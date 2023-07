‘De manier waarop ik single ben geworden is niet het mooiste verhaal dat ooit is geschreven. Maar het heeft me veel gebracht’

Ook deze festivalzomer huppelt Michèle Cuvelier (31) voor StuBru en Canvas tussen moshpit en backstage. Zelf heeft ze een ­woelig jaar achter de rug. ‘Ik ben op veel gebotst. Gelukkig heb ik wat meer grip op de zaak gekregen.’

‘Ik vergat nog iets te vragen”, stuur ik haar via WhatsApp, enkele uren na ons gesprek. “Als je één nummer moet kiezen dat het beste past bij dit stadium in je leven, welk zou dat dan zijn?”

Een dag later komt het antwoord: ‘Pure Shores’ van All Saints. “Een ultieme vrouwelijke popsong”, schrijft ze. “Er zit een zekere berusting in, maar ook een krachtige beweging, zoals de zee, die in dit nummer een mooie rol speelt. Accurate tekst ook, over geploeter en aankomst. Past gevoelsmatig erg bij het getijde van mijn leven.” Het zou al te gemakkelijk zijn om muziek louter de rode draad te noemen doorheen ons gesprek en haar leven. Voor Michèle Cuvelier is muziek een noodzaak. Een onmisbare compagnon de route. Het is haar redding zelfs geweest, zal ze straks vertellen.

Eerst komt ze op elegante wijze – glimlach op het gezicht, hoofdtelefoon om de oren, hippe trenchcoat rond het lijf – om exact twee minuten voor elf binnengewaaid in de knusse brasserie in het Brusselse Josaphatpark waar we hebben afgesproken. Natuurlijk is ze op tijd, zegt ze bijna verwonderd. Het tegendeel zou onbeleefd zijn, toch? Nee, naar sterallures is het hard zoeken bij Cuvelier.

Nochtans, ze is een radio star, en video didn’t kill her. Begin juli bracht ze voor StuBru en Canvas, net als vorig jaar, live verslag uit van op Werchter. Eind augustus zal ze dat ook doen voor Pukkelpop. Eerst neemt ze de komende weken nog het zomers getinte avondblok op StuBru voor haar rekening, en in september zal ze opnieuw host zijn van Radar, het avondlijke StuBru-muziekprogramma waarin het om – jawel – muziek draait. Later in het najaar staat ook de talkshow De tijdloze op Canvas opnieuw gepland.

BIO

• 31 jaar, woont in Schaarbeek • studeerde woordkunst aan Studio Herman Teirlinck • begon in 2015 bij Studio Brussel • staat voor StuBru en Canvas op Werchter en Pukkelpop, en presenteert de talkshow De tijdloze • presenteerde in 2018 De warmste week en nam toen ook deel aan De slimste mens • maakte vorig jaar voor VRTMAX de podcast Hey Paul, waarin ze Paul McCartney tracht te ontmoeten

Cuvelier heeft net enkele weken vakantie achter de rug, waarvan ze er twee in Toscane heeft doorgebracht met collega en vriendin Flo Windey. “Een heel leuke reis”, zegt ze. “Interessant ook. Want – ik ga dat mogen zeggen van Flo – gooi iemand hooggevoelig zoals ik en iemand met ADHD zoals zij samen in een hete Italiaanse stad, en je krijgt bijzondere combinaties. (lacht) Voor mij waren er soms te veel prikkels, voor haar soms niet genoeg, dus het was zoeken naar een balans, maar we zijn daar met verve in geslaagd.”

Twee StuBru-presentatoren die samen met de auto naar Italië rijden, dan wil je weten wat er uit hun CarPlay kwam, en dat is dit: Harry Styles, Cocteau Twins, Solange, Lorde, Michael Kiwanuka, Nelly Furtado, Buena Vista Social Club, Miley Cyrus, Tame Impala, Clairo, Anouk, Beach House, Taylor Swift, ABBA, Boygenius, Damso, en zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan.

Tijdens het voorbereiden van dit gesprek was Sinéad O’Connor nog niet overleden, en toen ik in een vroeger interview met Cuvelier las dat ‘Troy’ van haar best uit De tijdloze mocht verdwijnen, twijfelde ik even om onze afspraak af te zeggen. Ik vraag haar achteraf of ze hier nog steeds zo over denkt, nu bekend werd dat O’Connor deze week gestorven is.

