‘De klim van je leven’: je zal maar chronisch worstelen met je longen en met deze boodschap geconfronteerd worden

Ciska Hoet zet de blik op oneindig. Vandaag: De klim van je leven.

Deelnemers aan televisieprogramma’s zijn al lang geen naïeve drommels meer. We werden de voorbije twee decennia zodanig overstelpt met allerhande reality shows en human-interestuitzendingen dat de gemiddelde Belg minstens een idee heeft van waar hij aan begint bij de deelname aan een programma.

Alleen betekent dat niet dat deontologie er niet toe doet wanneer je als televisiemaker aan de slag gaat met verhalen van mensen. Hijgerige sensatiejournalistiek en uitlachtelevisie zijn nooit oké. Maar ook luiheid is niet op zijn plaats als je materiaal bestaat uit het privéleven van een ander.

Laat het nu precies op dat vlak mislopen bij De klim van je leven. Alleen al het format verraadt een gebrek aan inventiviteit. Mensen met gezondheidsproblemen laten trainen om per fiets een Italiaanse berg te beklimmen: op zijn best voelt het als een samenraapsel van tig andere programma’s die ooit al op de beeldbuis te zien waren. Naar het waarom van deze uitdaging heb je het raden.

Daarnaast kan je al nattigheid voelen bij het feit dat presentatrice Eva De Roo het nodig vindt om vanaf het prille begin te blijven benadrukken dat het groepje deelnemers ‘een echt team’ is. Een goede televisiemaker zou dit immers moeten kunnen tonen in plaats van het te benoemen. Bovendien is het ook een symptoom van een te grote hang naar gezelligheid.

Want de wens om het leuk te houden zit in de weg van de informatie die dit programma wel degelijk nodig heeft. Na drie afleveringen heb je er als kijker nog steeds geen idee van wat het betekent om als longpatiënt zo’n zware inspanning te leveren: hoeveel moeilijker is het voor hen dan voor iemand met een normale gezondheid? En is het überhaupt een goed idee voor iemand met longproblemen om een berg te lijf te gaan?

Het zijn cruciale vragen voor een programma waarbij de deelnemers expliciet aangeven dat ze meedoen om meer begrip te krijgen voor hun aandoening. Alleen lijkt het nu alsof je als long-covidpatiënt gewoon wat meer moet sporten om weer de oude te worden. En mensen met muco kunnen het leven kennelijk beter aan wanneer ze simpelweg meer bewegen. Je zal maar chronisch worstelen met je longen en met deze boodschap geconfronteerd worden.

Ik weet het, de makers van De klim van je leven hebben het vast niet zo bedoeld. Maar die onnadenkendheid past perfect bij het gebrek aan zorgvuldigheid dat het hele programma kenmerkt. Bij uitstek wanneer je miserie portretteert, is het je plicht om minstens je stinkende best te doen. Wie op dat vlak onder de maat scoort, maakt beter geen televisie.

Elke donderdag op Eén