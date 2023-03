De Medusa-blik van comedian en schrijfster Natalie Haynes: ‘Gevaarlijke vrouwen worden altijd geseksualiseerd’

Medusa werd verkracht, voor straf in een gedrocht veranderd en daarna ook nog onthoofd. Al eeuwenlang is deze mythologische vrouw een monster, een moordwapen. Tot nu. In De blik van Medusa vertelt Natalie Haynes háár verhaal. ‘Deze roman is uit woede ontstaan.’

‘Ik moet vandaag nog 1.000 woorden schrijven”, zegt classica, schrijver en podcastmaker Natalie Haynes bij binnenkomst in het café van het Hampstead Theatre, vlak bij haar huis, op een lenteachtige Londense middag. Deze maand móét haar boek af: een vervolg op de New York Times-bestseller De kruik van Pandora, over vrouwen in Griekse mythen. De uitgever wacht met smart en daarna volgt ongetwijfeld weer een grote tour in binnen- en buitenland.

“Voor elk boek ben ik zo’n vier tot zes maanden onderweg. Sommige schrijvers vinden het zwaar om steeds maar op te treden, die zitten het liefst gewoon thuis. Ik vind het contrast juist heerlijk. En het helpt natuurlijk dat ik al mijn halve leven optreed − als stand-upcomedian was ik niet anders gewend.”

Als Haynes al lijdt onder deadlinestress, is daar op de rustige benedenverdieping van het café niets van te merken. Geestig en erudiet spreekt ze over haar nieuwste roman, De blik van Medusa, die net in Nederlandse vertaling is verschenen. Het boek vertelt het verhaal van de beroemde mythologische figuur vanuit háár perspectief en vloeit direct voort uit Haynes’ hoofdstuk over Medusa in De kruik van Pandora.

BIO geboren in 1974 • studeerde Classics in Cambridge • was twaalf jaar stand-upcomedian • in De kruik van Pandora kijkt ze met humor en een feministische blik naar de Griekse mythologie • schreef o.m.nog Amber Fury, The Children of Jocasta, A Thousand Ships en Stone Blind (De blik van Medusa) • in podcast ‘Natalie Haynes Stands up for the Classics’ kijkt ze met een frisse blik naar de oudheid

“Deze roman is uit pure woede ontstaan. Als ik een stuk van 9.000 woorden over iemand schrijf, kan ik het onderwerp daarna meestal wel laten rusten. Nu werd ik alleen maar bozer − om wat er met Medusa gebeurt in haar mythe, maar ook om hoe ze in de eeuwen daarna is weggezet.” Stel je voor, zegt Haynes: “Je wordt verkracht en voor straf in een monster veranderd. En daarna gaat iedereen je ook nog als een monster behandelen, alsof het nooit anders is geweest! Ik vond dat ze beter verdiende.”

Ooit was Medusa een mooie jonge vrouw, vertellen antieke bronnen. Als kind van twee zee­goden groeit ze op bij haar onsterfelijke zussen Stheno en Euryale, in een grot aan de Libische kust. Op een dag verkracht de god Poseidon haar in de tempel van Athene, waarop die haar haren in slangen verandert en haar blik dodelijk maakt: iedereen die Medusa in de ogen kijkt, verandert in steen. Dan komt de held Perseus voorbij, die Medusa’s hoofd afhakt in haar slaap en het vervolgens gebruikt om honderden vijanden te doden. Het slachtoffer is gereduceerd tot moordwapen.

Uw boek speelt zich af in de bronstijd, maar het leest ook als een commentaar op het nu. Was dat uw bedoeling?

“Mythen werken altijd als een spiegel. Ze vormen een reflectie op de tijd waarin ze zich afspelen, maar ook op de tijd waarin ze worden verteld. Neem de verhalen over de Trojaanse Oorlog, waarvan in de oudheid al allerlei versies in omloop waren. Inmiddels zijn daar duizenden jaren aan interpretatie overheen gegaan. En iedere verteller, van Homerus tot Shakespeare en hedendaagse schrijvers, legt weer zijn eigen nadruk. Welke versie van een mythe wij vertellen, zegt net zo goed iets over ons als over de personages.

