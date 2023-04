De meest persoonlijke banale plaat van Metallica ★★☆☆☆

Metallica heeft met 72 Seasons een heel persoonlijke plaat gemaakt. Frontman James Hetfield snijdt in eigen vel en durft zijn demonen aan de wereld te tonen. Zonder verdoving. Maar daarmee is alles gezegd. Op muzikaal vlak bruist ze te weinig. Dit Metallica klinkt geroutineerd en weinig geïnspireerd.

Het schrijven van 72 Seasons heeft voor James Hetfield duidelijk een therapeutisch effect gehad. Het alfa-mannetje Papa Het toont zijn ziel als nooit tevoren en het is geen mooi zicht. In het afsluitende ‘Inamorata’ (met ruim 11 minuten de langste song die de band ooit opnam) blijft de zanger een mantra herhalen terwijl hij innerlijk breekt: “Misery, she needs me/Oh, but I need her more”.

De focus mag dan op de teksten liggen, de riffs missen inspiratie. ‘Inamorata’ is niet meer dan een te lang uitgesponnen jamsessie. ‘Too Far Gone?’ en ‘Room of Mirrors’ voegen niets toe aan de catalogus van de bekendste metalband ter wereld. Ook de solo’s van Kirk Hammett sprankelen weinig. Producer Greg Fidelman heeft de verdienste dat hij een consistent geheel aflevert en Metallica naar behoren doet klinken. Maar een Bob Rock (The Black Album) of Rick Rubin (Death Magnetic) is hij nooit.

De 72 seizoenen op deze plaat staan gelijk aan de eerste 18 jaren van een mensenleven. De jaren die je fundering vormen, waarbij je ouders je meegeven wie je bent en waar je voor staat. Hetfield groeide streng religieus op, zijn wereld stortte in nadat zijn moeder overleed. Ze weigerde zich door een arts te laten behandelen omdat God haar wel zou verzorgen. “Volwassen worden is een reactie dan wel een herhaling van wat je als kind hebt meegemaakt”, zegt Hetfield. “Gevangene van je kindertijd en proberen te breken uit de ketens die ons vormen.” In ‘Screaming Suicide’ verwoordt de zanger zijn zelfmoordgedachten. Hoe hij zichzelf meermaals leeg en dood voelde vanbinnen: “Head is full of lies/You should just give up.” Het zijn harde bewoordingen. Maar dat alles zit verpakt in een te doordeweekse song.

Beeld Tim Saccenti

De M-marketingcampagne draait intussen volop. Er was donderdag een wereldwijde prereleaseparty in alle Belgische Kinepolisbioscopen tegelijk. De hoofdkleuren geel en zwart duiken overal op. En de nieuweling kan je in liefst 25 verschillende versies bestellen. Inclusief op cassette, zoals vroeger. Metallica neemt zijn publiek ook (deels) mee op muzikale nostalgietrip. In de snelle eerste single ‘Lux Æeterna’ vind je evenveel Motörhead als Diamond Head terug. Twee grote invloeden die aan de basis lagen van het prille Metallica. “Full speed or nothing” is trouwens een tekstflard die de zanger herkauwt uit debuutplaat Kill ‘em All.

Waar je even hoopte dat het viertal voor korte snedige songs zou gaan, wordt dat kalf snel verdronken. Het titelnummer ‘72 Seasons’ opent de debatten en is bijna acht minuten lang. Het duurt ruim anderhalve minuut voor Hetfield een eerste keer zijn mond open trekt. Er volgen gelukkig ook momenten van inspiratie. ‘Crown of Barbed Wire’ klinkt bij elke luisterbeurt snediger en beter. ‘Chasing Light’ sluit thematisch mooi aan. Hetfield poneert dat zonder het duister er geen licht zou zijn.

Dieper vallen

De zanger vocht met demonen toen hij deze plaat schreef. Hij liet zich kort na zijn laatste passage in het Koning Boudewijnstadion (in 2019) een tweede keer opnemen in rehab. Om andermaal van zijn alcoholverslaving verlost te raken. Het zou zijn huwelijk niet redden. Hetfield scheidde vorig jaar van Francesca Tomassi na 25 jaar huwelijk. De frontman gaf zelf toe dat hij al langer gevangen zat in de dualiteit tussen het vaderschap en zijn leven op het podium. Dat hij voelde dieper te moeten vallen om artistiek relevant te blijven. Dat hij daarmee zijn kinderen Cali, Castor en Marcella veel pijn deed, viel hem zwaar. Deze keer volgde geen ophefmakende documentaire, zoals bij de eerste mentale crash. Er was alleen vertwijfeling.

Uit dat dal blijkt Metallica nog steeds niet helemaal te zijn gekropen. Is dit het geluid van een band die de teugels laat vieren? Metallica stond steeds aan de wieg van nieuwe evoluties. Als ze thrashmetal al niet uitvond, dan perfectioneerde ze het wel. Niet voor niets prijkte ‘Master of Puppets’ begin deze week weer helemaal bovenaan De Zwaarste Lijst en wordt die plaat aanzien als misschien de allerbeste die het metalgenre ooit voortbracht.

Beeld Tim Saccenti

Metallica is de groep die duizend anderen inspireerde in hun voetsporen te volgen. Ze beukte poort na poort open en verkocht daarbij 125 miljoen platen. Ze bracht het ook tot op pop- en rockfestivals. Dat het nu normaal lijkt dat Amenra komende zomer op Rock Werchter staat, is te danken aan James Hetfield en Lars Ulrich. Maar daar waar de band nooit formulair werkte, klinkt 72 Seasons na 7 jaar wachten (te) vaak als Metallica by numbers. Geen Lulu-drama, maar een routineus uitje. Een zoveelste weekend met het gezin naar het bungalowpark aan het Zilvermeer.

Metallica zal altijd de band blijven die jongeren naar een gitaar doet grijpen. Veertienjarigen komen er mee in aanraking op TikTok, via vrienden of familie. Metallica vormt een toegangspoort tot een hele wereld. Maar of die tieners zichzelf ook ‘Sleepwalk My Life Away’ en ‘You Must Burn!’ zullen aanleren, valt sterk te betwijfelen. Een vaststelling waar Hetfield als Ulrich mee zullen moeten leren leven, nu ze zelf zestig worden dit jaar.

72 Seasons van Metallica is uit bij Blackened Records/Universal. De band staat op 27 en 29 april met zijn ‘M72 World Tour’ in de Johan Cruijf Arena in Amsterdam.