‘De laatste zomer’: als kinderen walgen van hun ouders

De ergste misdaad van ouders is ‘de diepste aard van hun wezen. De kern van hun persoonlijkheid’. Dat concludeert de zestienjarige Evie al vrij vroeg in De laatste zomer. Ze doelt niet speciaal op haar eigen vader en moeder, maar op alle ouders. De kinderen en tieners in de nieuwe roman van ­Lydia Millet (1968) walgen van de volwassenen van wie ze nog afhankelijk zijn. En van de wereld die door hen is gecreëerd.

In De laatste zomer is een groep oude ­studievrienden, nu bijna allemaal voorzien van een gezin, op vakantie in een landhuis aan het water. Ze vullen hun dagen drinkend, vreemdgaand en pillen slikkend. De twaalf kinderen moeten zichzelf maar vermaken. En zichzelf redden: als een storm met orkaankracht het landgoed deels verwoest, komen de ouders niet verder dan in het ondergelopen huis de muziek harder zetten en nog maar wat extra ecstasy slikken.

De kinderen verkassen naar boomhutten en maken een plan voor een veilige uittocht. Maar in de buitenwereld blijkt niets meer hetzelfde. Noodweer, honger en machtswellust zorgen ervoor dat er geen thuis meer is – nog minder dan voorheen.

Dit is een goed moment om te melden dat Lydia Millet ontzettend grappig schrijft, ook over ­zware kost. De laatste zomer is een dystopische (klimaat)­roman, maar niet een die zwelgt in doembeelden. Evie – die passend in de wij-vorm vertelt, het is immers haar generatie tegen de voorgaande – heeft humor en relativeringsvermogen. Je vraagt je af van wie ze dat erfde. In elk geval niet van haar ouders die zichzelf, zoals al deze geprivilegieerde volwassenen, bloedserieus nemen.

‘Mijn moeder gaf feministische theorie en mijn vader maakte beelden van enorme rondborstige vrouwen met fel beschilderde lippen, borsten en geslachtsorganen. Vaak met taferelen van door oorlog verscheurde of door hongersnood geplaagde gebieden. De schaamlippen zouden ­Mogadishu kunnen zijn. Hij had veel succes.’

Behalve humoristisch is Evie woedend, zoals bijna al deze jongeren. Zíj hebben er niet om gevraagd dat hun ouders ­alleen maar hebben geleefd met het oog op de korte termijn. Consumerend, bouwend, vliegend, zonder een gedachte te wijden aan hoe ze zouden moeten overleven als ooit de stroom uitvalt, het water besmet raakt en Google geen uitkomst biedt.

Gefaalde generatie

Al die dingen gebeuren in De laatste zomer en ook de tieners hebben – wellicht al enigszins besmet door volwassenwording? – moeite zich ermee te verhouden. De proactiefste is Evies jongere broertje Jack. Hij verzamelt, geïnspireerd door de kinderbijbel, zo veel mogelijk dieren om mee te nemen naar een veilige plek. Hij poogt te duiden wat er allemaal gebeurt – inderdaad de ene oudtestamentische plaag na de andere – en handelt naar de conclusies waartoe hij komt.

Tegelijkertijd is hij kwetsbaar, fysiek én mentaal. Evie heeft er een hele klus aan hem heel te houden. Bovendien is het redden van een geitenleven voor Jack net zo elementair als dat van een mens en daarmee brengt hij soms de groep in gevaar.

Naast haar literaire loopbaan werkt Millet voor het Centre for Biological Diversity, waar ze schrijft over onder meer klimaatverandering. Ze heeft zelf twee kinderen. Ooit zei ze dat haar generatie, en die er net boven, als collectief heeft gefaald in ouder­schap. Zelfs als ze daadwerkelijk kinderen hebben voortgebracht. “Echte ouders realiseren zich dat de toekomst beschermd moet worden.”

Zulke echte ouders vind je niet in De laatste zomer. Echte kinderen misschien ook niet, trouwens. Voor mij voelen veel personages in de roman, in al hun kalmte en overwogenheid te midden van drama, bijna als emblemen, metaforen, net zoals die in de kinderbijbel. Bijna niemand valt uit de ‘we’-vorm terug naar het ik. Evie ziet zelfs op enig moment in dat de ouders ook andere mensen hadden willen zijn, maar vastzitten ‘aan problemen alsof het gebroken ledematen waren’. Als je je dat realiseert, ben je minder boos, vindt ze.

Of je bent zelf, mede door de zondvloed die je hebt meegemaakt en nog meemaakt, al iets te volwassen aan het worden. ‘Jullie hebben ons niet nodig’, zegt een moeder op een avond, zwak maar zeker. Nee, deze kinderen kunnen zich ook zonder ouders redden, voor zover er nog iets te redden valt. Of ze het daardoor beter gaan doen?