“Ik ging die zin sowieso al terugnemen, ook mocht ze niet veel te vroeg overleden zijn”, zegt ze. “Er zat iets persoonlijks achter bij mij: eigenlijk was ik lange tijd best bang van vrouwelijk pathos in muziek. Haar emotie was me te rauw en intens. Maar ik heb het afgelopen jaar bewust meer muziek van en met vrouwen opgezocht. En toen ik Sinéad daarbij tegenkwam een paar maanden geleden, klikte het ineens. Ik zat in de auto, ‘Troy’ begon te spelen, en er overviel me iets. Plots kon ik haar en haar muziek begrijpen. Thank god daarvoor, want nu ben ik bekeerd. En bewonder ik haar onbevreesde woede, haar passie en talent. Haar strijd en haar stem. Ik schrok me een ongeluk toen het nieuws van haar dood tijdens mijn radioshow binnenliep. We hebben meteen alles omgegooid en alleen maar haar muziek gedraaid. Daar heb ik ook nog prachtige dingen bij ontdekt. Dat ‘Troy’ dit jaar nog hoger mag in De tijdloze is voor mij nu een evidentie.”

'Ik voel me zelf meer vrouw dan vroeger, en ik ben minder bang van andere vrouwen.’ Beeld Thomas Sweertvaegher

Over waarom iemand welke muziek al dan niet goed vindt, valt natuurlijk moeilijk te discussiëren.

“Klopt, maar je kunt er wel heel boeiende gesprekken over voeren. Ik vind niets zo zalig als mensen die praten over de muziek die hen raakt en waarom dat dan zo is. Als het gesprek daarover gaat, heel graag. Maar als het de afbrekende, snobistische of etalerende kant opgaat, daar pas ik voor. Been there, done that, hoor. Ik heb mezelf er zeker schuldig aan gemaakt. Maar het is niet meer hoe ik met mijn voeten in de wereld van muziek sta.”

Als muziekpresentator moet je wel bijblijven. Hoe doe je dat?

“Ik probeer het vooral niet als een verplichting te zien, want dan is het einde zoek. Ik leer veel nieuwe dingen kennen via TikTok, Spotify-­blends met vrienden en tips van luisteraars en natuurlijk ook via de algoritmes in de apps. Daarnaast luister ik graag naar Britse radio, ­zoals BBC Radio 1, BBC Radio 6, of bepaalde radioshows op Apple Music. Ik hou enorm van de Angelsaksische manier van radio maken. Hun audio- en vertelcultuur is groot. Annie Mac (een Ierse dj die een show rond nieuwe muziek had op BBC Radio 1, red.) bijvoorbeeld, is op veel vlakken een voorbeeld voor mij ­geweest.”

Nieuwe muziek ontdekken is toch eindeloos?

“Dat is zo. Ik heb een playlist in Spotify die ‘nieuw en goed’ heet en waarin ik al mijn ontdekkingen zet, maar die is ondertussen al niet meer bijgewerkt sinds juni omdat ik toen op de festivals moest focussen. Het is zoals alle boeken die je niet zult kunnen lezen, alle theatervoorstellingen die je niet kunt bijwonen of alle series die je niet kunt zien. Het is heel hard kiezen. Mijn devies? Je pakt vast wat je kunt vastpakken en als je geluk hebt, komt er veel moois op je pad. (lacht) Momenteel zit ik nog even in de literatuur, omdat het vakantie is en ik dan meer tijd heb voor boeken.”

Wat heb je gelezen deze zomer?

“Gloed van Sándor Márai. Prachtig. Mijn favoriete roman tot nu toe. Daarnaast Het enige verhaal van Julian Barnes. Dat was tamelijk zompig-­droevig. Ik vind hem ook altijd op het randje van te theoretisch. Wat ik nu nog aan het lezen ben, vind ik dan weer iets té verhalend en te weinig theoretisch: Het achtste leven van Nino Haratischwili. Een familie-epos van 1.200 pagina’s. Ik zit op pagina 1.100. Het is mooi, maar ik merk nu dat ik iets mis.”

En toch lees je door?

“Ik kan niet goed tegen onafgewerkte dingen. Ook niet in boeken lezen.”

