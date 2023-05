‘De Lincoln Highway’: wilde avonturen in het Amerika van de jaren vijftig

Amor Towles schreef een rollercoaster van een verhaal over een reis door Amerika in de jaren 1950. De Lincoln Highway gonst van het vertelplezier.

Amor Towles (1964) is een voormalige investeringsbankier die na het succes van zijn eerste roman, Rules of Civility uit 2011, besloot fulltimeschrijver te worden. Daarna schreef hij de bestseller A Gentleman in Moscow (2016) en nu ligt De Lincoln Highway in de winkel − dat in de VS door onder meer The Washington Post en Time Magazine werd uitgeroepen tot beste boek van het jaar 2021 en waarvan er in Amerika inmiddels meer dan een miljoen zijn verkocht.

Het is gemakkelijk te begrijpen waarom. De Lincoln Highway is een Amerikaanse roman in de lange traditie waarvan 19de-eeuwse auteurs als Herman Melville en Mark Twain als grondleggers worden beschouwd, waarop F. Scott Fitzgerald, John Steinbeck en William Faulkner voortborduurden en waarvan John Irving en Philipp Meyer (De zoon) moderne exponenten zijn: Great American Novels die gonzen van vertelplezier en avonturen waarin de lezer ademloos kan verdwijnen en die ondertussen Amerika definiëren. Towles hoort misschien niet bij de allergrootsten, maar hij doet wel aan good old American storytelling en beleeft daaraan voelbaar een onuitsprekelijk genoegen.

De Lincoln Highway is de naam van de allereerste transcontinentale verbinding tussen Times Square in New York en Lincoln Park in San Francisco. Towles begint zijn verhaal in Morgen, een fictief dorp waarvoor Aurora, Nebraska, model stond. Morgen ligt niet toevallig exact halverwege de Lincoln Highway. Hoofdpersoon Emmett Watson en zijn broertje Billy willen via die weg naar San Francisco, in het spoor van hun verdwenen moeder en een reeks verzonden ansichtkaarten uit plaatsen langs de route. Maar het lot − en de schrijver − beslissen anders: de reis gaat naar het oosten, naar New York.

Studebakers

Plotseling duiken er namelijk twee bekenden van Emmett op uit de achterbak van de auto waarmee hij naar de boerderij van zijn overleden vader is teruggekeerd. De twee zijn op die wijze ontsnapt uit de jeugdgevangenis in Kansas waar ook Emmett enige tijd heeft doorgebracht. Met Duchess Hewitt en Woolly Martin is de cast van hoofdpersonen in De Lincoln Highway compleet en keert het verhaal van Emmett en Billy 180 graden. Duchess en Woolly willen naar het oosten, om daar Woolly’s erfdeel op te halen in de vaderlijke villa in de Adirondacks, in de staat New York.

Towles speelt met zijn hoofdpersonen, bijvoorbeeld door Emmett te beschrijven vanuit het perspectief van de alwetende verteller en voor Duchess het ik-perspectief te hanteren, en zo en passant duidelijk te maken hoe die keuze je kijk op de personages beïnvloedt.

De Lincoln Highway speelt in het Amerika van 1954, een land van Studebakers en stoomtreinen waarmee je nog illegaal kon rondtrekken. Maar vooral een land waarin nog ruimte was voor avontuur en onzekerheid, zonder mobiele telefoons en navigatie.

Towles schreef een rollercoaster van een verhaal dat in totaal tien dagen bestrijkt, maar die tien dagen zijn zo volgepropt met ontwikkelingen en merkwaardige ontmoetingen dat je je pas aan het eind realiseert dat er maar anderhalve week is verstreken.

Die tien dagen zijn voor Towles ruim voldoende om de verschillende personages te schetsen: Emmett, de rechtschapen jongeman die alleen maar het goede nastreeft; Duchess, de duistere, enigszins gewelddadige maar niet onsympathieke zoon van een vaudeville-acteur met wie hij nog een appeltje heeft te schillen; Woolly, de aan kalmerende medicijnen verslaafde zachtaardige dromer. En Billy, de 8-jarige die in de tien dagen voor de 25ste keer zijn bijbel leest: Professor Abacus Abernathes Compendium van Helden, Avonturiers en Andere Onversaagde Reizigers. Billy is, ondanks zijn jeugdige leeftijd, de jongen om wie het verhaal draait en die uiteindelijk de afloop ervan bepaalt.

Bonte stoet

Maar niet voordat een bonte stoet personages aan de lezer voorbij is getrokken, onder wie de valse pastoor John, de zwarte oorlogsveteraan Ulysses Dixon, die dankzij Billy en diens kennis van de klassieke Odysseus eindelijk zijn bestemming vindt, en Emmetts praktische buurmeisje Sally. Uiteindelijk, niets is Towles te dol, komen we op de 54ste verdieping van het Empire State Building in New York zelfs terecht bij professor Abacus Abernathe, die met Billy in gesprek gaat over de vraag hoe je eigenlijk een verhaal vertelt en hoe mythen ontstaan. Begin in het midden, zegt de vroegwijze Billy, en daar moet de professor hem gelijk in geven.

Je denkt weleens: nu maakt Towles het te gek, hier had een redacteur op de rem moeten trappen, maar dat gevoel verdwijnt onmiddellijk weer door de snelheid waarmee het verhaal wordt verteld; je bent alweer bij een geloofwaardiger episode en de voorgaande was toch eigenlijk ook wel leuk.

Na 575 pagina’s leg je het boek weg: vermoeid maar tevreden en een ervaring rijker.