De lokroep van het suggestieve zwart: foto’s van Dirk Braeckman gaan een alliantie aan met het symbolisme

Er heerst een ingetogen atmosfeer in het Emile Verhaerenmuseum in Sint-Amands. Sinds decennia wordt hier de onfortuinlijk bij een treinongeval omgekomen Franstalige Vlaamse dichter én criticus (1855-1916) subtiel geëerd en ontsluierd. De lage ruimtes nodigen uit tot stil rondsluipen. Maar nu Dirk Braeckman (°1958) er is neergestreken met zijn duistere, vervreemdende foto’s, krijgt dit museum – met veel donkere houten balken – helemaal de allure van een geheimzinnige alkoof. Alsof je binnenglijdt in een universum van verstilde melancholie, weliswaar met een delicaat laagje decadentie eroverheen gedrapeerd.

Curator Rik Hemmerijckx maakt op deze plek nabij de beroemde Scheldebocht (en het graf van Verhaeren) met elke tentoonstelling een statement. “Literatuur en beeldende kunst met elkaar laten dialogeren, daar mikken we op”, zegt hij. Dat is in deze intimistische expo Déboires de l’âme beslist gelukt. Braeckmans enigmatische zwart-witfoto’s gaan een alliantie aan met een aantal donkere, symbolistische werken van Léon Spilliaert, Félicien Rops, Xavier Mellery of Odilon Redon, en met de poëzie van Charles Baudelaire uit Les fleurs du mal of van Verhaeren himself.

Het symbolisme kende zijn hoogdagen in de periode 1875-1913, maar tot een echte school of beweging met een afgelijnd manifest kwam het niet. Symbolisme overkoepelde wel uiteenlopende kunstenaars (als Fernand Khnopff en Gustav Klimt) en schrijvers die zich laafden aan de doem van het fin de siècle. Ze gaven zich over aan de nacht, de droom, het onbewuste en het mysterie, met onder meer de Belgische Nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck, Stéphane Mallarmé en natuurlijk Verhaeren zelf. Zijn drie bundels Les Soirs, Les Debâcles et Les Flambeaux noirs uit de periode 1887-1890 kun je karakteriseren als zijn ‘zwarte trilogie’, bovendien geflankeerd door schaduwrijke tekeningen op het frontispice van Odilon Redon.

Beeld Dirk Braeckman

Hoewel er een kloof van ruim een eeuw gaapt tussen Braeckman en de symbolisten, is de verwantschap evident, zo merkt de toeschouwer meteen. Hier regeert het zwart in al zijn tinten en nuances, terwijl een unheimisch gevoel opspeelt, een diep doorleefd onbehagen. Maar ook een onbestemd verlangen. “De foto’s van Braeckman brengen kijkers vaak in verwarring”, denkt Hemmerijckx. “Ze roepen meer vragen dan antwoorden op. Maar dat stoort niet. Afgesloten lege ruimtes, banaal ogende decors, onbestemde nachtelijke, onscherpe beelden, anonieme vrouwelijke figuren, vaak ruggelings gefotografeerd, met veel schaduwpartijen….Het gaat hier vooral om het suggestieve. Braeckman toont wat zich achter de getoonde werkelijkheid bevindt.” Braeckmans foto’s moet je ontrafelen als een palimpsest, laag voor laag, want zo zijn ze ook opgebouwd. Of lees hoe Dirk Lauwaert het werk van Braeckman ooit typeerde in zijn essaybundel Onrust: “Zoals een vingertop met weerzin over het keldervenster gaat, zo dringen enkele vormen en weerspiegelingen doorheen de wereld van antraciet.”

Schimmenspel

Braeckman toont in het Verhaerenmuseum onder meer oudere reeksen – zoals Sisyphe uit 2005, met glanzende offsetprints van diffuse lichaamsfragmenten achter glas. Maar er zijn uiteraard ook nieuwe foto’s uit 2022, die een hele wand toebedeeld krijgen. Daar zien we zeven vrouwen in diverse poses op de rug, met vaak donker carréhaar dat voorzichtig over de naakte schouders valt. Het zijn cadrages die intrigeren, een afstandelijk schimmenspel. “Seks, dood. Ik weet het, het klinkt als een benauwd cliché, maar je moet durven toegeven dat het daarover gaat. Die kracht en het destructieve ervan, het gevoel en het antigevoel: het blijft zeker een grondlaag van mijn werk. Hoe onderhuids ze ook mag zitten”, aldus Braeckman, die in 2017 het Belgische paviljoen op de 57e Biënnale van Venetië mocht inpalmen en sindsdien internationaal nog méér armslag kreeg. “In mijn beelden heeft dat merkwaardig veel te maken met die uitsnit. Dat je bepaalde dingen niet ziet, of juist wel.”

Beeld Dirk Braeckman

Als contrapunt zijn er de ranke silhouetten van Léon Spilliaert (Solitude) in Oost-Indische inkt uit 1902, die in hun akelige eenzaamheid doen denken aan Edvard Münchs De schreeuw. De ambivalente vrouw is trouwens omnipresent in de symbolistische verbeeldingswereld en dus ook in deze expo. Soms gevaarlijk en duivels, dan weer een ideaal van zuiverheid en schoonheid, maar altijd ongrijpbaar. Gevangen in een droom of een nachtmerrie, wie zal het zeggen?

Toch is er ook ruimtelijke abstractie, in de vorm van verlaten interieurs, nog zo’n terugkerend symbolistisch motief. Knap is bijvoorbeeld de prangende parallel tussen Xavier Mellery’s Intérieur bourgeois avec armoire, sculptures et tapis (ca. 1890, uit een Brugse privécollectie) en een interieurfoto van Braeckman, met loodzware gordijnen en een deurpost die afschermt. Wat verdwenen is en niet langer zichtbaar, is in deze expo minstens even belangrijk als het grijpbare. Dat wekt een soms snijdende spanning op. Braeckman, van wie momenteel ook een overzichtsexpo in FRAC Auvergne loopt onder de titel Evidences possibles, weet dat als geen ander. Deboires de l’âme is een kleine maar uitgepuurde donkere trip in de schemerzone tussen lichaam, lust en ziel, alsof je even uit de realiteit wordt geteleporteerd.

Dirk Braeckman, Déboires de l’âme, tot 4 juni 2023, Emile Verhaerenmuseum, Sint-Amands (Puurs), www.emileverhaeren.be, donderdag-zondag, 11-18 uur.