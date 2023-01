De La Soul brengt (eindelijk) alle platen naar streamingdiensten

Dat de platen op de streamingplatformen zullen verschijnen, komt er nadat Reservoir Media de catalogus van de groep in 2021 kocht. De nieuwe eigenaar heeft de voorbije maanden werk gemaakt van het juridisch in orde brengen van alle rechten. De La Soul gebruikt op zijn platen heel veel samples - op 3 Feet High and Rising alleen al zijn het er meer dan zeventig - maar er was geen contract om die ook via digitale weg te gebruiken. Dat moest eerst in orde gebracht worden. Een huzarenklus waar de vorige eigenaar geen brood in zag.

“We kunnen niet geloven dat deze dag eindelijk is aangebroken”, laten de mannen van De La Soul in een verklaring weten. “We zijn opgetogen dat we onze muziek kunnen delen met onze fans, oude en nieuw.” De La Soul uitte eerder al meermaals zijn frustratie over het feit dat hun back catalogue niet op de streamingplatformen te beluisteren was.