De fontein aan ideeën over filosofie, samenleving, religie, wiskunde en technologie blijft ook in dit tweede seizoen welig gutsen

Ondanks een tijdssprong van meer dan honderd jaar zijn de sleutelpersonages in het tweede seizoen van Apples prestigereeks Foundation dezelfde gebleven als in jaargang één. Maar toch lijkt het alsof we hier naar een compleet nieuwe reeks zitten te kijken. Er zijn extra schakelaars aangeknipt, alle lampjes en zekeringen in de cockpit branden nu. Dat eerste seizoen was ook allerminst onaardig, maar het bracht vooral veel beloftes naar het scherm die later nog moesten worden ingelost. Met seizoen twee is – ik leen de term even uit een andere scifireeks – warp speed ingezet.

Dit geldt ook voor de vertelling. Het keizerrijk van de Cleons is sneller en sneller aan het verbrokkelen. De Foundation, een bibliotheek van de beschaving die volgens een mathematische profetie op de rand van een complete instorting staat, begint het centrum van een godsdienst te worden, die stilaan op voet van oorlog komt met het nog altijd van hubris vervulde Cleon-imperium.

Er wordt nog altijd ontzettend veel geleuterd in Foundation. De fontein aan ideeën over filosofie, samenleving, religie, wiskunde en technologie, al dan niet ontleend aan de boekenreeks van schrijver Isaac Asimov, blijft welig gutsen. Maar er zit meer panache in de actie, meer swashbuckling, zoals dat heet. Ruimteschepen vliegen op het laatste nippertje weg van een gevaar op een planeetoppervlak. Weidse kraanshots laten landingsplatformen honderden meters boven grootsteden zien, waar iemand vol ongeduld wacht op het groot bezoek in het landende ruimtetuig. Wild geworden spinachtige robots ter grootte van het Sportpaleis staan een paar protagonisten naar het leven.

Het is alsof showrunner David S. Goyer met opzet een paar bekende vormelementen uit zowel Star Wars als Star Trek aan zijn brouwsel heeft toegevoegd. Alsof hij dacht: wij zijn hier wel mooi Asimov aan het verfilmen, de inspiratie voor de hele scifi-mikmak van de jaren zestig en zeventig, dus hún ideeën zijn evengoed de ónze.

Toen Goyer twee jaar geleden aankondigde dat zijn reeks een tijdsbestek van zo’n duizend jaar moet overspannen over acht seizoenen heen, leek dat een beetje té ambitieus. Maar nu we daar al enkele eeuwen in zijn gevorderd (een tijdssprong eind vorig seizoen, nog eentje in de overgang naar dit seizoen) wordt al snel duidelijk dat dat misschien wel een meesterlijk plan is: zo introduceer je iedere jaargang wel mooi frisse nieuwe verhaallijnen en nieuwe personages. Met de vaste waarden die dankzij handige tijdsparadoxen en kloontechnologie – het is per slot van rekening scifi – evengoed blijven terugkeren. Gelukkig maar, want zonder die ellendige hufter van een Father Day (Lee Pace), de middelste van dat triumviraat der gekloonde keizers, was Foundation dramatisch niet half zo interessant geweest.

Te zien op Apple TV+.