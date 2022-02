‘De jager-verzamelaar’: een schets van een voorstelling ★★☆☆☆

We zien twee preppers aan het werk, daar in hun volgestouwde bunker. Ze zetten vallen op, trainen hun vaardigheden om zich te verdedigen tegen de vijand – vooral dan die in zichzelf. Maar de personages van acteur Titus De Voogdt en muzikant Jean-Yves Evrard wapenen zich niet tegen wat nog moet komen, maar tegen wat al is. “Ik stap eruit”, zo heeft De Voogdt tegen de baliebediende geroepen, toen hij zijn paspoort kwam inleveren. “Uit de zorgstaat, in het leven.” Niemand nodig hebben, autonoom zijn. Leven van de jacht op huisdieren: op het menu staat chien nature. Eigenhandig doodgeknuppeld, tot worst gedraaid en ingeblikt.

De verhouding tussen de twee mannen is schimmig. Aanvankelijk lijkt Evrard (“Ché”) de leermeester, al heeft hij eerder de uitstraling van een verstrooide Tati dan van een keiharde kolonel Kurtz. Ze scharrelen rond, bekwamen zich in het gebruik van bijl, boog en slagersmes, maar grimmig wordt het nooit. Later wordt die psychologische verhouding gelost en valt Evrard meer in zijn functionele rol van muzikant-bricoleur. Het eindeloze geknutsel met micro’s klopt inhoudelijk (het gaat over ‘het zelf doen’), maar vertraagt de boel ook behoorlijk.

Maar wat vertraagt het eigenlijk? In De jager-verzamelaar gebeurt op dramatisch niveau erg weinig. Het is een verzameling soms mooie beelden die een toestand oproepen zonder veel ontwikkeling. De queeste van De Voogdt is nochtans van mystieke aard. Zie het magnifieke openingsbeeld: een langzaam opgaand frontdoek onthult onder de hemelse gezangen van Le Poème Harmonique een middeleeuws tafereel. Een grote, in een goudkleurig nooddeken gehulde ‘ridder’ (Evrard) wordt geflankeerd door zijn eenvoudige knecht (De Voogdt). Een hartverscheurende Don Quichot en Sancho Panza, die hun windmolens gaan bevechten.

In de slotscène wordt datzelfde nooddeken symbool voor de desillusie van De Voogdt die, alleen gelaten, ervaart wat het prijskaartje is voor zijn verlangen. Wat zich aan mentale ontwikkeling voordoet tussen openings- en slotbeeld; het stapsgewijze inzicht dat het publiek samen met de protagonist ontdekt en voelt – dát is drama. Van zo’n drama is echter geen sprake. De Voogdt, Evrard en co-maker Greet Jacobs hebben van een interessant idee hoogstens een eerste schets van een voorstelling gemaakt. Nu nog de voorstelling.

Nog tot en met 26 februari in De Expeditie (Gent). compagnie-cecilia.be