'Radio maken met een gebroken hart is niet gemakkelijk. Maar ik vond van mezelf dat ik moest blijven gaan.’ Beeld Thomas Sweertvaegher

Nadat Cuvelier in 2014 was afgestudeerd in de richting woordkunst aan Studio Herman Teirlinck, besloot ze om er nog een jaar Romaanse bij te doen. Maar toen ze in juni 2015 haar examens had, was ze net ook opgepikt door Studio Brussel voor Studio Dada, de wedstrijd waarin de zender op zoek gaat naar jong radiotalent. Voor Cuvelier betekende het dat ze in drie weken tijd negen universitaire examens moest afleggen en in twee van diezelfde drie weken op de radio moest presenteren van middernacht tot 2 uur ’s nachts. Resultaat? Ze was geslaagd voor al haar examens én ze mocht beginnen bij StuBru.

Hard werken – té hard werken – kent Cuvelier goed. Ondertussen kent ze ook de reden waarom ze er zo vaak op terugvalt, vertelt ze. “Het is een bepaalde modus waarin ik terechtkom en waarbij ik denk: ik werk hard zodat ik appreciatie krijg en gezien word. Ik ben blij dat ik over zo’n modus beschik, maar ik ben minstens even blij dat ik sinds kort ook weet hoe ik hem kan uitzetten. Dat lukte me vroeger niet. Voor alle duidelijkheid: ik vind het fantastisch als mensen keihard kunnen werken, en ik zal dat zelf altijd blijven kunnen. Maar het onverbiddelijke en het perfectionistische zijn er wat vanaf gevijld. Omdat het moest.

“Ik ben een paar keer rakelings langs een rand gescheerd. Als je in deze sector in elkaar steekt zoals ik, met zoveel spotlights en zoveel druk, kan het weleens mislopen. Het is pittig geweest op sommige momenten. Ik ben dus heel blij dat ik er nu op mijn 31ste al een laag heb afgehaald. En ik ben nog niet klaar.”

Op welke manier ben je daarin geslaagd?

“Ik ga nu iets zeggen dat erg cliché is, maar het is wel de kern: het gaat om zelfzorg en eigenliefde. En om kleine schakels die steeds meer in een groter geheel passen. Ik ben beginnen te sporten, ik ben gestopt met roken, ik ben mijn haar beginnen te kleuren, ik ben kleren met meer kleur gaan kopen, ik ben sieraden beginnen te dragen, ik heb een yoga-abonnement genomen, ik ben in therapie gegaan, ik heb fijne nieuwe mensen leren kennen die de diepte induiken, ik heb de echtheid van bepaalde connecties leren waarderen en onechte connecties leren herkennen. O ja, en wierook aansteken heeft ook goed geholpen.” (schatert)

Je zult een harde werker blijven, zeg je. Toch een geluk dat zulke mensen er zijn, want ze zetten vaak prachtige resultaten neer.

“Absoluut! I love strebers. Ze zijn zo nodig. Ik ben hun grootste verdediger. (lacht) Ah ja, want ik ben er zelf ook een. Maar het is die destructieve kant die het moeilijk maakt. Weet je, ik heb keihard gewerkt aan mijn podcast Hey Paul. Weken van vijftig, zestig uur geklopt, maanden aan een stuk. Maar dat verhaal zat klaar om verteld te worden en het is vanuit mijn buik tot stand gekomen. Niet vanuit de gedachte dat ik een perfecte podcast moest afleveren. Dat heeft een wezenlijk verschil gemaakt.”

Een burn-out heeft volgens jou dus niet te maken met de hoeveelheid uren die je klopt, maar met hoe je zelf tegenover je eigen werk staat?

“Exact. Ook als je twintig uur per week werkt, kun je een burn-out krijgen. Als je met een groot gat in jezelf rondloopt – in je hoofd, je hart, je buik – en dat gat blijft onvervuld, zal je kaars waarschijnlijk ooit weleens uitgaan, hoe weinig of hoe hard je ook werkt.”

Het lijkt alsof je de afgelopen tijd tot wijze ­inzichten bent gekomen.

“Het was gewoon nodig. Ik ben op te veel gebotst de laatste jaren. Gelukkig heb ik wat meer grip op de zaak gekregen. Anders was ik een oneindig tollende werkmier gebleven. Daarom ben ik destijds ook met de ochtendshow gestopt (Cuvelier presenteerde van februari 2019 tot mei 2021 het ochtendblok bij Studio Brussel, red.). Ik was helemaal verloren gelopen. In mijn hoofd en in de studio. Ik wist totaal niet wie ik was. Dat weet ik nu al veel beter, ik heb meer grond onder mijn voeten. En er is meer ruimte, lucht, kleur en plezier in mijn leven gekomen.

