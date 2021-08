De hamvraag is: hoe gelukkig wordt u echt van een superfit lichaam?

Het mooiste zinnetje uit het succesnummer ‘Physical’ van Olivia Newton-John is natuurlijk ‘let me hear your body talk.’ De hit uit 1981 haakte in op de aerobicsrage die toen in volle hevigheid losbarstte in Amerika. Met als voornaamste wegbereider filmlegende Jane Fonda die met haar videobanden een fortuin bij elkaar danste, huppelde en sprong.

Hoewel het lied van Newton-John niet voorkomt in de gelijknamige dramaserie van Apple TV+ gaan de tien delen wel degelijk over vrouwen die het gevecht met dreigend overgewicht aangaan. Hoofdpersoon is Sheila, gespeeld door de voortreffelijke Rose Byrne (42), bekend uit onder meer Mrs. America, die zich tijdens de coronacrisis jaloersmakend slank trainde om er voor deze serie superfit uit te zien.

Physical start begin jaren 80 in San Diego waar Sheila met haar man (een nietsnut met politieke ambities onder het motto ‘save the wave’) en dochtertje zich wentelt in de tijdgeest van een tolerante samenleving waar drugs bijvoorbeeld makkelijk verkrijgbaar zijn. Sheila zucht echter onder een groot geheim: ze lijdt aan boulimie.

Ze koopt in de drive-inrestaurants van San Diego enorme porties cheeseburgers die ze daarna in een allerijl gehuurde motelkamer verorbert en ook meteen weer uitkotst. Het vormt een bewijs dat zij verre van tevreden is met haar thuissituatie waar zij de onhebbelijkheden van haar echtgenoot met moeite slikt.

Haar frustratie deelt zij met de kijker in een innerlijke monoloog waarin zij goudeerlijk haar mening geeft over de mensen die haar omringen en ook zichzelf niet spaart van een ongezonde dosis zelfhaat. Het is een scenariotrucje dat in de serie voor de verandering eens wonderwel goed werkt. Zo krijgt het publiek een inkijk in haar echte ziel. En dat komt eigenlijk op het volgende neer: luister naar je lichaam. Maar dat kan ook obsessief gedrag tot gevolg hebben.

Door toeval komt Sheila in contact met een aerobicsklasje waar zij schuchter aan begint. Gaandeweg krijgt zij de smaak te pakken. Een videoserie met haar oefeninstructies lijkt haar een goed plan. Ze wordt een kloon van Jane Fonda, wier videoserie vorig jaar tijdens corona op dvd opleefde onder vrouwen en mannen die opeens thuis hun work-outs moesten uitvoeren.

Wordt Sheila net zo’n aerobicskoningin als Fonda? Laten we dat maar in het midden laten. Het is wel zo dat Physical een cynisch ondertoontje heeft dat in Amerika niet iedereen beviel. Het bitsige, terugkerende commentaar dat telkens aan het brein van Sheila ontsnapt vond niet iedereen even geslaagd. Te negatief, te afkeurend.

Toch maakt deze insteek Physical zo bijzonder vermakelijk. Plus, de serie weet de jaren 80 perfect te raken met kleding, kapsels, muziek, interieurs en wagenpark. De hamvraag is echter: hoe gelukkig wordt een mens nu echt van een slank, lening en superfit lichaam?

Physical, te zien op Apple TV.