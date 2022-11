‘De Kremlinfluisteraar’ van Giuliano da Empoli: de Russische roulette van de Kremlinpolitiek

In De Kremlinfluisteraar tekent Giuliano da Empoli een beklijvend portret van de Russische president Poetin via de monoloog van een gedumpte spindoctor. Een ijzersterke roman maar ook een genadeloze karakterstudie, die tegelijk een wake-upcall is.

Als een speer is de Italiaans-Zwitserse ­auteur Giuliano da Empoli (49) naar het firmament van de Franse literatuur geschoten. Zijn debuut De Kremlin­fluisteraar is sinds verschijning begin dit jaar niet meer uit de bestsellerlijsten weg te branden, met dank aan de oorlog in Oekraïne. Bovendien werd de roman onlangs bekroond met de Grand Prix de l’Académie française en miste hij op één stem na de Prix Goncourt. Nu al is er een Nederlandse vertaling.

Geen wonder: Da Empoli zit met zijn boek de politieke gebeurtenissen even dicht op de huid als een klimaatklever een schilderij van Van Gogh. Aan de hand van het personage Vadim Baranov biedt hij een genadeloze en soms ronduit visionaire inkijk in de cenakels van de Kremlin-­macht. Baranov is dan ook overduidelijk geboetseerd naar Vladislav Soerkov, die bekendstond als ‘de grijze kardinaal van het Kremlin’ of ‘Poetins Raspoetin’.

Tot hij begin 2020 bruusk aan de dijk werd gezet. Soerkov gold nochtans als een spindoctor met veel aanzien, die het tot lid van het Russische presidentiële bestuur schopte, en tussen 2011 en 2013 zelfs tot vicepremier. Toch opereerde hij hoofdzakelijk in de luwte. Niettemin was Soerkovs impact als ideoloog, oorlogsplanner (de verovering van de Krim) of geopolitiek strateeg groot. Hij introduceerde begrippen als ‘verticale macht’ en ‘soevereine democratie’, een schaamlapje voor een harde autocratie.

Giuliano da Empoli beschrijft de kille woede van Poetin die oligarchen oppakt als het hem uitkomt. Angst zaaien is cruciaal. Beeld Francesca Mantovani

Realityshows

Politicoloog en veelgeprezen essayist Da Empoli – een tijdlang ook cultuurschepen in Firenze − ging niet over één nacht ijs voor zijn bij momenten cynische, temporijke en uitstekend geschreven debuutroman. Werkzaam voor de poli­tiek-­strategische Milanese denktank Volta sprak hij uitvoerig met Soerkov in het kader van zijn non-fictieboek Les Ingénieurs du chaos, gewijd aan de adviseurs van populistische leiders.

Da Empoli windt er geen doekjes om dat hij Soerkov zo intrigerend vindt dat hij beter tot zijn recht zou komen in een roman. Soerkov heeft ook een atypisch profiel: ooit rapliefhebber, tekstschrijver voor een rockband én liefhebber van avant-gardetheater. Hoe komt zo’n figuur zo dicht bij Poetin? Zijn talent als realityshow­producent hielp een handje.

Da Empoli verstrekt de geheimzinnige Baranov het woord als ‘magiër van het Kremlin’ waar Poetin de plak zwaait. Het resulteert in een haast psychoanalytische karakterstudie van de Russische president, ‘onverschillig voor voedsel of andere genoegens’, maar behandelt met het nodige sarcasme en in gestrekte draf ook de geschiedenis van de laatste dertig jaar.

Via de eloquente Baranov leren we hoe Poetin per se Boris Jeltsins debacle, de verdere verkruimeling van de Sovjet-Unie, wil rechtzetten of lezen we over het fameuze glas melk van de al even gehate Gorbatsjov (die de wodka wou elimineren). Maar er zijn ook inzichten over de oorzaken van het conflict in Oekraïne, de ontwikkeling van een Russisch trollenleger op sociale media of de interne afrekeningen die de oligarchen van Moskou voer(d)en op de ruïnes van de Sovjet-Unie. Tot ze zelf in het vizier van Poetin komen.

Bovenal spit Da Empoli in de mechanismen van de macht, wat hem buitensporig fascineert, net als bijvoorbeeld schrijver-reiziger Ryszard Kapuscinski: ‘De macht is zoals de zon en de maan: geen van beide kun je in het gezicht kijken. Vooral in Rusland niet.’ En: ‘Wie in het Kremlin huist, is meester van de tijd.’

De start van het boek is een tikje artificieel. De ik-verteller raakt via Twitter in de ban van een zekere Nicolas Brendeis, die net als hij gefascineerd is door de schrijver Jevgeni Zamiatin en zijn dystopie Wij. Hij wordt onverwacht uitgenodigd naar diens huis in een Moskouse buitenwijk. Daar tekent hij de monologen op van deze Kremlin-ingewijde, die Baranov blijkt te heten. Een smakelijk verteller die nu een eenzaam bestaan leidt tussen oude Franse boeken en met zijn dochtertje. En dan brandt de roman los, in een steeds hoger ritme, al lijkt dit je reinste non-fictie.

Baranovs taak bestond erin ‘spiegels op te stellen om van een aarzelend vlammetje een betoverend spektakel te maken’, schrijft Da Empoli cryptisch over diens spindoctorschap. Baranov alias Soerkov beschrijft hoe de ‘ascetische KGB-ambtenaar’ Poetin ‘een aartsengel des doods’ werd.

Beeld RV

Messcherp

Schaamteloos manipuleert Baranov ter meerdere eer en glorie van de nieuwe ‘tsaar’. Hij klaart vuile klusjes, zet hem zonodig uit de wind én verspreidt leugens wanneer dat wenselijk is. Da Empoli beschrijft ook de kille woede van Poetin die oligarchen oppakt als het hem uitkomt. Onvoorspelbaarheid en angst zaaien zijn cruciaal: ‘De Russische politiek is een Russische roulette. De vraag is of je bereid bent het risico te nemen of niet.’

Dan is er de harde oorlogsterreurtactiek mét burgerdoelen die het Kremlin uitrolt: de oorlogen van Tsjetsjenië tot aan Georgië en van Syrië tot Oekraïne. Baranov laat in een gesprek met militieleider Aleksandr in de Oost-Oekraïense regio Donbas al in 2014 in de kaarten kijken over het uiteindelijke opzet in Oekraïne: ‘We hebben de Krim heroverd omdat het van ons is, maar hier streven we een ander doel na. Hier beogen we geen verovering, maar chaos. Iedereen moet zien dat Oekraïne in anarchie is gestort.’

De Kremlinfluisteraar is naast een beklemmend actuele geschiedenisles ook een grabbelton van messcherpe observaties over Rusland. Zoals: ‘In Rusland verloopt alles prima. Maar als er iets misgaat, dan gaat het ook écht mis.’

Lang geleden dat ik zoveel heb aangestreept in een boek. Met potlood, welteverstaan. Want in Da Empoli schuilt ook een begaafd aforist. De Kremlinfluisteraar is een spannende politieke saga, maar daarenboven ook een hoogstaande, tergend goed geschreven ideeënroman.

Giuliano da Empoli, De Kremlinfluisteraar, Atlas/Contact, 254 p., 22,99 euro. Vertaling Hans E. Van Riemsdijk.