“Vroeger was ik bijvoorbeeld uren bezig met wat ik op Instagram zou posten. Of de foto wel oké was, of het tekstje goed genoeg was, hoe de mensen zouden reageren. Want ja, mensen reageren nu eenmaal. Flo had tijdens onze reis bijvoorbeeld iets gepost over Uno, dat we aan het spelen waren, en ze kreeg direct tien berichten in haar inbox van mensen die zeiden dat we het verkeerd speelden. (lacht)

‘Onlangs heeft een dermatoloog mij gevraagd of ik geen botox wilde. Daar schrok ik van. Maar ik heb het wel even overwogen.’ Beeld Thomas Sweertvaegher

“Vroeger was ik van elke mening niet goed. Zelfs als die over Uno ging. Maar nu post ik meer, en post ik ook anders: lelijker, minder perfect. Heel bevrijdend. Naar de comments kijken doe ik ook niet meer. Zelfs als dit interview op Instagram verschijnt, zal ik níét lezen wat er allemaal gezegd wordt onder die post.

“En daarnaast probeer ik meer dan vroeger om de complimenten die ik krijg over bijvoorbeeld mijn werk niet weg te wuiven, maar ze echt te horen.”

Heb je eigenlijk een carrièrepad voor ogen?

“Ik heb in elk geval wel een richting: ik wil heel graag verhalen blijven vertellen en verbinding zoeken met mensen. Of het nu voor een camera is of achter een microfoon. Radio, tv, podcasts: ik vind ze alle drie fantastisch om te maken en ik zou ze alle drie willen blijven doen. Momenteel vertrek ik voor alles wat ik maak vanuit muziek, maar dat hoeft niet zo te blijven. Het menselijke, de human interest, dat spreekt me steeds meer aan.”

Je bent duidelijk iemand die diepgang ­verkiest boven aan de oppervlakte blijven fladderen.

“Dat is zo. Ik heb inhoud nodig. Smalltalk bijvoorbeeld is ook absoluut niet aan mij besteed.”

Haal je dan wel plezier uit de gesprekjes die je op Werchter of Pukkelpop met artiesten voert? Die allemaal zeggen hoe fantastisch het Belgische publiek is en dat de sfeer nergens beter is?

“Ik snap je vraag, maar ik doe het heel graag en bovendien kun je daar juist wel in een mini-tijd van vier minuten behoorlijk de diepte induiken. Zwangere Guy brak een lans voor mentaal welzijn en Ben Howard babbelde over zijn beroertes. Als het lukt om het in zo’n korte tijd over zinvolle dingen te hebben en ik er ook mijn taalgevoel en snedigheid in kwijt kan, ben ik gelukkig.”

Zie je jezelf ooit bij Radio 1 terechtkomen, zoals Sofie Lemaire en Ayco Duyster die overstap ooit ook hebben gemaakt?

“Ik sluit niks uit. Ik geloof niet dat een maker zich moet vereenzelvigen met één zender of één net. Als ik bekijk wat ik maak en hoe ik in elkaar steek, zie ik een cross-over met StuBru, Radio 1, VRT1, Canvas, Netflix – waarom niet – en ook met MNM op sommige vlakken.

“Ik zou het wel fijn vinden om iets te maken voor een nog groter publiek. Niet wegens de spotlights, die kunnen me gestolen worden, maar ik vind het een interessante denkoefening: hoe kan ik met mijn brein en mijn liefde voor muziek verhalen maken voor zo veel ­mogelijk mensen?”

Over je jaar Romaanse aan de universiteit zei je in een eerder interview dat je het heerlijk vond, en dat je toen zelfs droomde over doctoreren op bijvoorbeeld Gabriel Garcia Márquez. Zou dat nog steeds een optie voor je zijn?

“De universiteit was een wereld waarin ik als streber heel goed gedijde. Maar toen ik vorig jaar nog eens voor De allerslimste mens ter ­wereld moest studeren, nam ik me voor: dit is de laatste keer in héél lange tijd dat ik nog ga blokken. (lacht) Ik heb nog even getwijfeld om dit jaar een cursus Spaans te gaan volgen – ik kan Spaans, maar nog niet perfect – maar ik heb toch voor yoga gekozen. Omdat het tijd was om eens in mijn lijf af te dalen. Ik hou erg van mijn brein, ik heb het mijn leven lang getraind, maar ondertussen is het acrobatisch genoeg. (lacht) Meer zelfs, het is een hyperontwikkelde spier. Dus nee, het universiteitsleven is niet meer aan de orde.”

