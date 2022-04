De enige revelatie in het fletse ‘Liefde voor muziek’? Camille Dhont

Tiens, wat was het uitgangspunt van Liefde voor muziek ook alweer? Op een inspirerende vakantiebestemming eren muzikanten uit Vlaanderen en Nederland elkaar met covers van elkaars liedjes? Zoiets? Je zal er maar met een kluitje in het riet worden gestuurd. Want zagen we Patje Krimson nu groen lachen toen in de tweede aflevering ene Davina Michelle – u kent haar van het Borsato-duet ‘Hoe het danst’ – geen 2 Fabiola-hit koos maar ‘Let the Music Play’, een eightiesclassic van Shannon? Naar eigen zeggen kende Michelle alleen de 2 Fabiola-versie.

Krimson moest wellicht ook even slikken toen Ozark Henry doodleuk ‘Joan of Arc (Maid of Orleans)’ van de eightiespopband OMD speelde, dat Patje ooit had gecoverd met zijn boyband Leopold 3. Zo doe je dat dus in de safe space die Liefde voor muziek heet. Je hoeft jouw collega-muzikant tenminste niet recht in de ogen te kijken en te zeggen: “Sorry gast, jouw muziek suckt elephant balls.”

Bijgevolg ging het er reuzegezellig aan toe in het chateau op Domaine Les Castans in Cap D’Agde. Pat, kennelijk foorkramer in hart en nieren, verwarde het tv-format van Liefde voor muziek met de toog van een willekeurig stamcafé en diste om de haverklap gênante privé-anekdotes op over zijn relatie met 2 Fabiola-zangeres Loredana. Als dank bedachten zijn collega’s hen met de eretitel ‘legends’. Nu ja, wie lang genoeg in de boosheid volhardt, vervelt vroeg of laat onverrichterzake tot een ‘legend’.

Moordstem

Het is schrijnend hoe Liefde voor muziek staat of valt met zijn panel. Hoe het format intussen vooral fungeert als motor voor de singlesverkoop van de kandidaten. En hoe het terloops de kijker wijsmaakt dat de Vlaamse muziekindustrie een uitsluitend spierwitte aangelegenheid is. Want u en ik hebben wellicht nog nooit van Zap Mama, Coely, TheColorGrey en Ikraaan gehoord. Of van Gabriel Rios? Reageren die artiesten misschien niet op de mailtjes van de producers?

De revelatie in deze nu al fletse jaargang? Camille Dhont, bekend van #LikeMe. De jonge zangeres beschikt niet zozeer over een lijvig oeuvre, dan wel over een moordstem. Met haar slimme herinterpretatie van 2 Fabiola’s ‘Lift U Up’ blies ze het kluitje collega’s weg. ‘Zou ze intussen al hunkeren naar credibiliteit?’, vraagt de muziekjournalist in ons zich af. Beseft Camille dat ze zoveel meer zou kunnen zijn dan een inwisselbaar hitparadefenomeen? Mits een alternatievere entourage en een avontuurlijkere producer zou ze pakweg Selah Sue het nakijken kunnen geven. En haar internationaal appeal elegant kunnen benutten. Haar management zal die kritiek ongetwijfeld opzijschuiven. Ze zijn niet gek. Met alleen liefde voor muziek vul je nu eenmaal geen Sportpaleizen.

Liefde voor muziek, maandag om 20.35 uur op VTM.