen hij in 1998 Maybe You’ve Been Brainwashed Too onder de naam New Radicals uitbracht en dat album commercieel potten brak dankzij ‘You Get What You Give’, kende Alexander de muziekindustrie vanbinnen en vanbuiten. “Ik ploeterde er al twaalf jaar rond en ik was klaar om met pensioen te gaan”, bekende hij op het radiostation KROQ, in 2015. Vlak na de plaatrelease gaf hij er dan ook de brui aan, op het hoogtepunt van zijn succes.

New Radicals, met frontman Gregg Alexander (tweede van links) die na twaalf jaar ploeteren eindelijk van het succes mocht proeven. Beeld Redferns

‘You Get What You Give’ wordt vaak gezien als peptalk voor muzikanten die het even niet meer zien zitten (“Don’t let go / You’ve got the music in you”), maar het liedje pleit eveneens voor artistiek zelfbeschikkingsrecht, ook al betekent het misschien dat je er de stekker zelf moet uittrekken (“Don’t give up / Just don’t be afraid to leave”). Da’s precies wat Alexander deed. “Terwijl mijn leven eigenlijk om muziek en liedjes schrijven zou moeten hebben gedraaid, voelde ik mij plots als een slaaf van de corporate machine”, biechtte hij op aan The Hollywood Reporter.

Daar zou dit verhaal kunnen eindigen. Met een uitgebluste, aan lager wal geraakte rockster. Maar Alexander aardde prima in zijn nieuwe leven. Dankzij zijn reputatie als uitstekend liedjesschrijver stond zijn telefoon roodgloeiend. Hij schreef mee aan monsterhits van Santana en Sophie Ellis-Bextor. Ook kleppers als Texas, Rod Stewart en Enrique Iglesias vroegen hem om hand- en spandiensten. Voor de film Begin Again schreef hij ‘Lost Stars’ dat een Grammy-nominatie kreeg.

De New Radicals staken nog eenmaal de kop op, in januari 2021 op de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden, waar Alexander ‘You Get What You Give’ zong, het favoriete nummer van Bidens overleden zoon Beau.