De kleur van oorlog en passie in het liefdesverhaal van Holocaust-overlevers Nelly & Nadine ★★★★☆

Al vijftien jaar is de Zweedse regisseur Magnus Gertten in de ban van die beelden. Hij heeft twee documentaires gedraaid waarin hij uitzoekt hoe het deze Holocaust-overlevers vergaan is. Ook zijn nieuwe Nelly & Nadine focust op twee kampgevangenen. Een van hen is in de opnamen van 1945 te zien: Nadine Hwang.

Deze dochter van de Chinese ambassadeur in Spanje ontmoet op kerstavond 1944 in het kamp van Ravensbrück Nelly Mousset-Vos. Deze laatste, gescheiden van de vader van haar twee kinderen, heeft vóór de oorlog al relaties met vrouwen gehad. In het kamp worden Nelly, een gereputeerde operazangeres, en Nadine passioneel verliefd. Maar ze raken na enkele maanden gescheiden en vinden elkaar pas een kleine twee jaar later terug. Hoewel ze voor de buitenwereld nooit officieel een koppel vormen, leven ze onder één dak, vanaf 1950 in Venezuela, later in ons land.

Het pakkende aan Nelly & Nadine is dat het verhaal verteld wordt via de ogen van Sylvie Bianchi, Nelly’s kleindochter. Aan het begin van de film opent ze het archief van haar grootmoeder. Stap voor stap ontdekt ze wie Nelly écht was en leert ze meer over Nadine. Bianchi wist niets over hun relatie, hoewel ze altijd een goed contact had met haar grootmoeder.

Regisseur Gertten spreekt het idioom dat je verwacht van een in het verleden wroetende documentaire: een combinatie van oude (al dan niet) bewegende beelden, archiefstukken, korte interviews enz. Maar hij geeft er een intrigerende visuele draai aan. Eén voorbeeld: het kleurgebruik is adembenemend. Het contrast tussen het grijs-wit van het verleden en de diep verzadigde beelden van het heden is spectaculair. De roodtinten van alledaagse objecten als een trui, paprika en hanenkam zijn tijdens de étalonnage nog extra aangezet.

Rood, de kleur van de passie en de oorlog.

Vanaf 5/10 in de bioscoop.