De Kratstoel van Rietveld is weer voor een schappelijke prijs beschikbaar, zoals de ontwerper bedoelde

Het heeft bijna negentig jaar geduurd, maar woensdag gaat het toegankelijkste meubel van ontwerper, architect en kunstenaar Gerrit Rietveld (1888-1964) eindelijk in massaproductie. De Kratstoel, die hij in 1934 timmerde van vurenhouten transportkratten in zijn eigen werkplaats, wordt opnieuw uitgebracht door de Nederlandse producent Rietveld Originals in samenwerking met het Deense succeslabel Hay, dat de stoel wereldwijd gaat verkopen. Hij gaat 295 euro kosten.

Toen Rietveld de stoel in 1934 maakte, was recyclen niet eens een Nederlands woord. Maar het waren crisisjaren, dus het leek zonde om goed hout weg te gooien. Bovendien werden zijn stoelen verpakt in deze kratten. Die waren dus sterker dan de stoelen zelf, zo redeneerde Rietveld.

Hij ontwierp uiteindelijk een kratcollectie met hoge en lage stoelen, tafels, bankjes en zelfs een boekenkast. Allemaal volgens dezelfde maatvoering, op basis van de brede kratten. Het meeste succes heeft de Kratstoel – verrassend comfortabel trouwens – die door de firma Metz & Co in een efficiënt platte doos bij de klant werd afgeleverd, lang voordat Ikea met dit principe furore zou maken.

Designicoon

In de jaren tachtig kocht het exclusieve Italiaanse meubelmerk Cassina de rechten op diverse Rietveld-meubels, waaronder de Kratstoel, die gemaakt van beukenhout als gelikt designicoon werd verkocht. Zonder succes. Waarna de stoel in de jaren nul in kleine oplage werd gemaakt door Rietveld by Rietveld, het bedrijfje van een neef en achterneef. Ook toen was de Kratstoel van beukenhout en moest hij meer dan 1.000 euro kosten. Niet helemaal in de geest van de maker dus. Een betaalbaarder kinderkratstoeltje was evenmin een lang leven beschoren. Nu is de stoel er weer in de vurenhouten versie, net als een hoge eetstoel en twee bijzettafeltjes. Uiteindelijk wil Rietveld Originals de hele collectie heruitbrengen.

Rietveld, die was opgeleid als ambachtelijk meubelmaker, streefde ernaar dat zijn meubels voor een breed publiek bereikbaar waren, een ambitie die wat ondergesneeuwd raakte door zijn artistieke aspiraties. Voor de Kratstoel maakte hij een instructieboekje, zodat de klant de stoel ook zelf kan bouwen. Nog steeds staan er instructievideo’s op YouTube. Rietveld zou ervan genieten.