De grote theatrale transformatie van Toneelhuis: jonger, breder en inclusiever

Een radicale verandering, maar geen revolutie – zo vatte artistiek directeur Kathleen Treier de nieuwe koers van het Antwerpse Toneelhuis samen. Dat is natuurlijk een diplomatische woordkeuze: voorzichtig genoeg om een ouder en vertrouwd publiek niet af te schrikken, prikkelend genoeg om jong volk nieuwsgierig te maken. Maar de samenstelling van de nieuwe équipe bewijst wel dat het Toneelhuis menens is met zijn eerder geformuleerde voornemens om op alle vlakken te verjongen, verbreden en inclusiever te worden.

Contratenor Benjamin Abel Meirhaeghe gaat bij het Toneelhuis aan de slag met de madrigalen van Monteverdi. Beeld Joris Casaer

Om deze omwenteling te realiseren zet Toneelhuis twee sporen uit. Enerzijds blijft het vertrouwde model van de ‘vaste makers’ bestaan en verwelkomt Toneelhuis de komende vijf jaar drie nieuwe namen. Lisaboa Houbrechts (°1992) werkte de afgelopen jaren al in de Bourla binnen het ontwikkelingstraject P.U.L.S. en stroomt nu door. Ze zet barokke en muzikale verhalen op en zal vanaf 2023 een trilogie maken rond intergenerationeel geweld. Nog zo’n liefhebber van het grote gebaar is contratenor Benjamin Abel Meirhaeghe (°1995), die furore maakte in de operawereld en bij het Toneelhuis die muzikale lijn verder zal ontwikkelen - in het voorjaar van 2023 gaat hij aan de slag met de madrigalen van Monteverdi.

Gorges Ocloo, hier met Martha Balthazar en Khalid Koujili. Beeld Tim Coppens

Dan is er nog de uit Ghana afkomstige regisseur Gorges Ocloo (°1988), die zich in zijn afwezigheid op de persvoorstelling laat vertegenwoordigen door een zwarte Barbiepop. De man krijgt een wel héél drukke agenda, want hij combineert zijn aanstelling in Toneelhuis met een residentschap bij het Gentse muziektheater LOD én een gedeeld artistiek leiderschap bij het Mechelse theaterhuis De Maan. Ocloos’ beeldtaal is multidisciplinair en magisch - het zijn fabels met een vaak grimmige politieke ondertoon.

Emancipatie

De drie nieuwelingen worden geflankeerd door oude bekenden: toneelspelersgezelschap Olympique Dramatique en makerscollectief FC Bergman blijven ook de volgende beleidsperiode (2023-2027) bij het Toneelhuis. Alle vijf makers krijgen van Treier de missie mee om “een geactualiseerde en geëmancipeerde mentaliteit binnen te brengen in de grote zaal”. Dat is nodig, want in de vijf voorgaande jaren heeft de kunstensector een enorme evolutie doorgemaakt. Bij aanvang van de vorige beleidsperiode, onder artistiek leiderschap van Guy Cassiers, was er nog geen sprake van #MeToo, Black Lives Matter en hadden we het amper over de lgbtq+-beweging. De nieuwe stemmen in de Bourla zullen, expliciet of impliciet, deze topics binnenbrengen.

Een tweede spoor, nieuw in de werking van Toneelhuis, is het concept van de ‘vrije ruimte’, waar projectmatig met kunstenaars wordt samengewerkt. In het eerste jaar coproduceert Toneelhuis regisseur Naomi Velissariou (die overigens passend aan de slag gaat met Atropa, een van Guy Cassiers’ successtukken) en de jonge maker en performer Jaouad Alloul. Deze ‘vrije ruimte’ is een goede zet, want een stadstheater is en blijft een log dier. Door elk jaar nieuwe verbindingen aan te gaan verzekert het huis zich van een wereldse vinger aan de pols.

Maud Van de Velde, Kathleen Treier en Elsemieke Scholte van Toneelhuis. Beeld Kristof Ghyselinck

Wie de samenstelling van de nieuwe artistieke ploeg overziet, moet daarnaast vaststellen dat Toneelhuis voluit kiest voor de grote theatraliteit, met onderliggend een scherp politieke inslag. Hier geen lecture performances of zuinige monologen, maar theatrale uitbundigheid. Alleen Olympique Dramatique hanteert een vrij sobere vorm van teksttoneel, de signatuur van de vier anderen is uitgesproken kleurrijk, multidisciplinair en explosief, met een politieke lading die liever wordt verbeeld dan uitgesproken. Yep, de grote theatraliteit mag weer. En de Bourlaschouwburg wil zo vanaf 2023 opnieuw de plek worden where the magic happens.