‘De ideale plek om te reflecteren over oorlog en vrede’: WO I-expo ‘For Evermore’ focust op militaire begraafplaatsen

Kunnen we oorlogsslachtoffers eeuwig herdenken? Dat is een van de vragen die de tentoonstelling For Evermore van het In Flanders Fields Museum opwerpt. De expo belicht niet enkel de verborgen geschiedenis van militaire begraafplaatsen, maar ook de actuele waarde.

Een spinnenweb van blauwe lijnen op een kaart van de Westhoek toont de massale verhuizing van Britse slachtoffers net na de Eerste Wereldoorlog. De geïmproviseerde graven maakten plaats voor een tweehonderdtal strak aangelegde begraafplaatsen. “In de jaren twintig is er ongelooflijk gezeuld met lichamen”, vertelt historicus Dominiek Dendooven van het In Flanders Fields Museum. “Het overgrote deel van de militaire begraafplaatsen is Brits, omdat de Commonwealth als enige heeft beslist om niemand te repatriëren. Onze onderzoekers hebben voor ruim 63.000 soldaten uit het voormalige Britse Rijk bepaald waar ze oorspronkelijk zijn gevonden en waar ze nu begraven liggen.”

Een 3D-kaart met gekleurde staafjes visualiseert hoeveel slachtoffers van een bepaalde nationaliteit op een begraafplaats liggen. De vier Duitse staven steken er sterk bovenuit. “Zowel in Langemark als in Menen liggen meer dan 40.000 soldaten op een beperkte oppervlakte. Terwijl Tyne Cot Cemetery, de grootste Britse militaire begraafplaats ter wereld, ‘slechts’ 12.000 graven telt. De alomtegenwoordigheid van de Britten verdoezelt de andere slachtoffers deels.” De gekleurde kruisjes duiden de bijna 750 verdwenen begraafplaatsen aan. “Vroeger waren er minstens evenveel Duitse als Britse graven, maar na de Tweede Wereldoorlog zijn de Duitsers verzameld in massagraven.”

Vergeten slachtoffers

Centraal in de ruimte staat een witte maquette van Grootebeek Cemetery in Ouderdom, tussen Ieper en Poperinge, die de bezoekers helpt om een begraafplaats te lezen. Enkele elementen worden uitgelicht zoals het herdenkingsmonument Cross of Sacrifice en de beplanting – hier knotwilgen en de speciaal gekweekte rozensoort ‘Remembrance’. De soundscape die op de achtergrond speelt is gecreëerd met natuurgeluiden die ter plaatse zijn opgenomen. “Er ontbreken enkele graven van Franse soldaten die na de oorlog zijn opgegraven en teruggebracht. Tussen de 111 slachtoffers liggen een Nieuw-Zeelander en een Zuid-Afrikaan. Er is ook een apart Indiaas perceel aangelegd.”

Het toont hoe divers de oorlogsslachtoffers waren. “In het Duitse leger zat een belangrijke Deense minderheid uit Zuid-Jutland die dikwijls wordt vergeten. Zij spraken en voelden zich Deens, maar waren door Pruisen veroverd. Na de oorlog hebben ze in een referendum gekozen om zich weer bij Denemarken te vervoegen.” Ook joodse en islamitische graftekens hangen aan de muur. De Groote Oorlog oversteeg religie en nationaliteit. In een vitrinekastje ligt een vergeelde brief van de Chinese arbeider Wang met een tiental stempels die zijn bestemming nooit heeft gehaald. “Hij is vermoedelijk een van de 543 Chinezen die zijn omgekomen toen transportschip Athos is getorpedeerd. Hij heeft geen graf en wordt nergens herdacht.”

Ideologische campagne

“We bekijken de begraafplaats als ideologisch slagveld. Wat je nu ziet, is een bewuste creatie. Elke oorlogsbegraafplaats is op een bepaalde manier politiek”, legt Dendooven uit. Dat benadrukt ook Stephen Lodewyck, de directeur van het In Flanders Fields Museum. “Verschillende nationaliteiten lagen door elkaar begraven, omdat Duitse graven in handen van de geallieerden kwamen toen het front opschoof. Na de oorlog is ervoor gekozen om die menselijke resten te verplaatsen naar begraafplaatsen met slechts één nationaliteit. Men bracht de boodschap: ‘dit zijn onze makkers’. Terwijl het allemaal oorlogsslachtoffers zijn, ongeacht welk kamp.”

Beeld Birger Stichelbaut

De ideologische campagne van de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, die de Duitse oorlogsgraven onderhoudt, evolueert in de loop van de tijd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verandert de begraafplaats Langemark in een nationaalsocialistisch bedevaartsoord. “Volgens nazipropaganda hebben Duitse studenten daar in 1914 de tegenstanders aangevallen terwijl ze het Deutschlandlied zongen”, vertelt Dendooven. Ondertussen ijvert de organisatie voor vrede en verzoening. Een metersgrote affiche toont een reeks Franse oorlogsgraven met de slogan Darum Europa! erboven. “Ze waarschuwen voor de gevolgen van doorgedreven nationalisme.”

Getuigen van de oorlog

“De begraafplaatsen zijn de ideale plek om te reflecteren over oorlog en vrede”, benadrukt Dendooven. Lodewyck vult aan: “Als je die honderden grafstenen naast elkaar ziet staan en de individuele namen leest, kun je maar tot één besluit komen: oorlog draait altijd om verlies.” De tentoonstelling leent haar naam aan de Stone of Remembrance met de spreuk ‘their name liveth for evermore’. Naarmate de tijd verstrijkt, vervaagt ook de herinnering aan de oorlog. Kunnen we de oorlogsslachtoffers voor eeuwig herdenken? Lodewyck denkt van wel. “Dat is altijd het opzet geweest. De begraafplaatsen zijn tastbare getuigen van de oorlog. Zolang we ons erfgoed beschermen, houden we de herinnering aan de oorlog in leven.”

For Evermore – begraafplaatsen van de Eerste Wereldoorlog kadert in het nieuwe WO I-thema Landscapes – Feel Flanders Fields dat het herdenkingslandschap van de Westhoek in de kijker zet. De expo loopt nog tot 18 februari 2024 in het In Flanders Fields Museum in Ieper. Meer info: inflandersfields.be