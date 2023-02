De film ‘Cocaine Bear’ is slecht met een reden: ‘Aandacht is de valuta van vandaag. Hoe schandaliger, hoe beter’

De titel Cocaine Bear verhult weinig: de nieuwe film van Elizabeth Banks (49) gaat echt over een zwarte beer die coke snuift. En geloof het of niet, dat is gebaseerd op waargebeurde feiten. In Tennessee in 1985 gooide Andrew Thornton, een veroordeelde drugssmokkelaar, zijn plunjezak vol cocaïne uit een vliegtuig. Die zak werd niet gevonden door een gure trawant, maar door een zwarte beer van om en bij de 80 kilogram. Dat leverde hem de passende bijnaam Pablo EscoBear op: het dier verorberde in totaal zowat 31 kilogram coke en overleed een uur na zijn drugszwijmel aan een combinatie van hersen-, hart-, long- en nierfalen. Tot zover de waargebeurde feiten, en misschien maar goed ook, want in de film komt er nog een heus door de beer veroorzaakt bloedbad bij. Cocaine Bear is niet enkel absurd, maar vooral ook luguber.

Luguber en absurd, niet meteen woorden die we koppelen aan succes of een goede film. Jan Verheyen, regisseur die ooit nog verschillende nachten van de wansmaak organiseerde, weerlegt dat graag. “Heel wat mensen houden met reden van vreemde films als Cocaine Bear. En weet je waarom? Omdat ze zo ontiegelijk vermakelijk zijn. ‘Goede slechte films’ overstijgen hun eigen gebreken en dat maakt ze amusant. Je weet wat je kan verwachten van een prent die Cocaine Bear heet. Ze neemt zichzelf niet te serieus, daarom voelt het geheel aan als een dikke vette knipoog. Dat vinden we heerlijk.”

“En dan is er nog de ethische vraag", zegt Verheyen. “Je moreel kompas verbiedt je eigenlijk om te lachen met een cocaïneverslaafde beer die een tiental mensen opvreet. Dat zorgt voor een ‘hoho’ in plaats van een ‘haha’, een soort grote Jodenmop zonder iemand te schofferen. Kijk, als het grappig is, is het grappig, en als je je amuseert, was het leuk. Zo simpel is het en daar slagen films als Cocaine Bear goed in en daarom houden zoveel mensen er zo van.”

Hypewaardig

Naast “amusant” en “zelfrelativerend” lijkt Cocaine Bear op het eerste gezicht ook wat onbenullig en nietszeggend. Maar er zit wel degelijk een heus plan achter, zorgvuldig uitgetekend door de filmstudio.

“Aandacht is de valuta van vandaag”, legde de Amerikaanse marketingprofessor Karen Freberg uit bij marketingplatform The Drum. “Hoe schandaliger en unieker een verhaal, hoe meer aandacht het trekt. Mensen hunkeren naar nieuw amusement om hen af te leiden van andere zaken.” “De trailer bezit alles wat een hype-waardige film tegenwoordig nodig heeft: geweld, drugs, absurditeit, bloed, nog meer bloed en een beestige slechterik”, gaat marketeer Robert Passikoff verder.

De cijfers bewijzen alvast het gelijk van bovenstaande stellingen. De trailer van Cocaine Bear werd de voorbije maanden meer dan 16 miljoen keer bekeken en zorgde voor een hoop opwinding online. De trailer toont wat je kan verwachten: een horrorverhaal dat de grenzen van absurditeit opzoekt en zo heel wat bizarre situaties creëert. Het ene moment ontdoet EscoBear een paar personen van hun ledematen, het andere moment rolt hij lazarus over de grond. Idem voor de reclamespotjes: EscoBear die snuift van een afgebeten been op fleurige reggaemuziek of een douche neemt in coke, het levert ruim 1,4 miljoen likes en reacties op.

Beestenfilms

Absurde films als Cocaine Bear bestaan natuurlijk al langer en het is ook zeker niet de eerste keer dat ze scoren. “In de jaren 70 had je een hele stroom aan ‘grote beestenfilms’. Na het succes van Jaws kreeg zowat elk beest zijn moordlustige film, zelfs kikkers en konijnen”, weet Jan Verheyen. In 2006 nog kregen liefhebbers van het comedy-horrorgenre Snakes on a Plane, waarin Samuel L. Jackson het opneemt in een vliegtuig tegen 300 slangen die strak staan van de feromonen. Nog voor de release groeide de onlinefanbase enorm snel, al deed de film het financieel nooit echt goed. Later volgden genoeg voorbeelden waaruit blijkt dat comedy-horror wel bakken geld kan opbrengen. Recent nog bracht M3GAN, het zorgzame maar moordlustige huisrobotje, wereldwijd 171 miljoen dollar (161 miljoen euro) op. Collega-beer Winnie The Pooh verdiende in enkele weken zijn investering al vijftig keer terug op zijn rooftocht in Winnie-the-Pooh: Blood and Honey. Allen zijn het absurde moordenaars die miljoenen vergaarden met een klein budget.

'Snakes on a Plane'. Beeld RV

Al is Cocaine Bear op dit vlak anders: de beer is een even absurde moordenaar, maar een klein budget heeft die dan weer niet. Universal Pictures pompte ongeveer 35 miljoen dollar (33 miljoen euro) in de harige junkie, waarvan de dure special effects een flink deel voor hun rekening nemen. Bovendien trok men ook de portefeuille open om een goede cast bijeen te krijgen. U ziet onder meer de intussen overleden Ray Liotta (Goodfellas), O’Shea Jackson (Straight Outta Compton) en Kristofer Hivju (Game of Thrones).

Een mooie cast, bonte moordenaar, aantrekkelijk genre, onlinehype en een marketingexploot, het kan haast niet mislopen voor Cocaine Bear. Dat blijkt ook uit de eerste inkomsten. De film speelt sinds vorige week in de zalen en verdiende al bijna zijn initiële investering terug. Experts verwachten dan ook een winst van minstens 100 miljoen dollar. En waar geld is, is een weg, bewijst screenwriter Jimmy Warden aan Variety. “Ik heb meerdere sequels in gedachten, we eindigen waarschijnlijk met Cocaine Bear in de ruimte.”