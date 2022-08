De hits en missers van het najaar: het nieuwe televisieseizoen nu al doorgelicht

De nieuwe titels zijn voorgesteld, de zendschema’s uitgestuurd. Na een – ook op televisievlak – wel heel droge zomer kondigt zich eindelijk een nieuw televisieseizoen aan. Op basis van de ronkende persteksten en de eerste fragmenten maken we nu al een schifting. Welke programma’s moet je dit najaar gezien hebben en welke nieuwigheden kun je maar beter skippen.

Moet je gezien hebben

De tafel van vier

Beeld SBS

Of het iets wordt met de nieuwe actuatalkshow waarmee Play4 dit najaar uitpakt, is moeilijk te voorspellen. Achter de schermen valt te horen dat zelfs de tafel waar de titel naar verwijst nog niet helemaal op poten staat. Maar De tafel van vier is hoe dan ook een van de programma’s die je gezien moet hebben. Of toch minstens de eerste paar afleveringen. Want gedurfd is het wel. Zeker voor een zender die tien jaar geleden met De kruitfabriek al eens eerder potten probeerde te breken met zo’n actuatalkshow aan het begin van de televisieavond. Toen werden met onder andere Tom Lenaerts, Lieven Scheire, Gilles Decoster en Sofie Lemaire een hele rij bekende koppen in stelling gebracht om van het programma een succes te maken. Wat ondanks de star quality rond de tafel jammerlijk faalde.

Voor die star quality moet Gert Verhulst bij deze tweede poging helemaal in zijn eentje zorgen. De man die zijn zomers in Saint-Tropez spendeert en de rest van het jaar vanuit zijn penthouse op het Antwerpse Eilandje neerkijkt op de wereld, weet volgens de zender als geen ander wat er bij de mensen leeft. En hij durft – nog volgens de perstekst – de vragen op tafel te gooien die anderen net niet durven te stellen.

Welk soort gasten de vragen zal moeten beantwoorden is, net als het design van de tafel, nog een beetje flou. De tafel van vier wil geen concurrent zijn van De afspraak of Terzake maar mag ook geen format worden waarin de gebruikelijke stoet BV’s hun nieuwste projecten voor komen stellen. Alleen al om te zien welke namen Gert dan wel uit zijn adresboek tovert, wordt de eerste week interessant.

Vanaf 5 september op Play4

De ideale wereld

Beeld VRT

De ideale wereld is zo’n programma dat de laatste paar seizoenen weleens tussen de mazen van het net dreigde te vallen. Al was het maar omdat je als kijker nooit echt zeker wist of er die dag wel een uitzending was en wanneer die dan uitgezonden zou worden. Voetbalwedstrijden allerhande nopen de zenderbazen van Canvas immers geregeld tot schuiven met het zendschema. En De ideale wereld was daarbij meestal kind van de rekening. Bovendien was het missen van zo’n uitzending nooit echt een ramp. De grappigste filmpjes kwam je sowieso de dag nadien wel ergens op het wereldwijde web tegen.

Dit najaar moet dat anders zijn. Voortaan duikt De ideale wereld van maandag tot en met donderdag om kwart over tien bij Canvas op. Als humoristisch tegengewicht tegen alle kommer en kwel en de daarbij behorende sérieux op de zender. Een ingreep die niet alleen de kijker, die eindelijk een vaste afspraak krijgt, maar ook de redactie ten goede moet komen. Dat dagelijkse ritme laat hen immers toe om nog sneller op de actualiteit in te spelen.

Alsof daarmee nog niet genoeg stof van het programma geblazen is, pakt De ideale wereld ook met een nieuwe presentator uit. Voortaan neemt Ella Leyers de honneurs waar. Een position switch die het programma – volgens ingewijden – een forse injectie lifestyle oplevert zonder daarbij aan scherpte in te boeten. Dat ook krijger van vele oorlogen Jan Eelen als hoofdredacteur aan boord is gestapt, doet alvast het beste verhopen.

Vanaf 29 augustus op Canvas

Over de oceaan

Beeld VIER

Het leek, toen Over de oceaan vorig jaar werd voorgesteld, een behoorlijk absurd televisie-idee. Zes BV’s zonder noemenswaardige zeebenen werden op een zeilschip gezet en moesten, het liefst samen, de Atlantische Oceaan zien over te varen. Los van het gevaar en de praktische problemen die zo’n oversteek door onervaren zeilers met zich meebrengt, was het ook verhaaltechnisch een uitdaging. Want op zo’n schip gebeurt er, om het onrespectvol uit te drukken, niet zo geweldig veel. Er wordt al eens een zeil gehesen, zo’n schip gaat af en toe overstag, en met wat geluk kun je zelfs in een storm terechtkomen. Maar dan heb je het qua afwisseling wel zowat gehad. Toch werd het eerste seizoen, dat begin vorig jaar op tv kwam, een voltreffer.

