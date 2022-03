Podcast Duidelijk (25 min)

▶ De festivalzomer zat nog nooit zo vol: ‘Ik hou mijn hart vast voor wat er ná de zomer volgt’

Rock Werchter in 2018. Deze zomer kunnen de festivals (hopelijk) eindelijk weer doorgaan. Beeld Stefaan Temmerman

Na twee magere jaren hebben we eindelijk weer een festivalzomer om naar uit te kijken. Met nieuwe evenementen en bestaande festivals die voor een extraatje zorgen. We maken je wegwijs in het grootste aanbod ooit. En we moeten het ook over de prijzen hebben, festivals waren nog nooit zo duur. Is dat allemaal nog wel betaalbaar in financieel zware tijden, in het bijzonder voor het jonge festivalpubliek?