“De blik van Medusa moest een Griekse mythe in zuivere vorm worden. Ik baseer me direct op de antieke bronnen en heb erg mijn best gedaan om de wereld van Medusa en haar zussen heel echt te laten voelen. Zo heb ik veel onderzoek gedaan naar de woonplaats van de Gorgonen, zoals de zussen ook wel heten: hoe zag ­Libië er destijds uit? Best groen, zo blijkt. Na de bronstijd is Noord-Afrika veel heter en droger geworden − had ik vast moeten weten, maar ik had geen idee.

“Tegelijkertijd is het boek ook een 21ste-eeuwse feministische roman, want dat ben ik: een 21ste-eeuwse feminist.”

Je zou het ook fantasy kunnen noemen, met al die goden en mythologische wezens.

(lacht uitbundig) “Ja, zo zullen sommige mensen het wel zien. Ik vind dat moeilijk te zeggen omdat mythen... Voor mij zijn ze zó echt. Ik houd me er al zo lang mee bezig dat ik het soms moeilijk vind om een onderscheid te zien tussen geschiedenis en mythologie, tussen personages uit de ‘historische’ Peloponnesische Oorlog en de ‘mythische’ Trojaanse Oorlog. Ook al weet ik heus wel dat ze verschillend zijn.

“En in dit geval dacht ik: als ik toch over de Gorgonen ga schrijven, kan ik net zo goed ook een olijfboom en een babbelzieke kraai aan het woord laten. Ontzettend leuk.”

Mannen laat u niet aan het woord.

(gekscherend) “Mannen?! Wat een bespottelijk idee. Nee, dat zou al te gek zijn.”

Het was een bewuste keuze, neem ik aan?

“Zeker. De langste antieke versie van Medusa’s mythe kennen we uit de Metamorfosen van Ovidius. De verteller is een man die zich bijna volledig beperkt tot Perseus’ perspectief. Ik vroeg me af: hebben we daar nog eens behoefte aan? Nee, ik dacht het niet. Perseus is nu wel genoeg geheroïseerd.

“De meeste mensen kennen Medusa nog steeds vooral als onderdeel van zíjn verhaal. Hij is de archetypische held die op avontuur gaat om een monster te verslaan. Dat monster hoort nu eenmaal bij zijn mythe en dus is Medusa ­bedacht. De archeologie laat zien dat het waarschijnlijk andersom was: eerst had je alleen Gorgo-hoofden, pas later zie je ook afbeeldingen van Perseus met zijn zwaard. Het lijkt erop dat híj erbij is verzonnen om het bestaan van die losse hoofden te verklaren.”

Medusa-beeltenis uit de 16de eeuw. Anders dan velen denken was Medusa eigenlijk een mooie vrouw, die slachtoffer werd van een verkrachting door de god Poseidon. Beeld Heritage Images/Getty Images

Waarom is het zo belangrijk om een ­mythologisch wezen recht te doen?

“Bij mythen hebben mensen altijd de neiging om te denken: die zijn niet belangrijk, want ze gaan niet over echte mensen. Maar archetypen ontstaan niet zomaar. Mythologie is niet vrij van moraal. Wat doet het met ons als we altijd maar verhalen horen over een man die op avontuur gaat? Zo houden we het beeld in stand dat vrouwen niet passen in dat soort narratieven, dat hun verhalen klein en onbeduidend horen te zijn. Wel, daar heb ik problemen mee.

“Zelf maakte ik als kind voor het eerst kennis met Medusa in de film Clash of the Titans, uit 1981. Ook daar draait het alleen maar om Perseus. Hij gaat op jacht naar het hoofd van een Gorgo om de beeldschone prinses Andromeda te redden. In elke bron uit de oudheid is die prinses maar een zijlijntje in het verhaal, niet het doel van de reis − zo zie je: het is maar net wat je belangrijk maakt.”

In uw versie blijft er weinig van Perseus over. Eerst is hij een onbenul die niets voor elkaar krijgt zonder hulp van de goden. Daarna ­verandert hij in een gewetenloze moordenaar.