Door de slopende overtocht, op een schip waar alle privacy ontbreekt, moesten de zeilende beroemdheden al snel kleur bekennen, en kregen we te zien wat andere formats vaak tevergeefs beloven: de mens achter de BV. Met dank ook aan de weergaloze kapitein Piet, die met zijn nuchtere houding en Hollandse branie het laatste restje sterallures bij zijn scheepsmaatjes overboord kieperde. Het blijft natuurlijk afwachten of het tweede seizoen de hoge verwachtingen in kan lossen.

De zeilende BV’s weten ondertussen wat hen te wachten staat, en zullen zich daar misschien wat beter op hebben voorbereid. Anderzijds, wanneer je – zoals Gert Verheyen al in de podcast MidMid onthulde – na elk WC-bezoek met je gebruikt toiletpapier in de hand weer naar buiten moet komen, dan blijft er van roem en de daarbij behorende kapsones nog maar weinig over. Hoe goed je ook voorbereid bent.

Later dit najaar op Play4

Wie zoekt die wint

Beeld VTM

Voor geld danst de beer. Het is een spreekwoord dat bij wel meer televisiemakers boven het bureau hangt. Met als gevolg dat we mensen van allerlei pluimage voor het oog van de camera de meest mensonterende dingen zagen doen in de hoop daar een paar duizend euro aan over te houden. Dansen tot je er letterlijk bij neervalt, jezelf uithongeren op een onherbergzaam eiland, een koeienoog eten of honderd dagen opgesloten zitten zonder privacy. Even zwaaien met een bundel bankbiljetten en de inschrijvingen lopen binnen.

Ook in Wie zoekt die wint komt er dat soort gezwaai aan te pas. De deelnemers stellen hun huis ter beschikking aan een team van ‘verstopexperts’ die in totaal 100.000 euro aan bankbiljetten droppen op de minst voor de hand liggende plaatsen. Denk daarbij gerust out of the box. Tussen spouwmuren, onder parketvloeren, achter kastwanden... alles kan en mag. De bewoners van het huis in kwestie krijgen daarna 30 minuten om zo veel mogelijk biljetten te vinden zonder hun woonst daarbij helemaal af te breken.

Natuurlijk is dat in se een behoorlijk cynisch format, en natuurlijk kijk je om te zien hoe ver mensen in hun afbraakwerken willen gaan voor dat extra briefje van honderd euro. Maar er zijn verzachtende omstandigheden die toch het beste doen verhopen. Zo is het programma bedacht door Wannes Deleu en Kamiel De Bruyne, die ons eerder al verrasten met het Eén-programma Sorry voor alles. En dan is er natuurlijk nog presentator Jens Dendoncker, die in zijn rol van Vlaanderens favoriete knuffelbeer elke opstoot van cynisme bij zowel deelnemer als kijker liefdevol de kop indrukt.

Op 3 september op VTM

Out of office

Beeld VTM

Het lijkt op het eerste gezicht een programma dat veeleer in de line-up van Eén thuishoort. Out of office speelt zich namelijk af op de Emiliushoeve, een zorgboerderij die gerund wordt door mensen met een beperking. Zij krijgen voor het opzetten van een eigen korteketenbiowinkel zes maanden lang versterking van vijf nieuwkomers. Alle vijf mensen die met een burn-out kampen en even niet weten waarheen met hun leven. Mensen ook die hopen opnieuw de juiste richting te vinden door de handen uit de mouwen en in de grond te stoppen.

Een bijzonder VTM- programma tussen al het sterrenstof elders op de zender. Logisch dus dat ook voor de presentatie een buitenbeentje uit de schuif werd getrokken. Acteur Bruno Vanden Broecke (Het eiland, Wat als?) werd bereid gevonden het hele project in goede banen te leiden. Hij steekt niet alleen zelf de handen uit de mouwen, maar probeert ook de wel heel diverse leden van zijn bouwteam wat dichter bij elkaar te brengen. Dat is namelijk waar het in Out of office om draait: leren van elkaar en elkaars kwaliteiten om zo je eigen situatie wat te kunnen relativeren. Of zoals Willem Wolput, een van de bewoners van de Emiliushoeve, het uitdrukt: “Eigenlijk is het niet zo moeilijk. Go with the flow. Doe waar je goesting in hebt. Maar hou het wel liefst veilig en legaal.”

Mocht dat allemaal wat zweverig lijken, geen paniek. Er wordt, geheel volgens de wetten van de commerciële televisie, zelfs in Out of office aan een spanningsboog gewerkt. Want op het einde van dit experiment volgt de vraag: keren ze terug naar hun job of geven ze hun leven een nieuwe wending? Maar voor u het antwoord daarop krijgt, eerst nog wat reclame.

Later dit najaar op VTM

De allerslimste mens ter wereld

Beeld SBS

Over het format van De slimste mens is ondertussen alles zowat gezegd en geschreven. Ja, de quiz in kwestie is niet altijd even vrouwvriendelijk. En ja, de moppen die er worden getapt zijn lang niet altijd even woke. Het klopt dat de een-tweetjes tussen presentator Erik Van Looy en zijn juryleden te hard voorbereid worden en dat de grappen over Eriks gebit ondertussen afgezaagd klinken. Zelfs de vraag of het niet het seizoen te veel is, begint ondertussen te vervelen.

