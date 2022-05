De mol spreekt: ‘Ik werd bang van mezelf toen ik merkte hoe makkelijk liegen en bedriegen voor mij was’

Was je meteen enthousiast toen de vraag kwam om halverwege de rol van mol op te nemen?

“Ik heb direct ‘ja’ gezegd. Zonder twijfelen. Ik hou van de rol van slechterik. Dat heb ik al van kleins af. Wanneer andere meisjes bij toneeltjes de prinses wilden zijn, koos ik voor de rol van stouterik. Dat heb ik nu nog steeds bij spelletjes. Ken je Secret Hitler? Een spel waarin je moet kiezen om ofwel liberaal of fascist te zijn. Ik zal altijd voor dat laatste kiezen. Bovendien gaf die rol van mol me ook de garantie dat ik tot het eind zou mogen blijven.”

Geen schrik dat het mollenbestaan, net als bij Philippe, zwaar zou gaan wegen?

“Neen, omdat ik er met een compleet andere mindset ben ingestapt. Ik moest halverwege overnemen, zonder enige vorm van voorbereiding waardoor de verwachtingen bij de ploeg een stuk lager waren. Van bij het begin hebben ze me op het hart gedrukt dat het niet erg was wanneer mijn sabotages mislukten. Ik had ook het voordeel dat ik al perfect wist wat me te wachten stond. Ik wist hoe de groep in elkaar zat, hoe het spel werkte en hoe het voelt om als kandidaat mee te spelen. Een grondige voorbereiding is trouwens niet altijd een voordeel, denk ik. Je krijgt op voorhand heel veel info mee , over de opdrachten en over de kandidaten. Dan bestaat altijd het gevaar dat je je verspreekt of dingen zegt die je eigenlijk nog niet kan weten.”

Waren er dan geen nadelen aan dat halfweg inpikken?

“Toch wel. De briefings bijvoorbeeld waren wel heel erg kort. Waardoor ik tijdens bepaalde opdrachten absoluut niet wist wat er van me verwacht werd. Al was dat ook soms een voordeel. Ik moest bijvoorbeeld niet acteren dat ik verrast of verbaasd was, meestal was dat gewoon echt het geval.”

Je moest na de opnames vijf maanden wachten om je verhaal te doen. Hoe moeilijk was het om al die tijd te zwijgen?

“Verrassend makkelijk. Dat zwijgen over wat er tijdens de opnames precies is gebeurd, wordt er bij alle kandidaten heel hard ingestampt. Ik had me ook echt goed voorbereid. Na de opnames heb ik iedereen verteld dat ik op reis was geweest naar Nepal, om daar een schooltje herop te bouwen. Met alle details die daarbij horen. Ik had fictieve collega’s verzonnen, met echte Nepalese namen. Ik wist welk weer het daar was geweest, wat je daar te eten krijgt en wat er in de omgeving zoal te zien was. Het liegen en bedriegen ging me zo goed af dat ik schrik kreeg van mezelf. Niemand had iets door. Ook mijn zus en mijn beste vriendin niet. Toen die bij de eerste aflevering plots zagen dat ik meedeed aan De mol zijn die zelfs even heel boos op me geweest.”

Tijdens die eerste aflevering bleek je als leerkracht godsdienst de vier evangelisten niet te kennen. Wat vond je directeur daar van?

(lacht) “Wie zegt dat ik toen geen rolletje speelde? Misschien deed ik dat wel net om me verdacht te maken. Die eerste schooldag na de start van De mol was trouwens een absoluut gekkenhuis. Toen ik aan de schoolpoort arriveerde en zag dat zowat alle leerlingen me stonden op te wachten, ben ik eventjes gestorven. Ook aan het raam van de leraarskamer stonden ze te drummen om toch maar iets te kunnen zien. Echt absurd. Toen ik thuiskwam was ik helemaal kapot. Ik kon maar één ding denken: ‘Ik ben hier absoluut niet klaar voor’. Gelukkig is in de weken daarna de situatie genormaliseerd.”

En nu? Iets in de media?

“Ik ben niet van plan om mijn deelname aan De mol uit te melken. Al had ik stiekem gehoopt dat het mijn muziekcarrière een duwtje in de rug zou kunnen geven. Alleen heb ik het qua timing, vrees ik, niet erg slim aangepakt. Het nummer dat ik over De mol wou schrijven is nog niet af en er staan voorlopig ook geen optredens gepland.”