“Tja. Misschien voel ik me een héél klein beetje schuldig over hoe ik hem heb neergezet. Maar dat hij zo’n sukkel lijkt, komt vooral door het contrast met Hermes en Athene, die hem moeten bijstaan op zijn reis. Als goden staan zij zó ver van de stervelingen af. Het is alsof je aan ons zou vragen: wat vind je van deze mier? Ik weet het niet, en het kan me weinig schelen ook. Ze begrijpen niets van hem en vinden hem vooral ontiegelijk dom.

“Doordat hij steeds in hun nabijheid is, gaat hij in de loop van het boek meer op hen lijken. Dat zie je vaker op dit soort queesten; Herakles wordt zelfs onsterfelijk. Ik dacht: hoe zou dat bij Perseus gaan? Griekse goden hebben doorgaans weinig last van hun geweten, het zijn net peuters met superkrachten. In de loop van het boek wordt ook Perseus steeds meedogenlozer. Dus nee, je hoeft totaal geen sympathie voor hem te voelen.”

Hoe kijkt u tegen Medusa aan? Ziet u haar als een feministisch icoon, zoals ze tegenwoordig vaak wordt genoemd?

“Ja, zeker. En dan specifiek voor vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld. Medusa wordt verkracht en letterlijk in een monster veranderd. Dat overkomt ook veel van deze vrouwen, maar dan in figuurlijke zin. Of ze leven in de angst dat dat zal gebeuren. Niet voor niets is het hoofd van Medusa een vrij gebruikelijke tatoeage onder deze slachtoffers: het is zo’n krachtig symbool. Kijk, we hebben het doorstaan, zeggen ze daarmee. Dit is ons overkomen, maar het heeft ons niet kapotgemaakt.

“Je ontkomt bijna niet aan het idee dat Medusa’s mythe uiteindelijk gaat over angst voor de ­female gaze, de kritische vrouwelijke blik. Je weet wel: zodra een vrouw je echt doorziet, is het einde nabij. Voor je het weet, ben je in steen veranderd. Sorry jongens, jullie zullen er maar aan moeten wennen, want wij ­bestaan en we hebben ogen. ­Helaas.”

In De kruik van Pandora bespreekt u een feministische interpretatie van Athenes gedrag. De godin zou Medusa’s beeldschone krullen hebben afgenomen, om te voorkomen dat ze nog eens aan een man ten prooi zou vallen. Die suggestie hebt u niet in uw roman verwerkt.

“Nee, die wijs ik hartgrondig af. Athene doet afschuwelijke dingen in mijn roman, daarin volg ik de antieke bronnen. Er is vaker geprobeerd om een soort feministisch boegbeeld van haar te maken. Ik snap de neiging, maar Athene helpt eigenlijk alleen mannelijke personages, ook in andere mythen. Ze is niet menselijk en kent weinig empathie, en ze heeft al helemaal geen zusterlijke gevoelens voor Medusa. Athene doet precies waar ze zelf zin in heeft. Geweldig om over te schrijven, trouwens.

“Maar wat ik zo erg vind aan die interpretatie, is dat je daarmee in feite zegt: als je maar lelijk genoeg bent, wil niemand je verkrachten. Dat komt dicht in de buurt van: je droeg een kort rokje, dus je vroeg erom. Verkrachting gaat over macht en niet over seks. En ik vind het bedroevend als dat niet erkend wordt. Ja, Medusa had prachtig haar, lezen we bij Ovidius. Mannen uit heel Griekenland dongen naar haar hand. Ze was duidelijk een grote schoonheid. Wat dan nog? Dit is een schadelijke vorm van victimblaming.”

Eigentijdse weergaven van Medusa zijn vaak geseksualiseerd. Ze is angstaanjagend en begeerlijk tegelijk, zoals Uma Thurman in de film Percy Jackson and the Olympians: the Lightning Thief. Wat vindt u daarvan?

(zucht diep) “Ik weet het. Saai, hè? Gevaarlijke vrouwen worden altijd geseksualiseerd. Dus het verbaast me niet, maar ik ben er wel een beetje klaar mee. Daarom koester ik ook zo’n diepe liefde voor de Lego-versie van Medusa. Zij heeft helemaal niets seksueels; ze is klein en vierkant en heeft een staart, die duidelijk ontleend is aan Clash of the Titans, want Gorgonen uit de oudheid hebben geen staart, voor zover ik weet, die hebben vleugels.”