En toch. Telkens het buiten donkerder en kouder wordt – dat laatste zal dit jaar voor het eerst ook binnen het geval zijn – zappen we met zijn allen toch weer naar de quiz die zich ondertussen al twintig seizoenen lang de populairste van Vlaanderen mag noemen.

Een programma dat al zo lang loopt als must-see bestempelen lijkt misschien wat vreemd. Maar de jaargang die dit najaar op tv komt, wordt dan ook een speciale. Het twintigste seizoen wordt immers een best of waarin de 33 beste en beruchtste kandidaten uit de roemrijke geschiedenis van het programma nog eens hun opwachting maken. So what, horen we u al denken. En eerlijk, dat dachten wij ook een beetje. Tot we de compilatiefilmpjes met hoogtepunten begonnen te bekijken die de zender verspreidt in aanloop naar de eerste uitzendingen. Tegen de verwachtingen in leverde dat een fijn weerzien op met het fanatisme van Tom Waes, de tranen van Olga Leyers of de absurde tussenkomsten van Jeroom. Een hernieuwde kennismaking die – voor het eerst sinds lang – doet uitkijken naar een nieuw seizoen van een door en door gekende quiz.

Vanaf 5 september op Play4

Wat we liever aan ons voorbij laten gaan

De schaal van Pascale

Beeld VTM

Akkoord, op televisie kunnen zelfs oersaaie bezigheden er plots spannend uitzien. Zo zijn we de voorbije jaren collectief enthousiast gemaakt voor koken, bakken, met legoblokken spelen en zelfs voor vogelpik. Maar wat ze ons bij VTM dit najaar proberen te verkopen, lijkt toch echt een brug te ver. In De schaal van Pascale – een speekselmedaille trouwens voor de bedenker van die titel – gaan Pascale Naessens en Kurt Rogiers samen op zoek naar de beste pottenbakker van het land. Jawel, dat leest u goed. Een programma over – met uitzondering van die ene scène uit de film Ghost – het meest onaantrekkelijke tijdverdrijf ooit. Maar wie weet, misschien lukt ook die televisietruc en dekken we binnenkort allemaal de tafel met zelfgebakken servies.

Vanaf 6 september op VTM

Extreme Makeover Vlaanderen

Beeld VTM

Er is dit najaar geen ontsnappen aan James Cooke. In James De Musical zet hij de levensverhalen van onder andere Alex Agnew, De Planckaerts en Karen Damen op muziek. Hij stapt mee aan boord in Over de oceaan, en mag dan ook nog eens met zijn verbouwbus rondrijden in Extreme Makeover Vlaanderen. Een programma dat je niet alleen om een overdosis Cooke te vermijden maar beter kunt overslaan. Cooke verbouwt in dat programma – met de hulp van een team vrijwilligers – het huis van iemand die dat zelf niet meer kan. Zoals de titel al doet vermoeden, is het programma gebaseerd op een Amerikaans format waarbij elke aflevering naar goede Amerikaanse traditie overgoten wordt met kilo’s bouwstof en emmers tranen en kwijl. Een emotionele busrit die je liever aan je voorbij laat gaan.

Later dit najaar op Play4

Back to the 90’s

Beeld VTM

De nineties mogen dan tegenwoordig weer hot zijn, dat betekent niet dat alles wat in die periode te krijgen of te zien was nu ook een comeback hoeft te maken. Maar dat is buiten Paul Jambers gerekend. Als mijn vrouw zelfs voor pottenbakken zendtijd krijgt, dan moet er met mijn archief toch ook nog iets aan te vangen zijn, moet Pieken Paultje gedacht hebben.

Back to the 90's is het resultaat van dat denkwerk. Een programma waarvoor de humaninterestgoeroe nog eens met een luizenkam door zijn al herhaaldelijk herkauwd archief ging op zoek naar lekkere brokken. Met die reportages onder de arm gaat hij op bezoek bij zijn getuigen van weleer om de onderwerpen die hij toen behandelde op hun relevantie te testen. Een experiment waar we – als we eerlijk zijn – nu al het resultaat van kennen.

Vanaf 6 september op VTM

For One Night Only

Beeld Kevin Velghe

Zou Niels Destadsbader zich zijn overstap naar de VRT al beklagen? Niet alleen staat hij sinds de heisa rond de exclusiviteitscontracten bekend als de poenpakker van de Reyerslaan, ook zijn eerste grote televisieproject had hij zich waarschijnlijk net iets anders voorgesteld. Dit najaar ‘mag’ Niels, samen met Dieter Coppens, For One Night Only presenteren. Een programma waarin hij samen met een aantal andere slachtoffers uit de kleren moet gaan.

Officieel doet hij dat om het taboe rond prostaat- en teelbalkanker de wereld uit te helpen, maar uiteraard moet dat ook een paar kijkcijferpieken opleveren. Al is het nog maar de vraag of dat ook zal lukken. De Nederlandse versie van het format stelde immers nogal teleur. Tijdens de stripact die het hoogtepunt moest worden, kwam geen enkele bekende piemel in beeld. ‘Lullig’ lieten de voornamelijk vrouwelijke kijkers op Twitter weten.

Later dit najaar op Eén