De grandioze sciencefictionroman van Martin MacInnes bewijst: alles is met elkaar verbonden

Het geweld van haar vader beu, waadt de 10-jarige Leigh op een middag de rivier in, van plan er een einde aan te maken. Tot ze geen grond meer onder de voeten voelt, gulpen water binnenkrijgt en merkt hoe ze niet alleen omgeven wordt door organismen, maar er ook deel van uitmaakt. Dit inzicht redt haar niet alleen van de dood, maar geeft haar leven ook een nieuwe wending.

Later gaat ze mariene ecologie studeren en komt ze op het expeditieschip Endeavour terecht, dat in de Atlantische Oceaan een hydrothermaal ventilatiekanaal onderzoekt dat volgens metingen de onmogelijke diepte van 200 kilometer zou hebben. Tijdens een zwempartij boven dit gat in de aardkorst overkomt haar hetzelfde als al die jaren eerder. Ze hallucineert, ziet fantastische dieren en planten en krijgt opnieuw het gevoel dat het water haar tegelijkertijd een ontsnapping en een thuiskomst biedt.

Oortwolk

In Martin MacInnes’ Overgave spelen zowel Leigh als ons menselijk geschipper tussen verlangen naar autonomie en verbondenheid de hoofdrol, en dit op een snel veranderende aarde, waar de mens het steeds moeilijker krijgt om te overleven. Dat Leigh afstamt van pioniers van de Vereenigde Oostindische Compagnie en op een ruimtemissie belandt waarbij de algen die ze kweekt voedsel vormen dat langere ruimtereizen mogelijk maakt, zal dus wel geen toevallige parallel zijn.

Die missie komt er nadat astronomen een mysterieus ovaalvormig object hebben ontdekt dat koers lijkt te zetten naar de aarde, maar dan plots in het niets verdwijnt.

Wanneer er niet veel later een signaal van de verloren gewaande Voyager I wordt opgevangen dat afkomstig blijkt uit de Oortwolk, waar dat toestel helemaal niet zou kunnen zijn, dringt nader onderzoek zich op.

In goede sciencefiction vormen ruimtereizen en buitenaards leven middelen om de psychologie van de personages uit te diepen en iets te zeggen over de wereld van vandaag. Anders is het niet meer dan goedkoop escapisme dat weinig koude kleren raakt.

Terrreur

Overgave is in dit opzicht uitstekende sciencefiction, want het boek geeft niet alleen een uitgepuurd beeld van wat Leigh drijft, het koppelt daaraan ook heel wat filosofische vragen over en bezwaren tegen ons dagelijks handelen en de premissen erachter.

Zo wil Leigh niet dat de genen van de organismen die in het ventilatiekanaal zijn aangetroffen ingebracht worden in de algen die dienen als voeding voor de astronauten, omdat het om de privatisering van biologisch materiaal zou gaan. In een bredere context ziet ze die organismen als essentiële componenten van het leven, die door middel van symbiose overal in het heelal hun vruchten hebben afgeworpen.

‘Symbiose,’ zegt ze, ‘is het opbouwen van weerstand door wederzijdse inspanning.’ Waarmee ze niet alleen iets zegt over de plaats van de mens in dit heelal, maar ook een metafoor geeft voor haar leven, getekend als het is door de onophoudelijke fysieke en psychologische terreur van haar vader en haar eigen verzet ertegen.