De kindertijd van een kiwi en horror in een blokhutje: dit zijn de platen van de week

Jordan Rakei - What We Call Life ****

Jordan Rakei maakt nooit twee keer dezelfde plaat. What We Call Life, zijn vierde worp, drijft weg van de funky elektro van voorganger Origin en heeft nog minder uitstaans met de seventiesjazzfunk van zijn meesterwerk Wallflower. Naar eigen zeggen wortelt het nieuwe album in de therapiesessies die de in Londen gevestigde kiwi sinds 2019 volgt. Niet alleen Rakeis kindertijd en de scheiding van zijn ouders huizen in deze tedere, introspectieve liedjes, hij neemt er ook zijn huwelijk onder de loep. Bij momenten kreunen de teksten te fel onder al die intense psychotherapie, zoals in het protserige ‘Clouds’. Elders behoudt Rakei wél vinnig het evenwicht tussen pakkende biecht en James Blake-achtige ambientpop. Toch grijpt de multi-instrumentalist met de engelenstem ons pas bij het nekvel wanneer hij de jazz in zijn grooves laat opborrelen, zoals in ‘Family’ of het etherische ‘Unguarded’.

Sufjan Stevens & Angelo De Augustine - A Beginner’s Mind ****



Sufjan Stevens onderhoudt al langer een innige relatie met het witte doek, van songs voor Little Miss Sunshine over Call Me By Your Name tot I, Tonya. Vandaag maakt hij de omgekeerde beweging. De veertien songs op A Beginner’s Mind zijn gebaseerd op films die hij in een blokhutje bekeek met labelgenoot en protegé Angelo De Augustine. Diens stem doet een beetje aan Perfume Genius denken, maar nog meer lijkt het alsof zijn vocals soepel verglijden in die van Stevens. Het ontroerende ‘Reach Out’ werd gebaseerd op Der Himmel über Berlin, terwijl de twee zich elders lieten leiden door de surfersromantiek van Point Break of horrorprenten als The Thing en Hellraiser III. In de songs huizen conflict, desillusie en onrecht, maar die duistere inspiratie levert toch vooral parelende, soms wat campy folk op.

Lil Nas X - Montero ***

Geen popplaat doet zo 2021 aan als Montero, het debuut van Lil Nas X. Neuzelende soundcloudraps? Check. Frivole reggaeton en afrobeats? Jawel! Logge drillbeats? Uiteraard. Euforische poppunk? Logisch! Het Amerikaanse LGBTQ-icoon draagt emancipatie hoog in het vaandel en stampt de schotten tussen muziekgenres aan gruzelementen. Tegelijk vertelt hij belangwekkende verhalen over identiteit, mentale gezondheid en gender. Om al die redenen is dit een Belangrijke Plaat, ook al doen Nas’ muzikale vondsten niet altijd even geïnspireerd aan. Zullen we hem rustig laten groeien? Of is het daar te laat voor?