‘De media-aandacht voor jeugdliteratuur is drastisch afgenomen’: de boekenkast van Michael De Cock

Dirk Leyman en Stefaan Temmerman portretteren een fervente lezer tussen zijn boeken. Deze week: Michael De Cock, auteur van Alleen verbeelding kan ons redden en artistiek directeur van de KVS.

“Een paar oude gitaren waar ik nauwelijks op speel, en veel boeken: ik heb geleerd dat die spullen het voornaamste houvast in mijn leven zijn. Ik ben drie jaar geleden gescheiden en nu nog staan veel boeken in dozen opgestapeld, waaronder exemplaren die ik al jaren niet meer aanraakte. Maar ik ben altijd opgegroeid tussen de boeken, ze vormen mijn ankerpunten.

“Mijn vader had een flinke collectie Franse pockets. Zelf studeerde ik Romaanse filologie en heb ik de Franse literatuur hoog zitten: ik maakte mijn thesis over Nathalie Sarraute en de nouveau roman. Ik grijp graag terug naar Gallimard-uitgaven of Livres de Poche, van bijvoorbeeld Flauberts Madame Bovary of de boeken van Marguerite Yourcenar, omlijst door situeringen van specialisten of zelfs auteursnotities. Wat een kwaliteit, kom daar bij ons maar eens om. In Frankrijk is de leescultuur natuurlijk beter gehandhaafd.

“Mijn boekencollectie weerspiegelt een thematische zoektocht naar kennis en onderzoek, ik ben waarschijnlijk een leesomnivoor. Een collega-dramaturg suggereerde me daarom de aanschaf van een e-reader, maar ik kan er mij niet toe zetten. Ik wil een boek fysiek en tactiel ondergaan, erin noteren en het me eigen maken.

“Ik heb over migratie geschreven, dus las ik daar veel over, maar ook over stervende mensen en palliatief werk. Ik heb ook veel kinder- en prentenboeken staan, net als heel wat Griekse vertalingen – van Xenophon tot Homeros, of over Hannibal en de Punische Oorlogen. De vertalingen van Patrick Lateur zijn mij dierbaar.

“Onlangs nam ik weer de bijna vergeten Vlaamse schrijfster Rose Gronon (1901-1979) ter hand, bekend van De ramkoning (1962). Ze schreef veel historische romans en heeft een heel mooie, maniëristische stijl. Een goede auteur bezit nu eenmaal een volkomen eigen signatuur. Neem Nobelprijswinnares Annie Ernaux, of Edouard Louis en Brigitte Giraud. Maar ik lees ook graag Amélie Nothomb: er zit iets maniakaals in haar schrijven. Steeds een guilty pleasure om te ontdekken hoe ze met minimale middelen een stevige plot afwikkelt.

“Lezen moet ik in de drukte van het repertoirejaar echt plannen. En om mijn ogen te sparen, lees ik vooral bij daglicht. Maar in de zomer, wanneer de theaterzalen dicht zijn, lees ik natuurlijk meer: de nieuwe roman van Joke van Leeuwen en het debuut van Nele Van den Broeck zijn me bijgebleven.

“Ik lees met een gigantisch hoge intensiteit. Gulzig, zoals ik leef. Maar ik ben verre van de ideale lezer. Soms heb ik de eerste keer iets maar half begrepen. Ik lees snel en dan ga ik herlezen, soms tien tot vijftien keer. Ik ben nu bezig met een libretto gebaseerd op Madame Bovary. Ik hou van herkenningsesthetiek, zoals ik dat noem, wanneer je bij het herlezen diepere lagen ontdekt of teruggrijpt naar je eerdere beleving, net zoals je muziek herbeluistert. Kunst gaat voor mij in grote mate over de worstelende zoektocht van iemand die niet begrijpt. Ik ben een telg van het close reading, in die zin dat ik gretig naar meerdere betekenislagen spied.

“Mag ik nog even het gebrek aan interesse van onze boekenbijlages voor kinder- en jeugdliteratuur hekelen? Men heeft de mond vol over ontlezing en de achteruitgang van het onderwijs, maar juist met die boeken leg je toch de fond? De media-aandacht ervoor is de laatste vijftien à twintig jaar drastisch afgenomen. Vreemd, het is een oud zeer, terwijl onze jeugdletteren zo verdomd goed zijn en veel zogenaamde kinderboeken ook bij volwassenen hoge toppen scheren.”