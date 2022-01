‘De essentie van black metal is de chaos van de wereld’: Vlaamse band Wiegedood brengt vierde plaat uit

Van extreme muziek over spraakmakende clips tot een controversiële bandnaam: het Vlaamse Wiegedood kiest bewust voor de weg van de meeste weerstand. Met succes: hun vierde plaat verschijnt op een internationaal label en wereldwijd laten fans het bandlogo op diverse lichaamsdelen tatoeëren.

Acht jaar speelde hij bas bij Amenra, maar bij het begin van de pandemie verliet Levy Seynaeve (31) Vlaanderens bekendste en populairste heavy band. “Ik was al jaren aan een stuk aan het toeren: als ik niet onderweg was met Amenra, dan wel met een van mijn andere bands. Ik leefde uit mijn koffer, speelde zo’n 300 shows per jaar. En dan, plots, kwam alles tot stilstand door de lockdown. Ik viel van het ene uiterste in het andere. Het dwong me om na te denken over waar ik mee bezig was. Werd ik gelukkig van dat constante toeren? Nee. Ik heb dan gekozen voor de band die ik in 2014 samen met twee vrienden oprichtte: de blackmetalband Wiegedood. En dus aan de jongens van Amenra gezegd dat ze naar een andere bassist op zoek moesten. Sommigen zullen het wel gek vinden dat ik een succesvolle band laat vallen voor een minder bekende groep, maar Wiegedood is mijn kindje. En sowieso speel ik liever gitaar dan bas.”

Black metal, is dat niet dat genre van die gekke Noren die kerken in brand steken? “Da’s een van de vele uitingen”, zegt Seynaeve. “Maar wij zijn altijd ver weg gebleven van alle, al dan niet satanische, symboliek.”

‘Wij’, dat zijn naast Seynaeve (zang, gitaar) Wim Coppers (drums) en Gilles Demolder (gitaar). Onder de naam Wiegedood brachten ze al drie platen uit: de trilogie De doden hebben het goed, die tussen 2015 en 2018 verscheen. Een drieluik dat draait rond de dood van Florent Pevée, de 22-jarige frontman van het beloftevolle Kabul Golf Club die eind 2013 bij een verkeersongeval om het leven kwam. De drie platen waren telkens op dezelfde manier opgebouwd, wat de speelruimte van de band beperkte. “Toen we de eerste plaat maakten, lagen de twee andere grotendeels al vast.”

Met de nieuwe, vierde worp There’s always Blood at the End of the Road komt daar nu verandering in. Het is een uiterst gevarieerde plaat die keelzang, razende riffs en brutale drums afwisselt met pakweg een subtiele verwijzing naar de legendarische (opgepast, hier komt een woord dat veel Scrabble-punten oplevert) gipsyjazzgitarist Django Reinhardt. Of zoals Seynaeve het kernachtig omschrijft: “Deze plaat is de soundtrack bij een of andere gestoorde film. De essentie van black metal is de chaos van de wereld en de complexiteit van het leven vatten. Ik moet zeggen: aan inspiratie momenteel geen gebrek.”

Al zet de coronapandemie de band ook een stevige pad in de korf: de Europese tournee die de release van de plaat zou ondersteunen is net geannuleerd. “Eigenlijk is dit album al in augustus 2020 opgenomen”, zegt Seynaeve. “We hebben in samenspraak met ons label Century Media Records (een onderdeel van Sony Music Entertainment, TDS) beslist om de plaat pas in januari 2022 uit te brengen, ervan uitgaande dat het ergste coronaleed dan geleden zou zijn en we zouden kunnen optreden. We wilden er alles aan doen om zoveel mogelijk te spelen, desnoods voor een zittend publiek met mondmaskers, al is dat niet bepaald wat je van een blackmetalshow verwacht. Maar helaas. We zijn nu volop aan het kijken naar nieuwe data later dit jaar.”

In afwachting van de tournee kunnen de fans zich troosten met een reeks video’s die de release van There’s always Blood at the End of the Road ondersteunen. Zo kreeg het openingsnummer ‘FN Scar 16’ een clip mee waarin duizenden kakkerlakken minutenlang door het beeld kronkelen. Dermate heftig dat het label van Wiegedood zich genoodzaakt zag de clip te starten met een waarschuwing aan kijkers met epilepsie.

Beeld Geert Braekers

Het is niet de eerste spraakmakende video van de band. Het titelnummer van De doden hebben het goed III toonde een naakte man die aan een koord bengelt. “We proberen creatief te zijn met weinig middelen en tegelijkertijd een stevig what the fuck-gevoel te creëren.”

Niet alleen de clips, ook de naam Wiegedood zorgt - althans bij een Nederlandstalig publiek - voor opzien. “In het begin kregen we daar veel negatieve reacties op. Ik snap dat wel. Maar voor ons staat die naam symbool voor de dingen in het leven waar je absoluut geen controle over hebt. Ook dat proberen we met onze muziek te vatten.”

Dat Wiegedood inmiddels op een internationale fanbase kan rekenen, blijkt uit de Facebook-pagina van de groep, waar mannen en vrouwen van allerlei nationaliteiten trots poseren met een tattoo van het bandlogo. “Ja, maf hé. Onze drummer heeft er intussen ook één. Ik zal wel moeten volgen, zeker? Als zoveel mensen zich letterlijk voor het leven laten tekenen door de band waarin ik speel, kan ik moeilijk achterblijven. Sowieso is de toewijding van onze fans iets wat me heel nederig maakt. Op een optreden in Nederland maakten we kennis met een fan die nog maar maximaal enkele weken te leven had. Hij had Wiegedood uitgekozen als de laatste band die hij live zou zien. Op een of andere manier vond hij troost in onze muziek. Daar doe je het uiteindelijk voor.”

Tot slot een vraag die ons al jaren kwelt: waarom Wiegedood, als het Groene Boekje zegt dat het Wiegendood moet zijn? “Omdat je die n niet uitspreekt, toch?”

Soms is het leven ook gewoon simpel.

‘There’s always Blood at the End of the Road’ van Wiegedood verscheen op 14 januari bij Century Media Records.