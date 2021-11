‘De gebroeders Schimm’: ghostbusters op Vlaamse wijze

Er was een tijd dat een horrorfilm een griezelfilm genoemd werd. Hoewel Van Dale de twee als synoniem beschouwt denk ik tegenwoordig bij griezelfilm aan een film die kinderen laat schrikken zonder ze met nachtmerries op te zadelen, maar volwassenen geen angst aanjaagt. Zo bekeken is De gebroeders Schimm een griezelfilm pur sang.

Daarin wordt de rebelse tiener Lilith door haar alleenstaande moeder naar een kostschool gestuurd omdat mams voor haar werk naar Nieuw-Zeeland verkast. De andere hoofdpersonages zijn de broers uit de titel, twee professionele spokenjagers. Lilith wil, in navolging van haar boekenheldin Sylvia Schaduwlicht, een paranormale detective worden. Als ze het pad kruist van de Schimms volgen enkele wilde avonturen met spoken en demonen. De film levert levenslessen bij de vleet (pesten is slecht, iedereen is uniek en ouders hebben écht wel het beste voor met hun kinderen) maar verwordt nooit tot prekerige cinema.

“Ge denkt te veel in clichés”, luidt het in de openingsdialoog en wie van slechte wil is kan stellen dat ook het regisseursduo, op de generiek aangeduid als De Gebroeders Van Ostade, te veel met gemeenplaatsen jongleert. Al kun je ook beweren dat het tweespan zijn klassiekers kent. Het heeft de mosterd gehaald bij de griezel- en spokenfamiliefilms die in de jaren 80 populair waren. Denk aan Gremlins, The Goonies, E.T. of Ghostbusters. De doorgewinterde cinefiel kan genieten van verwijzingen naar Sergio Leone en de recente (horror)films Under the Skin en Us. Of van een discussie, die geen kind zal begrijpen, tussen regisseurs Jan Verheyen en Jonas Govaerts.

Ondanks het stuntelige acteren van sommige kinderen, productplacement voor Ikea, het irritante tussentaaltje en de opdringerige score, overheerst een positief gevoel: de Van Ostades, die zelf de spokenjagers vertolken, zijn de eersten om zichzelf te relativeren. De combinatie van swingende avonturen, een geslaagde sfeerschepping en woordgrappen uit de Kiekeboe-school (de orakelkaarten van Hercule Tarrot, een spook met een wit laken is een white spirit) werkt aanstekelijk. Het kind in mij is nooit bang geweest en de volwassene heeft goed gelachen.

De gebroeders Schimm speelt nu in de bioscoop.