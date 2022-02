De laatste dagen van Whitney Houston, in kamer 434 van het Beverly Hilton

Daar lag ze, een van de grootste sterren ter wereld. Op haar buik in de badkuip, het hoofd onder water. Precies tien jaar terug stierf Whitney Houston in kamer 434 van het Beverly Hilton. Een reconstructie van haar laatste dagen.

Elizabeth Collins. Onder die schuilnaam verblijft Whitney Houston (48) al sinds het weekend in het chique Beverly Hilton aan Wilshire Boulevard in Beverly Hills. Het hotel heeft 582 kamers, hun beroemde gast heeft op de vierde etage kamer 434, links om de hoek aan het eind van een lange gang.

De kamer kost zo’n 400 euro per nacht en heeft een aparte woonkamer met een donkergrijze zetel. Vanaf het ruime terras kijkt Houston uit op het zwembad van het hotel.

Aan de rand van dat bad zien gasten haar deze dag al vroeg beginnen aan alcohol. Al voor tienen laat ze de glazen aanrukken. Ze uit daarbij haar ongenoegen over de naar haar smaak te waterige drankjes.

Donderdag 9 februari 2012

Opnieuw gaat Houston al in de ochtend aan de alcohol bij het zwembad van het hotel, waar gasten opkijken van de handstanden die ze er uitvoert. Houston is slordig gekleed, lijkt soms wat verward en wie in haar buurt komt, ruikt in haar adem de mengeling van alcohol en sigaretten.

Zoals gebruikelijk voor een wereldster wordt Houston omringd door een entourage met onder anderen dochter Bobbi Kristina Brown, pleegzoon Nick Gordon, een bodyguard, een haarstyliste en een persoonlijk assistente. Met enkelen van hen rijdt ze in de avond in een zwarte SUV naar nachtclub Tru in Hollywood. R&B-zangeres Kelly Price treedt er op.

Op de rode loper omhelst Houston met gespeeld enthousiasme een bekende interviewster. Eenmaal binnen gaat de zangeres zich te buiten aan flink wat shots tequila. Aan het eind van de avond roept Kelly Price haar op het podium om een paar regels van gospellied Jesus loves me te zingen. De avond eindigt grimmig. Houston krijgt in de club ruzie met zangeres/actrice Stacy Francis over de eveneens aanwezige rapper Ray J, 17 jaar jonger en de vermeende vriend van Houston, die jaloers reageert. “Dit is mijn man, wegwezen, trut.” Er wordt over en weer geduwd.

Vrijdag 10 februari 2012

In de vroege ochtend keert Houston terug naar het hotel. In haar kamer leest ze met haar kapper Tiffanie Dixon in de Bijbel. Dixon ziet dat Houston aantekeningen maakt bij teksten uit de bijbelboeken Exodus, Marcus en Mattheüs. Omdat haar leesbril kapot is, houdt Houston met de hand een brillenglaasje voor haar ogen. “Ik wil liefhebben zoals Jezus dat deed”, zegt ze. “Onvoorwaardelijk.”

Het verblijf van een week in het Beverly Hilton staat in het teken van de 54ste uitreiking van de Grammy Awards, de zondag erop. Zaterdagavond staat er in het Beverly Hilton een van de vele Grammy-feestjes gepland, in dit geval rond platenbaas Clive Davis, die de destijds 20-jarige Whitney persoonlijk had ontdekt in een New Yorkse nachtclub.

Houston, die al jaren kampte met verslavingen aan drugs en alcohol, heeft eerder deze week in Los Angeles keel-neus-oorarts Shawn Nasseri bezocht. De stem die haar wereldroem maakte met hits als How will I know, One moment in time en I will always love you, laat het door de invloed van genotsmiddelen steeds vaker afweten.

De pers ruikt voortdurend bloed bij Whitney, die een moeilijk en vaak gewelddadig huwelijk met Bobby Brown achter de rug heeft. Wanneer ze in een van de vele souvenirwinkeltjes bij de hotelingang wordt geconfronteerd met de cover van tabloid National Inquirer ontploft ze. “Whitney ingestort”, kopt de krant. “Wat is er mis met die mensen, wanneer ben ik ingestort?!” foetert ze luidkeels.