Beeld Thomas Sweertvaegher

Je hebt jezelf al een paar keer een streber genoemd in dit gesprek. Een woord dat toch een negatieve connotatie heeft.

“Daar heb je een punt. Ik heb het woord vaak naar mijn hoofd geslingerd gekregen in het middelbaar. Niet dat ik voluit gepest werd, maar gemakkelijk was het niet. Ik was anders dan mijn medeleerlingen: ik stak mijn vinger op in de klas en ik was het lievelingetje van de leerkrachten. Want met hen kon ik de diepte ingaan over boeken, wat met mijn klasgenoten niet mogelijk was. Ik wilde ook mooi spreken, in alle talen. Ik sprak Algemeen Nederlands in het diepe West-Vlaanderen, en ik sprak Engels, Duits en Frans met een Engels, Duits en Frans accent. Mijn klasgenoten vonden dat raar.

“Dat woord nestelt zich op den duur in je, en allicht daarom draag ik het nu als geuzennaam. Ja, ik ben een streber: een lekker harde werker met een groot taalgevoel.”

Daarstraks vertelde je dat je de laatste tijd veel meer naar vrouwelijke muziekartiesten luistert. Hoe komt dat?

“Ik denk dat ik dit jaar extreem veel nood had aan vrouwelijke mildheid en aan krachtige, inspirerende vrouwen. Ik ben bijvoorbeeld helemaal in de ban geraakt van Eefje de Visser. En de klik met Taylor Swift is ook voluit gebeurd.”

Zit daar enige boosheid tegenover mannelijkheid in?

“Nee, totaal niet. Ik luister nog altijd naar mijn lieve, mannelijke muzikanten, zoals James Blake, Moderat, Foals, Sufjan Stevens en Jamie xx. Het is eerder een kwestie van ook de vrouwen toe te laten. Ik denk omdat ik me zelf meer vrouw voel dan vroeger, en omdat ik minder bang ben van andere vrouwen. Want daar heb ik toch voor een groot deel van mijn leven last van gehad.”

Hoezo?

“Ik had gewoon het gevoel dat ik moeilijk verbinding kon maken met vrouwen en dat ik hen niet goed begreep. Maar dat was vooral omdat ik mezelf niet zo goed begreep, en omdat ik zelf nog niet wist wat vrouwelijkheid was. Het was moeilijk voor mij om vrouwen tegemoet te treden met een open vizier. Gelukkig is dat veranderd.”

Je bent nu 31. Vind je dit een fijne leeftijd?

“Ja, ik ben heel graag begin de dertig. Hoewel, onlangs heeft een dermatoloog mij gevraagd of ik geen botox wilde. Daar schrok ik van. Ik merk wel dat mijn huid verandert. Ineens zijn er lijntjes, rimpels en vlekken die in je twintiger jaren nooit zijn opgedoken. Het erge is: ook al heb ik nee gezegd tegen die botox, het zaadje was wel geplant. Volgens die dermatoloog zou het een goede preventieve oplossing zijn.”

En waarom heb je het dan niet gedaan?

“Ik heb het overwogen, hoor. Vanuit ijdelheid. Maar hoewel het heel normaal is om het wél te doen, en ik mensen die ervoor kiezen niet veroordeel, vind ik mijn huid op dit moment nog te jong. Bovendien: het is en blijft een spierverslapper. Ik ben een heel expressief persoon en als ik mensen interview, wil ik dat ze alle plooien zien. Als er een moment komt dat ik me niet meer comfortabel voel met die plooien, denk ik er wel opnieuw over na.”

Botox is heel normaal, zeg je, en ik weet dat dit door veel vrouwen zo geponeerd wordt, maar ook al doe je het voor jezelf en niet voor de buitenwereld, je geeft er volgens mij toch het signaal mee dat vrouwen er tot op hun sterfbed glad en strak moeten uitzien.

“Ik begrijp wat je bedoelt. Ik geloof ook oprecht dat uitstraling meer doet dan een strakke huid. Ik ken genoeg geweldige vrouwen van halfweg de veertig en daarboven die er fantastisch uitzien zonder botox. Op dit moment hoef ik die toxische stoffen dus niet in mijn gezicht. Maar zelfs als je beslist om het niet te doen, zal de gedachte eraan blijven opspelen. Het is een idiote strijd.”

