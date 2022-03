De jonge Wallander strikes again, met een nog beter plot dan het eerste seizoen

De Zweedse rechercheur Kurt Wallander, die bekendstaat om zijn misantropie, scherpzinnige geest en liefde voor klassieke muziek, kennen we in vele gedaanten. Allereerst natuurlijk als de hoofdpersoon in de Wallander-boeken van de Zweedse veelschrijver Henning Mankell (1948-2015), waarin hij voortdurend werd betrokken in complexe moordzaken. Die hadden stuk voor stuk – in de beste Zweedse traditie – als rode draad de vernietigende werking van het kapitalisme op de menselijke ziel.

Tussen 2005 en 2013 maakte de Zweedse televisie 32 afleveringen van de serie Wallander, met de geweldige Krister Henriksson in de hoofdrol. Hoewel elke aflevering een nieuwe zaak behandelde, werden op de achtergrond de gebeurtenissen in het leven van Wallander doorgenomen; de stroeve verhouding met zijn dochter en het komen en gaan van de vrouwen aan zijn zijde. In de laatste onvergetelijke afleveringen zien we hoe hij langzaam afglijdt in dementie en de grip op de wereld begint te verliezen.

De 12 afleveringen van de Britse versie van Wallander werden gemaakt tussen 2008 en 2016. Kenneth Branagh speelde hier Kurt Wallander. De voertaal was Engels, maar de opnamen vonden nog steeds plaats in en om het Zuid-Zweedse Ystad. Hoewel we altijd Krister Hendriksson zullen blijven missen, werkte het op de een of andere manier.

In 2020, vijf jaar na de dood van Mankell, begon op Netflix de serie Young Wallander. De reeks, waarvan nu het tweede seizoen is verschenen, is een Engelstalige Brits-Zweedse productie met de uitstekende Zweedse acteur Adam Pålsson in de hoofdrol. Hoewel de serie zich in het Zuid-Zweedse Malmö afspeelt, vonden de opnamen plaats in de Litouwse hoofdstad Vilnius, in hetzelfde sombere winterlicht als aan de overkant van het water. Een Engelssprekende Zweedse acteur die in deze tijd de jonge versie speelt van een bestaand personage in een als Malmö vermomd Vilnius – je moet er even doorheen kijken.

Neemt niet weg dat Young Wallander: Killer’s Shadow een prima misdaadserie is. Vooral het plot is een stuk beter dan dat van het eerste seizoen en ook zonder voorkennis te volgen. De serie begint met een ongeluk, dat al snel geen ongeluk maar een aanslag blijkt. Als duidelijk wordt dat het slachtoffer een verdachte van een eerdere moordzaak was, die inmiddels een andere identiteit heeft aangenomen, lijkt een wraakmotief een optie.

Ondertussen zijn er op het politiebureau intern ook de nodige strubbelingen. Onder meer met de nieuwe chef van Wallander, die hem het leven zuur maakt door hem voortdurend te herinneren aan protocollen – en er is geen enkele televisiespeurder te vinden die het protocol volgt.

Zweden kunnen echt misdaadseries maken – zelfs een Engelstalige die is opgenomen in Vilnius – maar Young Wallander 2 kan de herinnering niet uitwissen aan de in het Zweeds mompelende Kurt in zijn geliefde Ystad.

Young Wallander: Killer’s Shadow is te zien op Netflix.