Zaterdag 11 februari 2012

Ook de laatste ochtend van haar leven begint met drankjes bij het zwembad van het hotel. Die avond moet Houston optreden in het Beverly Hilton, iets waar ze zich al een beetje nerveus over maakt. In de middag trekt de diva zich terug op haar kamer, niet beseffend dat deze een paar dagen later de status van bedevaartsoord voor ramptoerisme zal hebben. Dat de hoteldirectie het kamernummer tijdelijk zal verwijderen en de complete inrichting zal vervangen om sensatiezucht tegen te gaan, kan ze onmogelijk weten.

Rond 15.00 uur komt persoonlijk assistente Mary Jones langs. Op het bed legt zij een jurk neer die Whitney die avond zal dragen. Jones vertrekt naar een nabijgelegen vestiging van warenhuis Neiman Marcus, een soort luxe Bijenkorf, waar voor Houston meer galajurken klaarliggen.

Rond 15.15 uur belt Houston met haar moeder Cissy. Zij bespeurt opwinding bij haar dochter over de komende avond, waar ze het openingslied zal zingen. Whitney vertelt haar moeder dat ze van haar houdt en belooft haar snel langs te komen. Uit niets blijkt dat haar laatste uur al geslagen heeft.

Rond 15.35 keert Mary Jones terug bij de suite op de vierde etage. Ze stapt binnen in een donkere kamer; de gordijnen zijn dicht. Jones ziet dat Houston niet in bed ligt, en loopt naar de badkamer. Daar krijgt ze de schrik van haar leven, een beeld dat ze nooit meer vergeet. Bewegingloos ligt de zangeres met het gezicht naar beneden in bad. Het water is gloeiend heet.

Houston reageert nergens op, Jones slaat alarm bij de lijfwacht die buiten de deur staat. Samen tillen ze het lichaam uit het water en alarmeren ze de hotelbeveiliging. Een medewerker belt 911 met de mededeling dat een 46-jarige vrouw (Houston is twee jaar ouder) op kamer 434 niet meer ademt. De responstijd is bizar snel: twee minuten later al spoeden de hulpverleners zich naar de vierde etage. Ze zijn al in het hotel voor de bijeenkomst van die avond. Houston wordt gereanimeerd in haar hotelkamer, maar zelfs een defibrillator biedt geen soelaas. Het is 15.55 uur wanneer de zangeres dood wordt verklaard.

Sterren als Alicia Keys, Quincy Jones, Britney Spears en Tony Bennett melden zich in galakleding bij het Beverly Hilton, terwijl lijkschouwer Ed Winter de lift neemt naar de vierde etage. Winter merkt op dat Houston een pruik draagt. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf. Wel treft de politie twaalf medicijnen aan, voorgeschreven door vijf verschillende dokters. Er ligt een kleine lepel met een kristalachtige substantie, er zijn sporen van een wit poeder en er ligt een opgerold papiertje. Op de kamer staan een geopende champagnefles, een leeg bierflesje en een dienblad met etensresten.

Bedrukte stemming

Terwijl dochter Bobbi Kristina in shock naar het ziekenhuis wordt gebracht, stroomt de feestzaal van het hotel vol met celebrity’s. De stemming is bedrukt, het nieuws over wat zich een paar verdiepingen hoger heeft afgespeeld gaat inmiddels de wereld rond.

Pas vele uren later, iets na half twee in de nacht, vertrekt de witte lijkwagen uit de garage van het hotel. Hij rijdt zich vast in een fuik van journalisten en cameramensen. Terwijl de auto zich stapvoets een weg baant door de menigte, drukken fotografen hun camera’s tegen de raampjes. Wanneer het mannen in nette pakken eindelijk is gelukt de weg vrij te maken, verdwijnen de oranje zwaailichten van de lijkwagen in de duisternis.