De dertiger jaren gaan vaak ook gepaard met andere vraagstukken, zoals of je kinderen wilt of niet. Ben je daarmee bezig?

“Nee. Ik voel mijn biologische klok niet tikken momenteel. Mijn leven is rijk en compleet. Ik ben single, ik heb een eigen huis, een kat, heerlijk werk en fijne vrienden.”

Sinds wanneer ben je single? En bevalt het je?

“Sinds Pukkelpop vorig jaar. En het bevalt me zeer. Het was ook een van die schakels die ik nodig had. De manier waarop ik single ben geworden is niet het mooiste verhaal dat ooit is geschreven. Maar het heeft me veel gebracht. Het heeft me ruimte gegeven om mij met de juiste dingen te voeden, en mijn leven op mijn manier in te vullen.”

Het klinkt als een heftige periode.

“Het was enorm heftig. Vijf dagen na Pukkelpop zat ik weer in de studio, terwijl ik het gevoel had dat ik van een paard gegooid was en opnieuw op dat paard moest kruipen. Radio maken met een gebroken hart is niet gemakkelijk. Maar ik vond van mezelf dat ik moest blijven gaan. Mijn eerste radioshow ben ik gestart met ‘Fuck You’ van CeeLo Green, en dat was goed. (lacht)

“Ja kijk, je bent een open wond op zo’n moment. Ik voelde me zoals Paul Simon zingt in het nummer ‘Graceland’: ‘Losing love is like a window in your heart, everybody sees you’re blown apart, everybody feels the wind blow.’

“Maar ik heb ontzettend veel aan muziek gehad. En aan luisteraars en collega’s. Het is nog altijd niet evident, maar de tijd helpt wel. Hoe kapot mijn hart ook was, ik ben voller geworden als mens.”

Je bent een kind van gescheiden ouders en je relatie is stukgelopen. Heb je nog vertrouwen in de liefde? Wil je het nog?

“Meer dan ooit heb ik vertrouwen. Juist omdat dit zo’n fiasco is geworden, ben ik veel meer en beter in verbinding kunnen treden met andere mensen, zowel op vriendschappelijk als collegiaal vlak. Ik herken nu meer dan ooit wat een goede connectie is en wat geen goede connectie is. Ik ben slimmer geworden. Alle toekomstige relaties die ik ga hebben, zullen puurder en beter zijn. Ik heb proefondervindelijk lessen gekregen in iets wat ik nooit had kunnen leren op de unief, of kon blokken uit boeken. Fiasco’s brengen je dichter bij jezelf. Als je de uitnodiging aanvaardt, tenminste. Want het is serieus werken.”

Je vader is bij jullie thuis vertrokken toen je 7 jaar was.

“Wat echt een mottige leeftijd is voor zoiets. Je beseft het, maar tegelijk ook niet.”

Ben je contact blijven houden met hem?

“Ja. Het contact met hem is de laatste jaren zelfs beter dan ooit.”

In je podcast vertel je hoe belangrijk The Beatles voor jou zijn geweest toen je veertien jaar was. Je weidt er niet over uit, maar ze waren toen je reddingsboei in een erg moeilijke periode, zeg je. Blijkbaar heb je wel al een behoorlijk parcours afgelegd.

“Ik heb wel wat woelige waters doorzwommen, ja. Zoals wel meer mensen. Ik weet wat donkerte is. Maar ik weet nu ook steeds meer wat lichtheid is. Ik voel me meer verankerd dan ooit. Ook dankzij de muziek. Die was en is nog altijd een redding. Paul McCartney heeft me door een gitzwarte tijd geleid. En ook dit jaar heeft muziek me erdoor geholpen. Muziek helpt me dingen verteren. Het geeft me zuurstof.

“Ik ben dus enorm dankbaar dat ik elke dag mijn werk kan maken van muziek. Maar ik heb dat ook wel zelf afgedwongen. Omdat ik de donkerte recht in de ogen gekeken heb en van daaruit iets anders ben gaan bouwen.

“Ik kan nog steeds intens triest zijn. Maar dat vind ik goed zo. Ik ken de kelder in mijn hoofd, maar ik besef ook dat mijn huis daardoor verschillende etages heeft. En ik ben opgelucht dat mijn kleurenpalet is uitgebreid. Naast zwart kan ik nu eindelijk ook met rood en geel en groen schilderen. Dat is een heel rijk palet, toch? Al die kleuren zou ik niet meer willen missen.

En die wierookstokken trouwens ook niet.” (schatert)