De mens als object: de beelden van fotograaf Paul Kooiker zijn doorspekt met onbehagen

Het universum van de Nederlandse fotograaf Paul Kooiker (58) roept een zeker onbehagen op. Dat hij alleen met zijn smartphone werkt, maakt het helemaal uniek.

Zijn krachtige zwart-witfoto’s lijken haast sculpturen, met diepe contrasten en een plasticiteit die je maar zelden ziet. Alsof hij niet alleen fotograaf, maar ook beeldhouwer is. “Wanneer ik met modellen of objecten werk, denk ik inderdaad vaak sculpturaal”, vertelt hij. “Ik boetseer een foto als het ware. Armen en benen krijgen op mijn foto’s een andere richting dan normaal, zodat er een complexiteit ontstaat en de mens geobjectiveerd wordt.” Het is de reden waarom hij geregeld in zwart-wit werkt. “Dat zorgt voor abstrahering. Kleur komt te dicht bij de realiteit.”

Zijn werk reduceert de kijker tot een voyeur. “Dat komt omdat ik het gezicht van het model niet in beeld breng. De essentie van fotografie is voor mij dat voyeurisme. Dat gevoel probeer ik sinds het begin van mijn carrière uit te vergroten.” Put hij plezier uit het feit dat hij de kijker een beetje in de war brengt? Hij glimlacht. “O ja. Tijdens een museumbezoek vind ik het zelf ook prettig als iets me verontrust. Je gaat wankelen omdat het kunstwerk vragen oproept.”

Beeld Paul Kooiker

Beeld Paul Kooiker

De speelsheid van surrealisten

Kooiker wordt vaak in één adem genoemd met de surrealisten. “Ik vind de fotografie uit de jaren 1920 en 30 belangrijker dan de schilderkunst uit die periode. De foto’s van Man Ray zijn zo sterk dat ze er nog steeds staan. De surrealisten lieten de techniek gaan, waardoor er een speelsheid ontstond. Dat vind ik leuk. Fotografie is een conservatief medium met heel veel regeltjes – daar wil ik te allen tijde aan ontsnappen.”

En dat doet hij op zijn eigen manier: door een iPhone te gebruiken. “Zo’n ding heeft heel wat beperkingen, maar is wel heel flexibel. Werkte ik met een fantastische camera, vier assistenten en het beste licht, dan zou ik in slaap vallen. (lacht)

“Mijn werk wordt vaak tijdloos genoemd. Ik vind het dan ook best spannend wanneer je niet weet uit welke periode een beeld dateert.”

Beeld Paul Kooiker

Beeld Paul Kooiker

Mooie anekdote: tijdens de pandemie werd hij gevraagd om Kim Kardashian te fotograferen. Alleen kon hij door de reisbeperkingen niet naar de VS. En dus nam Kanye West, haar toenmalige partner, de foto’s. Met een iPhone, uiteraard. “Ik had een schets gemaakt van hoe ze het moesten doen. Ze hebben er zich wel niet helemaal aan gehouden.” (lacht)

De laatste jaren wordt hij steeds vaker gevraagd voor mode­opdrachten. Ze werkte hij onder meer voor ontwerper Rick Owens en voor Diesel, waar onze landgenoot Glenn Martens de plak zwaait. Een beetje vreemd misschien, want zijn werk staat mijlenver van de traditionele modefotografie. “Het verbaast me inderdaad dat ze me daarvoor vragen. Voor Diesel fotografeerde ik een reclamecampagne met tassen. Er waren heel veel assistenten, qua productie was het enorm leerzaam. Vroeger hield ik mijn modefotografie gescheiden van de rest van mijn werk. Nu lopen beide mooi in elkaar over.”

Op zaterdag 6 mei vertelt Paul Kooiker in het Antwerpse MoMu over surrealisme, zijn eigen werk en het werk van Man Ray, naar aanleiding van de expo Man Ray en mode. Tickets voor Kooikers lezing en de expo via momu.be.

In Galerie Zink Brussels loopt nog tot 7 mei een expo met het werk van Paul Kooiker, Regentschapsstraat 67, zink-waldkirchen.de