Medusa is geen monster, schrijft u een paar keer. Wie is zij dan wel?

“Volgens mij is Medusa in de eerste plaats een zus. In mijn roman heb ik echte zussenliefde proberen te beschrijven. Stheno en Euryale zien zichzelf niet als moederfiguren, al verzorgen ze Medusa wel als baby. Ze is hun kleine zusje, dat ze willen beschermen. Medusa is ook een dochter die naar haar ouders verlangt. Ze voelt zich door hen afgewezen; ze hebben haar bij de grot afgeleverd en nooit meer naar haar omgekeken. Daarnaast is Medusa een beschermer, die niet aarzelt om een paar gewone stervelingen te redden ten koste van zichzelf.

“En na haar dood wordt ze het Gorgoneion, het hoofd dat Perseus meeneemt om als wapen te gebruiken. Al het goede van Medusa is dan verdwenen, alleen het kwaad blijft achter. De rest is haar ontnomen.”

Op de eerste pagina komt het Gorgoneion aan het woord: ‘Ik zie jullie. Ik zie ieder van jullie die door de mensen monsters worden genoemd.’ Had u dat van tevoren zo bedacht?

“Ja, het was de eerste pagina die ik schreef. De toon klopte nog niet, ik heb de passage later aangepast. Dat gebeurt, en toch kan ik nergens anders beginnen dan met het begin. Het is zoals Suetonius schrijft in zijn biografie van de dichter Vergilius: je bouwt de boel op met houten stutten die alles op hun plaats houden. Die kun je dan later door marmer vervangen. Soms hoeft er weinig te veranderen, andere keren ontdek je: dit kan weg, maar inmiddels weet ik wat ervoor in de plaats moet komen.”

Beeld RV

U hebt jaren aan stand-upcomedy gedaan. U hebt romans geschreven, non-fictie, een kinderboek. U maakt podcasts, radio en tv voor BBC. Zoekt u bewust steeds naar nieuwe vertelvormen?

“Nee. Ik verander in de loop van de tijd, net als iedereen. En ik probeer steeds te doen wat op dat moment bij mij past. Het boek te schrijven dat ik zelf zou willen lezen. Dat gold heel sterk voor mijn roman A Thousand Ships, waarin ik de vrouwen uit de ­Trojaanse Oorlog een stem kon geven. En het gold nu ook voor Medusa.

“Sowieso wissel ik romans en non-fictie altijd af, anders word ik gek. Romans schrijven is zwáár! En hoe langer je bezig bent, hoe zwaarder het wordt, want je probeert een hele wereld op je schouders te torsen, net als Atlas. Bij dit boek duurde het extra lang, doordat ik ziek werd. Long covid, vreselijk. De hoofdpijnen van Zeus die ik beschrijf, voordat Hephaistos zijn schedel inslaat met een bijl en Athene daaruit tevoorschijn komt − ja, die zijn dus allemaal van mij.’

En uw volgende boek?

“Dat gaat over Griekse godinnen. Hera, Afrodite, Artemis, Demeter, Hestia − want over haar heeft nooit iemand het − en Athene. Plus de Muzen en de Furiën, want hoe kon ik die weerstaan? Van Hestia wist ik zelf niet veel, en vroeg ik me af: waarom niet? Dit is de godin die elk eerste deel van elk offer in Griekenland ontving en later, als Vesta, ook in Rome. Kun je me vijf dingen over haar vertellen? Ik kon het niet, en dit is letterlijk mijn werk.

(droogjes) “Soms denk ik: het is maar goed dat iedereen zo lang zo seksistisch is geweest. Nu krijg ik tenminste de kans om allerlei fantastische verhalen te vertellen en tegen iedereen te zeggen: kijk hoe cool dit is!”

Natalie Haynes, De blik van Medusa, Meulenhoff, 336 p., 22,99 euro. Vertaling: Frits van der Waa en Henny Corver.