De hel, dat is de ander, wist Sartre al. En dat wordt nergens zo bewaarheid als op een filmset

Ewoud Ceulemans zet de blik op oneindig. Vandaag: Irma Vep.

“Ik kan interacties met andere mensen niet goed verdragen”, zegt René Vidal (Vincent Macaigne) in Irma Vep. Dat is nogal een handicap, merkt zijn psycholoog op, want is René geen filmregisseur? En moet je dan niet voortdurend in interactie gaan met anderen?

De nieuwe HBO-reeks Irma Vep, van de Franse regisseur Olivier Assayas, zit vol met dat soort reflecties, letterlijk en figuurlijk. Het is allemaal nogal meta: het is een remake van de gelijknamige film die Assayas in 1996 maakte, waarna hij een relatie aanknoopte met de Chinese hoofdrolspeelster Maggie Cheung. Ook René Vidal heeft in de jaren 90 Irma Vep gemaakt, en is nog altijd niet over zijn breuk met de Chinese hoofdrolspeelster uit die film.

Die film was bovendien een persiflage op Les Vampires, een ruim zeven uur durende detectivefilm uit 1916 van de Franse filmpionier Louis Feuillade. Vidal wil een zo getrouw mogelijke remake maken, en toont zijn cast en crew voortdurend fragmenten uit de originele stille film – fragmenten die de kijkers van Irma Vep ook te zien krijgen. Assayas lijkt soms te slim te willen zijn, met alle filmreferenties en de elfendertig lagen filmgeschiedenis waar hij mee uitpakt, maar u hoort ons niet klagen: dit is gevonden vreten voor filmnerds zoals wij. Bovendien wordt de reeks nooit zwaar op de hand: de verknipte personages die de cast van Irma Vep vormen, lopen heerlijk verloren in een tragikomische doolhof.

De grote kracht van Irma Vep schuilt immers in de satirische kijk op de film- en tv-industrie die de reeks is. Want niet alleen René Vidal is niet goed in interageren met de ander: élk personage uit Irma Vep is dat. De reeks volgt Mira Harberg (Alicia Vikander), een Amerikaanse filmster die door haar agent in de richting van succesvolle superheldenfilms geduwd wordt, maar zelf een nieuwe richting wil uitslaan. “Ik heb geen hit nodig,” zegt ze, “maar een goede film.” Ze torst de bagage van twee mislukte relaties mee – een met een voormalige tegenspeler, een met een voormalige assistente – en krijgt van haar nieuwe regisseur meteen te horen dat hij “slecht nieuws” voor haar heeft, “want ik ben nooit gelukkig”.

Geluk is moeilijk te vinden op een filmset, lijkt Irma Vep te willen zeggen. Ego’s daarentegen! De mannelijke hoofdrolspeler Edmond Lagrange (Vincent Lacoste) vindt dat hij niet naar waarde wordt geschat en heeft een contactverbod met een van zijn tegenspeelsters. De Duitse theateracteur Gottfried von Schack (Lars Eidinger) heeft dan weer een crackverslaving en opvallend weinig respect voor vrouwen. Les gens sont fous, les temps sont flous, klinkt het op de soundtrack.

En met die mensen wil Vidal een artistiek meesterwerk afleveren, terwijl hij “interacties met andere mensen niet goed verdraagt”? Veel plezier. L’enfer, c’est les autres, wist Sartre al, en dat wordt nergens zo bewaarheid als op een filmset.

Nu op Streamz.