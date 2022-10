‘De meeste van mijn boeken koop ik in luchthavens’: de boekenkast van Lauren Versnick

‘Ik heb mijn boekenkast op maat laten maken. Ik wilde dat mijn bureauruimte vrolijk aandeed, vandaar de kleur en de sculpturen van hoofden die mijn mama (journalist Lynn Wesenbeek, red.) heeft gemaakt. Zoals je ziet is de kast nog vrij leeg, maar dat vind ik juist goed. Ik ben nog jong, en een boekenkast vullen zie ik als een proces. Ik heb wel al een structuur. Links staat alle fictie en biografieën. Rechts staan de acteerboeken, de scenario’s van mijn lievelingsfilms en modeboeken.

“De belangrijkste leidraad tot het vullen van mijn boekenkast is de leeservaring van mijn oma. Toen mijn grootmoeder stierf, erfde ik een bijzonder boekje van haar. Mijn oma was een fervente lezer, haar leven lang rangschikte ze alle boeken die ze ooit kocht in een schrift. Alle auteurs staan alfabetisch gerangschikt, daarnaast de titel van het boek en een korte inhoud.

“Ze hield ook een legenda bij, bolletjes in verschillende kleuren die aangeven hoe goed ze het boek vond. Hoe dikker het bolletje, hoe liever ze het las. Bij Madame Bovary van Gustave Flaubert staat er: ‘Meesterlijk proza, als muziek. Kreet naar feminisme. Zielig, dieptreurig.’ Bij De geniale vriendin van Elena Ferrante schreef ze: ‘Niet gelezen, te veel namen.’ Een van haar lievelingsauteurs was Thomas Mann, De toverberg omschreef ze als ‘een meesterwerk’.

“Ik wil heel graag lezen, maar merk wel dat ik ’s avonds sneller naar een serie kijk dan dat ik een boek neem. Ik heb het gevoel dat ik een focus nodig heb. De meeste van mijn boeken koop ik dan ook in luchthavens. Elke keer als ik op reis vertrek, heb ik het goede voornemen om veel te lezen. Dan laat ik me leiden door de covers die me aantrekken.

“Ik volg ook Reese’s bookclub, een pagina waar de actrice Reese Witherspoon boekentips geeft. The Boy, The Mole, The Fox and The Horse van Charlie Mackesy heb ik dankzij haar ontdekt.

“Een belangrijk boek voor me is De alchemist van Paulo Coelho. Regisseur Tim Van Aelst raadde me het aan. Het is een van de weinige boeken waarin ik zinnen aanduidde. Deze zin, in het geel gemarkeerd, zegt dat er maar één manier is om iets te leren: tot actie overgaan en je parcours aanvaarden. Ik denk dat Tim me dit heeft aangeraden omdat ik last heb van het impostersyndroom. Soms denk ik dat ik de dingen die ik graag doe, zoals acteren, niet mag doen omdat ik er niet voor gestudeerd heb. Dit boek vertelt dat de reis die je maakt en al de kilometers die je aflegt, ook veel waard zijn. Als je aan iets begint, moet je niet alles weten. Het is een levenslang project.

“Voor mijn werk lees ik graag filmscripts. Tijdens een reis in Los Angeles kocht ik de scenario’s van Pretty Woman, Silver Linings Playbook en Moulin Rouge. Ik vind het interessant om de film en het script naast elkaar te leggen, en te weten te komen hoe een acteur omgaat met zijn of haar tekst.

“Ook aan het boek Auditioning van Joanna Merlin heb ik veel gehad. Zij zegt dat negativiteit tijdens een auditie je grootste vijand is. Als jij niet in jezelf gelooft, zal niemand het doen. Dat is wat literatuur voor me doet: het daagt me uit om voluit te leven.”