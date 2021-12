‘De Kraak’ op Streamz: Met een laptop en een kopieermachine op zoek naar een paar honderd miljoen

We moeten er niet flauw over doen. Het was met enig voorbehoud dat we aan De kraak begonnen. Een Vlaamse fictiereeks over een groots opgezette bankoverval die bovendien al een tijdje bij VTM op de plank was blijven liggen. Meer is er niet nodig om de lichten op rood te doen springen. Niet dat er in Vlaanderen nog nooit zo’n bankoverval op treffelijke wijze in beeld is gebracht. Meer nog, De dag geldt nog steeds als een van de beste fictiereeksen ooit. Maar waar die serie het ging zoeken bij de lokale filiaalhouder, mocht het bij De kraak iets meer zijn. Zowel qua locatie als buit. De te kraken bank bevindt zich in Frankfurt, waar de heren en dame overvallers met maar liefst 350 miljoen euro aan de haal willen. Een target waarmee de lat meteen op het niveau van Ocean’s Eleven of La Casa de Papel wordt gelegd.

Twee franchises waar de makers wel heel goed naar gekeken hebben, zo blijkt. Crimineel mastermind van dienst bij De kraak is Alidor Van Praet (Gene Bervoets). Een bendeleider die net als zijn Casa de Papel-tegenhanger El professor zijn criminele kompanen probeert te motiveren met pseudofilosofische quotes genre: “De wereld wordt gerund door het grote geld, wij zijn slechts poppetjes. Maar jij hoeft geen poppetje te zijn. Wij gaan niet stelen, we herverdelen.” En net als bij de Ocean’s Eleven-franchise wordt uitgebreid aandacht besteed aan de making of van zo’n bankoverval. Een prijs voor originaliteit zal De kraak niet krijgen, en ook qua geloofwaardigheid zitten er hier en daar wat gaten in het script, maar spannend is het wel. Zeker wanneer ook nog een snuifje The Usual Suspects aan het recept wordt toegevoegd, en plots niets meer lijkt wat het een paar afleveringen eerder nog was.

Dat de makers van De kraak vlot over de lat raken die ze eigenhandig behoorlijk hoog legden, heeft ook met de setting te maken. Dat het niet gaat over een traditionele bankoverval maar wel de cybervariant ervan, zorgt er bijvoorbeeld voor dat de kraak in kwestie ook met een beperkt budget geloofwaardig in beeld te brengen is. Er moest geen gigantische kluis nagebouwd worden, en er waren ook geen pyrotechnische hulpmiddelen nodig om die daarna op visueel aantrekkelijke wijze open te breken. Neen, een paar serverkasten, een laptop en een toestel dat verdacht veel weg heeft van een kopieermachine volstaan om de illusie te wekken dat de overvallers met miljoenen aan de haal gaan. Ook de acteurs doen hun duit in het zakje. Bervoets mag dan wel wat te veel clichés debiteren, hij slaagt er wel met verve in een schizofreen personage neer te zetten dat in een oogwenk vervelt van sympathieke opa naar meedogenloze crimineel. Ook Ella June Henrard als roversdochter Ada en Tijmen Govaerts in de rol van computerwizard Jeremy verdienen een eervolle vermelding. De nieuwe Casa de Papel zal De kraak niet meteen worden, maar de reeks is wel goed voor een paar avonden ongecomplexeerd bingeplezier. En daar zijn we in deze tijden al lang blij mee.

De kraak, nu op Streamz.