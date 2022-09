De geboorte van Redcar: hoe Christine and the Queens tot zichzelf kwam ★★★★☆

“Quitte à me troller, trolle-moi avec les vraies attaques”, zo kon je eerder dit jaar lezen op de TikTok-account van de zanger die voorheen bekend stond als Héloïse Adélaïde Letissier, het brein achter Christine and the Queens. “Dis que je suis devenue psychotique et donc que mon masculin est une psychose.” Met die strijdvaardige uithaal counterde hij de seksistische trollen die hem online belaagde na zijn mededeling dat hij zich vanaf heden, na lang gewetensonderzoek, man voelt. “Je me genre au masculin, depuis un an maintenant”, schreef hij. Bovendien wenst hij vanaf nu met Redcar te worden aangesproken.

Redcar is meteen het alias waarmee de artiest die zich voorheen nog met Chris liet aanspreken zijn nieuwe ik uitdiept op Redcar les adorables étoiles (prologue). Het derde album van Christine and the Queens gaat immers over groeien en openbloeien, over de vrijheid die genderfluïditeit biedt, over de maakbare identiteit. “Redcar is een poëtische en een filosofische constructie die mij helpt in mijn wording”, aldus Redcar zelf.

Christine and the Queens. Beeld rv

Zonder slag of stoot verliep het proces niet, zo bleek al uit de eerste single ‘Je te vois enfin’, een song over verdwalen en vervellen. “Je me souviens jeune animal je courais bien loin / Dans la forêt pour chercher mon chemin / J’étais perdu mais comptait seulement le présent”, klinkt het er te midden van ijzige synthpop à la New Order. Uit deze zoektocht ontspruit zelfliefde en zelfaanvaarding. “Les choix sont faits, et les choix se font”, zingt Redcar er kordaat. “Un pied devant l’autre, et seconde après seconde.”

Zo’n doorwrochte biecht aardt moeilijk in de warmbloedige, aan Amerikaanse soulpop refererende sound die Christine and the Queens in het verleden aanhing. Zeker, het gros van deze songs zweert nog steeds bij elektronische popmuziek, zij het van het grilligere, hoekigere type. De beats doen stugger aan, de synths onheilspellender, de melodieën minder voor de hand liggend. Niet de funky soul van Michael Jackson is een toetssteen maar de onderkoelde new wave uit het begin van de jaren 80.

Acht minuten

‘Tu sais ce qu’il me faut’ laat protserig theater paren met de romantische new-wavepop van O.M.D. en Pat Benatar. Het acht minuten durende ‘Combien de temps’ is Siouxsie & The Banshees op een vierkanten industriële groove. ‘Tu sais ce qu’il me faut’ schippert tussen Ultravox en Mylène Farmer.

We horen Christine and the Queens het liefst wanneer de band breekbaarheid in etherische zangharmonieën smokkelt zoals in ‘Rien dire’ of het in bevroren galm ondergedompelde ‘La clairefontaine’. Het is succulent gesmacht dat bloed doet stollen en gal doet verkruimelen.

Moge haar trollen erin stikken.

Redcar les adorables étoiles (prologue) verschijnt 23/9 op Because