De kraak en smaak van de hersenen: neuroloog Steven Laureys legt ons brein bloot

Hoe worden onze hersenen gevormd? Waarvoor dient de hippocampus? Hoe werken neuronen? Waarom kan ik na het sporten scherper denken? Bestaat een wiskundeknobbel echt? Een greep uit de waaier aan kwesties die de internationaal befaamde neuroloog Steven Laureys, samen met Nicolas Cougot, opwerpt in Brein­breker.

Al meer dan 25 jaar bestudeert Laureys de menselijke geest bij gezonde patiënten en bij patiënten na een trauma of ziekte. In Breinbreker flaneren we aan de hand van honderd illustraties en ­schema’s van Valérie Leblanc door ‘het best ­beveiligde orgaan van het lichaam’. Verbluffend wat Laureys in kort bestek oprakelt: de samenstelling ervan, onze zintuigen, de verhouding met andere organen, geheugen, bewustzijn, genetica, slapen en dromen, pijn, taal en emoties.

Laureys ontkracht ook een aantal mythes. Zo is de uitspraak ‘je hebt het geheugen van een goudvis’ behoorlijk ongepast. Goudvissen kunnen informatie over voedsel tot enkele maanden onthouden. En ja hoor, dat hersenen kunnen multitasken is een fabeltje. En waarom is onze reukzin zo zwak in vergelijking met andere dieren, zoals een hond? Omdat de oppervlakte bij de mens die met reuk­epitheel is bekleed slechts 9 vierkante centimeter bedraagt; bij een hond is dat liefst 170 vierkante centimeter, met ook nog eens 100 keer meer receptoren per vierkante centimeter.

We loeren ook in het geniale brein van Einstein. Onderzoeker Dean Falk ontdekte ‘bijkomende kammen en complexere windingen in de prefrontale cortex, waar planning en geheugen zitten, in de asymmetrische ­pariëtale kwabben’. Tegelijk waren zijn hersenen lichter dan gewoonlijk.

Laureys werpt ook vragen op over wat er gebeurt bij hypnose, drugsgebruik of verliefdheid, of bij wie in een psychose of coma verzeilt. Ten slotte lonkt hij naar de toekomst: zullen we ooit gedachten kunnen lezen? En kaart hij ethische vragen aan over technologie die het bewustzijn manipuleert.

Dit boek zit boordevol ­lekker gemarineerde en ­beknopt geserveerde hersenweetjes, zonder in opper­vlak­kig­heid te verzanden.

